https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-uzbekistane-postroyat-novye-vetroelektrostantsii-obschey-moschnostyu-do-trex--gvt-18409850.html
В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт
В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Накануне зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзаков провел онлайн-переговоры с
2021-04-20T11:33+0500
2021-04-20T11:33+0500
2021-04-20T11:34+0500
экономика
ветряная электростанция
инвестпроекты
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18115319_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_61dea48cf30c6097ddf28b6b90857a2e.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Накануне зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзаков провел онлайн-переговоры с председателем правления компании ACWA Power из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ.В ходе диалога был обсужден процесс строительства тепловой электростанции комбинированного цикла мощностью 1500 МВт на базе Сырдарьинской теплоэлектростанции. К тому же стороны рассмотрели возможности для ускоренного строительства двух ветроэлектростанций в Бухарской области общей мощностью 1 ГВт, а также возведения новых ветряных электростанций в Каракалпакстане суммарной мощностью до 1,5 ГВт.Отмечается, что эти инвестпроекты входят в программу правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны. Согласно документу, к 2030 году в республике планируется довести объем электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектростанциями, до 3 ГВт, что позволит сократить количество углеродных выбросов на 1,6 млн тонн в год.
https://uz.sputniknews.ru/20200609/V-Uzbekistane-poostryat-odnu-iz-samykh-krupnykh-vetryanykh-elektrostantsiy-v-mire-14312345.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/02/18115319_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_cba2c6c0f1e3d2e409f5642de279a58a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ветряная электростанция, инвестпроекты, узбекистан
В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт
11:33 20.04.2021 (обновлено: 11:34 20.04.2021)
Инвестпроекты входят в программу правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны. Возведение в республике ветряных электростанций позволит сократить количество углеродных выбросов на 1,6 млн тонн в год.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Накануне зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзаков провел онлайн-переговоры с председателем правления компании ACWA Power из Саудовской Аравии. Об этом сообщает
пресс-служба МИВТ.
В ходе диалога был обсужден процесс строительства тепловой электростанции комбинированного цикла мощностью 1500 МВт на базе Сырдарьинской теплоэлектростанции. К тому же стороны рассмотрели возможности для ускоренного строительства двух ветроэлектростанций в Бухарской области общей мощностью 1 ГВт, а также возведения новых ветряных электростанций в Каракалпакстане суммарной мощностью до 1,5 ГВт.
Отмечается, что эти инвестпроекты входят в программу правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны. Согласно документу, к 2030 году в республике планируется довести объем электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектростанциями, до 3 ГВт, что позволит сократить количество углеродных выбросов на 1,6 млн тонн в год.