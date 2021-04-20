https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-rossii-poyavitsya-svoy-gollivud--nazyvatsya-on-budet-kalivud-18412858.html

В России появится свой Голливуд — называться он будет "Каливуд"

В России появится свой Голливуд — называться он будет "Каливуд"

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Калининграде, на западе России, появится собственный аналог Голливуда — киногород, где будут построены павильоны для съемок,

2021-04-20T13:45+0500

2021-04-20T13:45+0500

2021-04-20T14:03+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Калининграде, на западе России, появится собственный аналог Голливуда — киногород, где будут построены павильоны для съемок, гостиницы и декорации в особом стиле.Комплексу уже придумали название — "Каливуд". Тендер на разработку проекта выложен на сайте госзакупок. Согласно предоставленной информации, заказчиком является госучреждение "Кафедральный собор". Строить киноплощадку будет компания "Артур Сарниц – Кёнигсберг". Что планируется:Между тем отмечается, что "Каливуд" — это название весьма условное. На деле задача "Кафедрального собора" (заказчика) — просто реконструировать и привести в порядок уже имеющуюся производственную базу.Многие здания со временем стали непригодны для эксплуатации, и этот проект, как ожидается, вдохнет в них новую жизнь. Кроме того, развитая инфраструктура позволит снимать фильмы круглый год и не зависеть от сезона.

https://uz.sputniknews.ru/20190702/Vmesto-makhalli-Fayzabad-pod-Tashkentom-postroyat-uzbekskiy-Gollivud-11915867.html

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