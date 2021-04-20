https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-tashkente-zaderjan-prepodavatel-iz-nigerii--on-vymogal-dengi-za-provokatsionnye-snimki-18419900.html
В Ташкенте задержан преподаватель из Нигерии — он вымогал деньги за провокационные снимки
В Ташкенте задержан преподаватель из Нигерии — он вымогал деньги за провокационные снимки
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Нигерии, подозреваемого в вымогательстве, сообщает пресс-служба
2021-04-20T18:47+0500
2021-04-20T18:47+0500
2021-04-20T18:47+0500
общество
следственный департамент при мвд узбекистана
шантаж
вымогательство
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Нигерии, подозреваемого в вымогательстве, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.В ходе расследования стало известно, что 34-летний гражданин Нигерии приехал в республику преподавать английский язык. В один из дней его пригласил к себе знакомый узбекистанец. Во время посиделки иностранец добавил неизвестное вещество в напиток хозяина дома. Затем он сфотографировал его в нетрезвом виде и потребовал пять миллионов сумов за нераспространение снимков.Во время оперативного мероприятия злоумышленник был задержан в Юнусабадском районе столицы при получении двух миллионов сумов из ранее оговоренной суммы.В отношении нигерийца возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Ведется расследование.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
следственный департамент при мвд узбекистана, шантаж, вымогательство, ташкент
В Ташкенте задержан преподаватель из Нигерии — он вымогал деньги за провокационные снимки
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Ведется расследование.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Нигерии, подозреваемого в вымогательстве, сообщает
пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.
В ходе расследования стало известно, что 34-летний гражданин Нигерии приехал в республику преподавать английский язык. В один из дней его пригласил к себе знакомый узбекистанец. Во время посиделки иностранец добавил неизвестное вещество в напиток хозяина дома. Затем он сфотографировал его в нетрезвом виде и потребовал пять миллионов сумов за нераспространение снимков.
Во время оперативного мероприятия злоумышленник был задержан в Юнусабадском районе столицы при получении двух миллионов сумов из ранее оговоренной суммы.
В отношении нигерийца возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Ведется расследование.