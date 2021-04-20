https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-kyrgyzstane-mujchina-otravilsya-issyk-kulskim-kornem-18415490.html

В Кыргызстане мужчина отравился иссык-кульским корнем

В Кыргызстане мужчина отравился иссык-кульским корнем

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Кыргызстане выявлен первый случай отравления иссык-кульским корнем, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

2021-04-20T16:16+0500

2021-04-20T16:16+0500

2021-04-20T16:33+0500

в мире

садыр жапаров

пандемия

коронавирус

лечение

кыргызстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1171/33/11713316_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a88905796a162902b8b0ac456392b892.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Кыргызстане выявлен первый случай отравления иссык-кульским корнем, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье. По информации местных СМИ, 63-летний мужчина принимал настойку из ядовитого растения против коронавирусной инфекции и затем попал в больницу.Ранее "лечение иссык-кульским корнем" предлагали президент Кыргызстана и глава Минздрава республики. По их словам, настойка "избавляла от коронавируса за два-три дня". Однако Комитет по социальным вопросам выразил недоверие министру здравоохранения, так как это растение является ядовитым и опытные медики не рекомендуют прибегать к такому методу лечения. Facebook также не поверил в новый способ исцеления от СOVID-19 и удалил прежде опубликованные Садыром Жапаровым посты на эту тему. В компании подобное заявление сочли дезинформацией, представляющей угрозу здоровью человека.

https://uz.sputniknews.ru/20200916/Voditel-v-Samarkande-vypil-vodku-dlya-lecheniya-koronavirusa-14986375.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

садыр жапаров, пандемия, коронавирус, лечение, кыргызстан