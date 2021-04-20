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В России появится свой Голливуд — называться он будет "Каливуд"
В России появится свой Голливуд — называться он будет "Каливуд"
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Калининграде, на западе России, появится собственный аналог Голливуда — киногород, где будут построены павильоны для съемок,
2021-04-20T13:45+0500
2021-04-20T14:03+0500
россия
фильмы
съемка
голливуд
культура
кино
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Калининграде, на западе России, появится собственный аналог Голливуда — киногород, где будут построены павильоны для съемок, гостиницы и декорации в особом стиле.Комплексу уже придумали название — "Каливуд". Тендер на разработку проекта выложен на сайте госзакупок. Согласно предоставленной информации, заказчиком является госучреждение "Кафедральный собор". Строить киноплощадку будет компания "Артур Сарниц – Кёнигсберг". Что планируется:Между тем отмечается, что "Каливуд" — это название весьма условное. На деле задача "Кафедрального собора" (заказчика) — просто реконструировать и привести в порядок уже имеющуюся производственную базу.Многие здания со временем стали непригодны для эксплуатации, и этот проект, как ожидается, вдохнет в них новую жизнь. Кроме того, развитая инфраструктура позволит снимать фильмы круглый год и не зависеть от сезона.
https://uz.sputniknews.ru/20190702/Vmesto-makhalli-Fayzabad-pod-Tashkentom-postroyat-uzbekskiy-Gollivud-11915867.html
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фильмы, съемка, голливуд, культура, кино

В России появится свой Голливуд — называться он будет "Каливуд"

13:45 20.04.2021 (обновлено: 14:03 20.04.2021)
689
© СС0 / Unsplash / De'Andre BushГолливудские холмы
Голливудские холмы - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© СС0 / Unsplash / De'Andre Bush
Пока проект находится в стадии разработки.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Калининграде, на западе России, появится собственный аналог Голливуда — киногород, где будут построены павильоны для съемок, гостиницы и декорации в особом стиле.
Комплексу уже придумали название — "Каливуд".
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Тендер на разработку проекта выложен на сайте госзакупок. Согласно предоставленной информации, заказчиком является госучреждение "Кафедральный собор".
Строить киноплощадку будет компания "Артур Сарниц – Кёнигсберг".
Что планируется:
разместить два ангара для съемок кино площадью 1,5 тысячи и 100 квадратных метров;
построить мотель;
задекорировать и украсить фасады уже имеющихся зданий в европейском стиле;
положить брусчатку.
Между тем отмечается, что "Каливуд" — это название весьма условное. На деле задача "Кафедрального собора" (заказчика) — просто реконструировать и привести в порядок уже имеющуюся производственную базу.
Многие здания со временем стали непригодны для эксплуатации, и этот проект, как ожидается, вдохнет в них новую жизнь.
Кроме того, развитая инфраструктура позволит снимать фильмы круглый год и не зависеть от сезона.
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