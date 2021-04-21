https://uz.sputniknews.ru/20210421/kosyaki-za-privivki-v-nyu-yorke-privivshimsya-ot-covid-razdali-marixuanu-18429718.html

"Косяки за прививки": в Нью-Йорке привившимся от COVID раздали марихуану

"Косяки за прививки": в Нью-Йорке привившимся от COVID раздали марихуану

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Накануне в центре Нью-Йорка прошла необычная акция: гражданам, вколовшим вакцину от COVID-19, раздали бесплатные самокрутки.

2021-04-21T12:51+0500

2021-04-21T12:51+0500

2021-04-21T12:56+0500

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вакцинация

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марихуана

вакцина

нью-йорк

сша

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Накануне в центре Нью-Йорка прошла необычная акция: гражданам, вколовшим вакцину от COVID-19, раздали бесплатные самокрутки.Инициатором стала неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США.Один из основателей DCMJ Николас Шиллер рассказал РИА Новости, зачем нужна была эта акция.Прежде всего, 20 апреля некоторые американцы отмечают так называемый день конопли. И это был своеобразный способ отпраздновать "особую дату".Система такая: человек приносит сертификат о наличии прививки — ему за это выдают косяк. Отмечается, что вколоть можно любую из вакцин, одобренных в мире, "засчитывается" даже прививка российским "Спутником V", который пока недоступен в Штатах.Акция вызвала настоящий ажиотаж у жителей Нью-Йорка: за бесплатной самокруткой пришло свыше 4 тысяч человек. Правда, не обошлось и без инцидентов: некоторые из граждан попытались обмануть организаторов, предъявив лишь справку о наличии антител.Кроме того, нашлись и те, кто акцию осудил: по мнению некоторых американцев, это по сути пропаганда наркотиков под прикрытием. Граждане напомнили, что марихуана в основном используется в медицинских целях, и это не шутки.

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вакцинация, наркотики, марихуана, вакцина, нью-йорк, сша