https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-tashkente-zaderjan-prepodavatel-iz-nigerii--on-vymogal-dengi-za-provokatsionnye-snimki-18419900.html

В Ташкенте задержан преподаватель из Нигерии — он вымогал деньги за провокационные снимки

В Ташкенте задержан преподаватель из Нигерии — он вымогал деньги за провокационные снимки

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Нигерии, подозреваемого в вымогательстве, сообщает пресс-служба

2021-04-20T18:47+0500

2021-04-20T18:47+0500

2021-04-20T18:47+0500

общество

следственный департамент при мвд узбекистана

шантаж

вымогательство

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Нигерии, подозреваемого в вымогательстве, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.В ходе расследования стало известно, что 34-летний гражданин Нигерии приехал в республику преподавать английский язык. В один из дней его пригласил к себе знакомый узбекистанец. Во время посиделки иностранец добавил неизвестное вещество в напиток хозяина дома. Затем он сфотографировал его в нетрезвом виде и потребовал пять миллионов сумов за нераспространение снимков.Во время оперативного мероприятия злоумышленник был задержан в Юнусабадском районе столицы при получении двух миллионов сумов из ранее оговоренной суммы.В отношении нигерийца возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Ведется расследование.

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следственный департамент при мвд узбекистана, шантаж, вымогательство, ташкент