https://uz.sputniknews.ru/20210421/metro-moskvy-stanet-takim-tixim-chto-v-vagonax-mojno-budet-peresheptyvatsya-18437881.html
Метро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться
Метро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Московское метро славится своей высокой технологичностью: в столичных вагонах установлены зарядные станции для гаджетов, есть
2021-04-21T17:33+0500
2021-04-21T17:33+0500
2021-04-21T17:33+0500
россия
метро
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/15/18437811_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_d58c74c74b82a01eab067a270928e98b.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Московское метро славится своей высокой технологичностью: в столичных вагонах установлены зарядные станции для гаджетов, есть телевизоры и кондиционеры.Теперь появится еще и шумоизоляция. Департамент транспорта представил обновленный поезд "Москва-2020". Отмечается, что в нем пассажиры смогут "даже разговаривать шепотом". Система внешнего шумоподавления разрабатывается совместно с "ТМХ Инжиниринг".Ожидается, что прочувствовать тишину жители и гости столицы смогут уже в мае.Пока поезд "Москва-2020" курсирует только по Кольцевой линии метро, однако уже в этом году составы появятся на всех ветках.
https://uz.sputniknews.ru/20201118/Moskovskaya-Troyka-vnov-priznana-samoy-umnoy-transportnoy-kartoy-v-mire-15431124.html
россия
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/15/18437811_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_0bf4200966b87189602c170795e6c355.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
метро, москва
Метро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться
Это станет возможным благодаря вытяжной вентиляции, которая будет попеременно то включаться, то выключаться.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Московское метро славится своей высокой технологичностью: в столичных вагонах установлены зарядные станции для гаджетов, есть телевизоры и кондиционеры.
Теперь появится еще и шумоизоляция. Департамент транспорта представил
обновленный поезд "Москва-2020".
Отмечается, что в нем пассажиры смогут "даже разговаривать шепотом". Система внешнего шумоподавления разрабатывается совместно с "ТМХ Инжиниринг".
Ожидается, что прочувствовать тишину жители и гости столицы смогут уже в мае.
Пока поезд "Москва-2020" курсирует только по Кольцевой линии метро, однако уже в этом году составы появятся на всех ветках.