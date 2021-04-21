Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210421/metro-moskvy-stanet-takim-tixim-chto-v-vagonax-mojno-budet-peresheptyvatsya-18437881.html
Метро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться
Метро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Московское метро славится своей высокой технологичностью: в столичных вагонах установлены зарядные станции для гаджетов, есть
2021-04-21T17:33+0500
2021-04-21T17:33+0500
россия
метро
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/15/18437811_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_d58c74c74b82a01eab067a270928e98b.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Московское метро славится своей высокой технологичностью: в столичных вагонах установлены зарядные станции для гаджетов, есть телевизоры и кондиционеры.Теперь появится еще и шумоизоляция. Департамент транспорта представил обновленный поезд "Москва-2020". Отмечается, что в нем пассажиры смогут "даже разговаривать шепотом". Система внешнего шумоподавления разрабатывается совместно с "ТМХ Инжиниринг".Ожидается, что прочувствовать тишину жители и гости столицы смогут уже в мае.Пока поезд "Москва-2020" курсирует только по Кольцевой линии метро, однако уже в этом году составы появятся на всех ветках.
https://uz.sputniknews.ru/20201118/Moskovskaya-Troyka-vnov-priznana-samoy-umnoy-transportnoy-kartoy-v-mire-15431124.html
россия
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/15/18437811_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_0bf4200966b87189602c170795e6c355.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
метро, москва

Метро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться

17:33 21.04.2021
340
© Дептранс МосквыМосква-2020
Москва-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Дептранс Москвы
Это станет возможным благодаря вытяжной вентиляции, которая будет попеременно то включаться, то выключаться.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Московское метро славится своей высокой технологичностью: в столичных вагонах установлены зарядные станции для гаджетов, есть телевизоры и кондиционеры.
Теперь появится еще и шумоизоляция. Департамент транспорта представил обновленный поезд "Москва-2020".
Меры профилактики коронавируса в метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2020
Россия
Московская "Тройка" вновь признана самой умной транспортной картой в мире
18 ноября 2020, 16:07
75
Отмечается, что в нем пассажиры смогут "даже разговаривать шепотом". Система внешнего шумоподавления разрабатывается совместно с "ТМХ Инжиниринг".
Ожидается, что прочувствовать тишину жители и гости столицы смогут уже в мае.
Пока поезд "Москва-2020" курсирует только по Кольцевой линии метро, однако уже в этом году составы появятся на всех ветках.
110000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:53Ученый: Земля возвращается к тому развитию, которое было 35 млн лет назад
17:33Метро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться
16:42Агропромышленный российский десант готовится штурмовать AgroExpoUzbekistan-2021
16:39В Казахстане "разошлась по швам" новостройка — видео
15:22Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года
15:04В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе
14:45Доктор Мясников связал дату рождения с развитием заболеваний
14:11Спасатели вызволили из искореженного авто 130 животных
13:58Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция
13:49Сборная Узбекистана пробилась на Кубок мира по футзалу
13:19Убийцу жены и ее семьи приговорили к пожизненному заключению — видео
12:51"Косяки за прививки": в Нью-Йорке привившимся от COVID раздали марихуану
12:20Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
12:16Депортация или амнистия: что ждет мигрантов из Узбекистана после 15 июня
11:38Украина считает, что Россия может начать войну уже через пару недель
11:00В Узбекистане заработает система соцконтрактов: какие выплаты получат граждане
10:43Предупреждение футбольной Суперлиги: за русофобию придется платить
10:26Россия воинственно и агрессивно мешает Украине привлекать новые кредиты
10:01Ветеранам Второй мировой войны выплатят по 12 млн сумов
09:38Стало известно, во сколько прогремит салют в честь 9 Мая в Ташкенте