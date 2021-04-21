https://uz.sputniknews.ru/20210421/metro-moskvy-stanet-takim-tixim-chto-v-vagonax-mojno-budet-peresheptyvatsya-18437881.html

Метро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться

Метро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Московское метро славится своей высокой технологичностью: в столичных вагонах установлены зарядные станции для гаджетов, есть

2021-04-21T17:33+0500

2021-04-21T17:33+0500

2021-04-21T17:33+0500

россия

метро

москва

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Московское метро славится своей высокой технологичностью: в столичных вагонах установлены зарядные станции для гаджетов, есть телевизоры и кондиционеры.Теперь появится еще и шумоизоляция. Департамент транспорта представил обновленный поезд "Москва-2020". Отмечается, что в нем пассажиры смогут "даже разговаривать шепотом". Система внешнего шумоподавления разрабатывается совместно с "ТМХ Инжиниринг".Ожидается, что прочувствовать тишину жители и гости столицы смогут уже в мае.Пока поезд "Москва-2020" курсирует только по Кольцевой линии метро, однако уже в этом году составы появятся на всех ветках.

https://uz.sputniknews.ru/20201118/Moskovskaya-Troyka-vnov-priznana-samoy-umnoy-transportnoy-kartoy-v-mire-15431124.html

россия

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