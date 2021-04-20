https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-tashkente-samye-dorogie-produkty-sredi-stolits-sng---analiz-18420405.html

В Ташкенте самые дорогие продукты среди столиц СНГ - анализ

В Ташкенте самые дорогие продукты среди столиц СНГ - анализ

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Узбекистане проанализировали цены на продовольственную продукцию по 28 позициям и сравнили их с ценами в столицах стран СНГ и

2021-04-20T19:46+0500

2021-04-20T19:46+0500

2021-04-20T19:46+0500

экономика

цены

рынок

магазины

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Узбекистане проанализировали цены на продовольственную продукцию по 28 позициям и сравнили их с ценами в столицах стран СНГ и Европы, сообщает Институт прогнозирования и макроэкономических исследований.Исследованием занимались сотрудники Проекта по вопросам развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности. Они провели мониторинг в четырех основных торговых точках узбекистанской столицы и учли только самые минимальные цены в них. Это рынки "Чорсу", "Фархадский", а также супермаркеты "Корзинка" и "Макро".В первую очередь эксперты обращают внимание на изменение с февраля стоимости продукции по 20 позициям. При этом повышение отмечено по 17 из них, причем весьма заметные - от 20 до 100 процентов. Лидером по росту стали яблоки - за два месяца они подорожали в 2 раза.Далее эксперты сравнивают цены в Ташкенте с ценами в шестнадцати столицах СНГ и Европы и составляют ТОП-10 продуктов, которые за рубежом можно купить значительно дешевле.АпельсиныМинимальная цена на апельсины в супермаркетах Ташкента составляет 2,8 доллара за 1 кг, что на 90,1 процента выше среднего показателя по анализируемым странам и в 4,3 раза выше, чем минимальная зафиксированная цена на апельсины в Москве.ЛимоныАналогичная цена и на лимоны в Ташкенте - 2,8 доллара за кг, что на 69,4 процента выше среднего показателя по анализируемым странам и в 3,3 раза выше, чем минимальная зафиксированная цена на лимоны в турецкой Анкаре.БананыЧуть дешевле цитрусовых бананы. Минимальная цена на ташкентских прилавках 2,1 доллара за кг. Это на 55,7 процента выше среднего показателя по анализируемым странам и в 2,7 раза выше, чем минимальная зафиксированная цена на бананы в российской столице.Молоко пастеризованноеМинимальная цена на этот продукт в Ташкента составляет 0,82 доллара за литр, что на 18,8 процента выше среднего показателя и на 93 процента выше, чем минимальная зафиксированная цена на молоко в Бишкеке. Основной причиной высоких цен на пастеризованное молоко эксперты считают неразвитую конкуренцию на рынке.МаргаринМинимальная цена на маргарин в супермаркетах Ташкента составляет 2,2 доллара за кг. Это на 20,2 процента выше среднего показателя по анализируемым странам и на 85,6 процента выше, чем минимальная зафиксированная цена на маргарин все в том же Бишкеке.КартофельМинимальная цена в столице Узбекистана - 0,46 доллара за кг. Это в 2,3 раза выше, чем минимальная зафиксированная цена на картофель в Анкаре.МандариныМинимальная цена на мандарины в супермаркетах г. Ташкента составляет 1,7 доллара за кг, что на 87,9 процента выше, чем минимальная зафиксированная цена на мандарины в Москве.Подсолнечное маслоЦены на растительное масло возросли за два месяца на 7,4 процента. На это повлиял ростом цен на мировом рынке, в особенности в странах-импортерах. Благодаря этому минимальная цена в Ташкента на него поднялась до 1,7 доллара за литр, что на 6,7 процента выше среднего показателя по анализируемым странам и в 2 раза выше, чем минимальная зафиксированная цена на подсолнечное масло в Бишкеке.МакароныВ Ташкенте макаронные изделия можно купить и за 0,83 доллара за кг. Но даже при этом это будет на 83,4 процента дороже, чем минимальная зафиксированная цена на макароны в Минске.ГовядинаНу, и наконец, - говядина, которая подорожала за два месяца на 9,1 процента. Таким образом минимальная цена в супермаркетах столицы Узбекистана на это мясо составляет 5,2 доллара за кг. Это на 56,5 процента выше, чем минимальная зафиксированная цена на говядину в белорусской столице.Как сообщается, лидером по росту цен среди несезонной продукции стали куриные яйца. За два месяца минимальные цены на них выросли на 15,4 процента. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее повышение стоимости этой продукции в ближайший месяц. Тенденция обусловлена православным праздником Пасха.

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цены, рынок, магазины