https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-uzbekistane-postroyat-novye-vetroelektrostantsii-obschey-moschnostyu-do-trex--gvt-18409850.html

В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт

В Узбекистане построят новые ветроэлектростанции общей мощностью до трех ГВт

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Накануне зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзаков провел онлайн-переговоры с

2021-04-20T11:33+0500

2021-04-20T11:33+0500

2021-04-20T11:34+0500

экономика

ветряная электростанция

инвестпроекты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Накануне зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С. Умурзаков провел онлайн-переговоры с председателем правления компании ACWA Power из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ.В ходе диалога был обсужден процесс строительства тепловой электростанции комбинированного цикла мощностью 1500 МВт на базе Сырдарьинской теплоэлектростанции. К тому же стороны рассмотрели возможности для ускоренного строительства двух ветроэлектростанций в Бухарской области общей мощностью 1 ГВт, а также возведения новых ветряных электростанций в Каракалпакстане суммарной мощностью до 1,5 ГВт.Отмечается, что эти инвестпроекты входят в программу правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны. Согласно документу, к 2030 году в республике планируется довести объем электроэнергии, вырабатываемой ветроэлектростанциями, до 3 ГВт, что позволит сократить количество углеродных выбросов на 1,6 млн тонн в год.

https://uz.sputniknews.ru/20200609/V-Uzbekistane-poostryat-odnu-iz-samykh-krupnykh-vetryanykh-elektrostantsiy-v-mire-14312345.html

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ветряная электростанция, инвестпроекты, узбекистан