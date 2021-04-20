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В Кыргызстане мужчина отравился иссык-кульским корнем
В Кыргызстане мужчина отравился иссык-кульским корнем
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Кыргызстане выявлен первый случай отравления иссык-кульским корнем, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
2021-04-20T16:16+0500
2021-04-20T16:33+0500
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садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Кыргызстане выявлен первый случай отравления иссык-кульским корнем, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье. По информации местных СМИ, 63-летний мужчина принимал настойку из ядовитого растения против коронавирусной инфекции и затем попал в больницу.Ранее "лечение иссык-кульским корнем" предлагали президент Кыргызстана и глава Минздрава республики. По их словам, настойка "избавляла от коронавируса за два-три дня". Однако Комитет по социальным вопросам выразил недоверие министру здравоохранения, так как это растение является ядовитым и опытные медики не рекомендуют прибегать к такому методу лечения. Facebook также не поверил в новый способ исцеления от СOVID-19 и удалил прежде опубликованные Садыром Жапаровым посты на эту тему. В компании подобное заявление сочли дезинформацией, представляющей угрозу здоровью человека.
https://uz.sputniknews.ru/20200916/Voditel-v-Samarkande-vypil-vodku-dlya-lecheniya-koronavirusa-14986375.html
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садыр жапаров, пандемия, коронавирус, лечение, кыргызстан

В Кыргызстане мужчина отравился иссык-кульским корнем

16:16 20.04.2021 (обновлено: 16:33 20.04.2021)
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Лечебные травы - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
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Пожилой человек в возрасте 63 лет принимал настойку из ядовитого растения против коронавирусной инфекции и затем попал в больницу.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Кыргызстане выявлен первый случай отравления иссык-кульским корнем, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
По информации местных СМИ, 63-летний мужчина принимал настойку из ядовитого растения против коронавирусной инфекции и затем попал в больницу.
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Ранее "лечение иссык-кульским корнем" предлагали президент Кыргызстана и глава Минздрава республики. По их словам, настойка "избавляла от коронавируса за два-три дня".
Однако Комитет по социальным вопросам выразил недоверие министру здравоохранения, так как это растение является ядовитым и опытные медики не рекомендуют прибегать к такому методу лечения.
Facebook также не поверил в новый способ исцеления от СOVID-19 и удалил прежде опубликованные Садыром Жапаровым посты на эту тему. В компании подобное заявление сочли дезинформацией, представляющей угрозу здоровью человека.
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