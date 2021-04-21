https://uz.sputniknews.ru/20210421/kosyaki-za-privivki-v-nyu-yorke-privivshimsya-ot-covid-razdali-marixuanu-18429718.html
"Косяки за прививки": в Нью-Йорке привившимся от COVID раздали марихуану
"Косяки за прививки": в Нью-Йорке привившимся от COVID раздали марихуану
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Накануне в центре Нью-Йорка прошла необычная акция: гражданам, вколовшим вакцину от COVID-19, раздали бесплатные самокрутки.
2021-04-21T12:51+0500
2021-04-21T12:51+0500
2021-04-21T12:56+0500
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Накануне в центре Нью-Йорка прошла необычная акция: гражданам, вколовшим вакцину от COVID-19, раздали бесплатные самокрутки.Инициатором стала неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США.Один из основателей DCMJ Николас Шиллер рассказал РИА Новости, зачем нужна была эта акция.Прежде всего, 20 апреля некоторые американцы отмечают так называемый день конопли. И это был своеобразный способ отпраздновать "особую дату".Система такая: человек приносит сертификат о наличии прививки — ему за это выдают косяк. Отмечается, что вколоть можно любую из вакцин, одобренных в мире, "засчитывается" даже прививка российским "Спутником V", который пока недоступен в Штатах.Акция вызвала настоящий ажиотаж у жителей Нью-Йорка: за бесплатной самокруткой пришло свыше 4 тысяч человек. Правда, не обошлось и без инцидентов: некоторые из граждан попытались обмануть организаторов, предъявив лишь справку о наличии антител.Кроме того, нашлись и те, кто акцию осудил: по мнению некоторых американцев, это по сути пропаганда наркотиков под прикрытием. Граждане напомнили, что марихуана в основном используется в медицинских целях, и это не шутки.
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вакцинация, наркотики, марихуана, вакцина, нью-йорк, сша
"Косяки за прививки": в Нью-Йорке привившимся от COVID раздали марихуану
12:51 21.04.2021 (обновлено: 12:56 21.04.2021)
Акция под названием "Косяки за прививки" была приурочена к "особой дате" — 20 апреля американцы отмечают так называемый день конопли.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Накануне в центре Нью-Йорка прошла необычная акция: гражданам, вколовшим вакцину от COVID-19, раздали бесплатные самокрутки.
Инициатором стала неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США.
Один из основателей DCMJ Николас Шиллер рассказал РИА Новости
, зачем нужна была эта акция.
Прежде всего, 20 апреля некоторые американцы отмечают так называемый день конопли. И это был своеобразный способ отпраздновать "особую дату".
Во-вторых, Шиллер убежден, что подобные предложения стимулируют граждан к вакцинации.
Система такая: человек приносит сертификат о наличии прививки — ему за это выдают косяк.
Отмечается, что вколоть можно любую из вакцин, одобренных в мире, "засчитывается" даже прививка российским "Спутником V", который пока недоступен в Штатах.
Акция вызвала настоящий ажиотаж у жителей Нью-Йорка: за бесплатной самокруткой пришло свыше 4 тысяч человек.
Правда, не обошлось и без инцидентов: некоторые из граждан попытались обмануть организаторов, предъявив лишь справку о наличии антител.
Кроме того, нашлись и те, кто акцию осудил: по мнению некоторых американцев, это по сути пропаганда наркотиков под прикрытием. Граждане напомнили, что марихуана в основном используется в медицинских целях, и это не шутки.