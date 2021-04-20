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В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт
В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Накануне зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзаков провел онлайн-переговоры с
2021-04-20T11:33+0500
2021-04-20T11:34+0500
экономика
ветряная электростанция
инвестпроекты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Накануне зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзаков провел онлайн-переговоры с председателем правления компании ACWA Power из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ.В ходе диалога был обсужден процесс строительства тепловой электростанции комбинированного цикла мощностью 1500 МВт на базе Сырдарьинской теплоэлектростанции. К тому же стороны рассмотрели возможности для ускоренного строительства двух ветроэлектростанций в Бухарской области общей мощностью 1 ГВт, а также возведения новых ветряных электростанций в Каракалпакстане суммарной мощностью до 1,5 ГВт.Отмечается, что эти инвестпроекты входят в программу правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны. Согласно документу, к 2030 году в республике планируется довести объем электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектростанциями, до 3 ГВт, что позволит сократить количество углеродных выбросов на 1,6 млн тонн в год.
https://uz.sputniknews.ru/20200609/V-Uzbekistane-poostryat-odnu-iz-samykh-krupnykh-vetryanykh-elektrostantsiy-v-mire-14312345.html
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ветряная электростанция, инвестпроекты, узбекистан

В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт

11:33 20.04.2021 (обновлено: 11:34 20.04.2021)
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© Sputnik / Владимир ВяткинВетряные электростанции
Ветряные электростанции - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© Sputnik / Владимир Вяткин
Инвестпроекты входят в программу правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны. Возведение в республике ветряных электростанций позволит сократить количество углеродных выбросов на 1,6 млн тонн в год.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Накануне зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзаков провел онлайн-переговоры с председателем правления компании ACWA Power из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ.
В ходе диалога был обсужден процесс строительства тепловой электростанции комбинированного цикла мощностью 1500 МВт на базе Сырдарьинской теплоэлектростанции. К тому же стороны рассмотрели возможности для ускоренного строительства двух ветроэлектростанций в Бухарской области общей мощностью 1 ГВт, а также возведения новых ветряных электростанций в Каракалпакстане суммарной мощностью до 1,5 ГВт.
Ветряные электростанции - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2020
Экономика
Намечено строительство одной из самых крупных ветряных электростанций в мире
9 июня 2020, 12:43
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Отмечается, что эти инвестпроекты входят в программу правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны. Согласно документу, к 2030 году в республике планируется довести объем электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектростанциями, до 3 ГВт, что позволит сократить количество углеродных выбросов на 1,6 млн тонн в год.
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