Экономика
В Ташкенте самые дорогие продукты среди столиц СНГ - анализ
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Эксперты сравнили цены в Ташкенте с ценами в шестнадцати столицах СНГ и Европы и составили ТОП-10 продуктов, которые за рубежом можно купить значительно дешевле.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Узбекистане проанализировали цены на продовольственную продукцию по 28 позициям и сравнили их с ценами в столицах стран СНГ и Европы, сообщает Институт прогнозирования и макроэкономических исследований.
Исследованием занимались сотрудники Проекта по вопросам развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности. Они провели мониторинг в четырех основных торговых точках узбекистанской столицы и учли только самые минимальные цены в них. Это рынки "Чорсу", "Фархадский", а также супермаркеты "Корзинка" и "Макро".
В первую очередь эксперты обращают внимание на изменение с февраля стоимости продукции по 20 позициям. При этом повышение отмечено по 17 из них, причем весьма заметные - от 20 до 100 процентов. Лидером по росту стали яблоки - за два месяца они подорожали в 2 раза.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийИзменение минимальных розничных цен в Ташкенте с февраля по апрель 2021-го.
Изменение минимальных розничных цен в Ташкенте с февраля по апрель 2021-го.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Далее эксперты сравнивают цены в Ташкенте с ценами в шестнадцати столицах СНГ и Европы и составляют ТОП-10 продуктов, которые за рубежом можно купить значительно дешевле.
Апельсины
Минимальная цена на апельсины в супермаркетах Ташкента составляет 2,8 доллара за 1 кг, что на 90,1 процента выше среднего показателя по анализируемым странам и в 4,3 раза выше, чем минимальная зафиксированная цена на апельсины в Москве.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийЦены на апельсины в столицах стран СНГ и Европы., долл. США за 1 кг
Цены на апельсины в столицах стран СНГ и Европы., долл. США за 1 кг
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Лимоны
Аналогичная цена и на лимоны в Ташкенте - 2,8 доллара за кг, что на 69,4 процента выше среднего показателя по анализируемым странам и в 3,3 раза выше, чем минимальная зафиксированная цена на лимоны в турецкой Анкаре.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийЦены на лимоны в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
Цены на лимоны в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Бананы
Чуть дешевле цитрусовых бананы. Минимальная цена на ташкентских прилавках 2,1 доллара за кг. Это на 55,7 процента выше среднего показателя по анализируемым странам и в 2,7 раза выше, чем минимальная зафиксированная цена на бананы в российской столице.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийЦены на бананы в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
Цены на бананы в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Молоко пастеризованное
Минимальная цена на этот продукт в Ташкента составляет 0,82 доллара за литр, что на 18,8 процента выше среднего показателя и на 93 процента выше, чем минимальная зафиксированная цена на молоко в Бишкеке.
Основной причиной высоких цен на пастеризованное молоко эксперты считают неразвитую конкуренцию на рынке.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийЦены на молоко в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 литр
Цены на молоко в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 литр
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Маргарин
Минимальная цена на маргарин в супермаркетах Ташкента составляет 2,2 доллара за кг. Это на 20,2 процента выше среднего показателя по анализируемым странам и на 85,6 процента выше, чем минимальная зафиксированная цена на маргарин все в том же Бишкеке.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийЦены на маргарин в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
Цены на маргарин в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Картофель
Минимальная цена в столице Узбекистана - 0,46 доллара за кг. Это в 2,3 раза выше, чем минимальная зафиксированная цена на картофель в Анкаре.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийЦены на картофель в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
Цены на картофель в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Мандарины
Минимальная цена на мандарины в супермаркетах г. Ташкента составляет 1,7 доллара за кг, что на 87,9 процента выше, чем минимальная зафиксированная цена на мандарины в Москве.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийЦены на мандарины в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
Цены на мандарины в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Подсолнечное масло
Цены на растительное масло возросли за два месяца на 7,4 процента. На это повлиял ростом цен на мировом рынке, в особенности в странах-импортерах. Благодаря этому минимальная цена в Ташкента на него поднялась до 1,7 доллара за литр, что на 6,7 процента выше среднего показателя по анализируемым странам и в 2 раза выше, чем минимальная зафиксированная цена на подсолнечное масло в Бишкеке.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийЦены на подсолнечное масло в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 л
Цены на подсолнечное масло в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 л
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Макароны
В Ташкенте макаронные изделия можно купить и за 0,83 доллара за кг. Но даже при этом это будет на 83,4 процента дороже, чем минимальная зафиксированная цена на макароны в Минске.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийЦены на макароны в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
Цены на макароны в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Говядина
Ну, и наконец, - говядина, которая подорожала за два месяца на 9,1 процента. Таким образом минимальная цена в супермаркетах столицы Узбекистана на это мясо составляет 5,2 доллара за кг. Это на 56,5 процента выше, чем минимальная зафиксированная цена на говядину в белорусской столице.
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследованийЦены на говядину в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
Цены на говядину в столицах стран СНГ и Европы, долл. США за 1 кг
© Институт прогнозирования и макроэкономических исследований
Как сообщается, лидером по росту цен среди несезонной продукции стали куриные яйца. За два месяца минимальные цены на них выросли на 15,4 процента.
При этом эксперты прогнозируют дальнейшее повышение стоимости этой продукции в ближайший месяц. Тенденция обусловлена православным праздником Пасха.