https://uz.sputniknews.ru/20210421/ogon-voda-i-uchebnoe-zemletryasenie-kak-texnologii-pomogut-vyjit-vo-vremya-stixii-18442022.html

Огонь, вода и учебное землетрясение: как технологии помогут выжить во время стихии

Огонь, вода и учебное землетрясение: как технологии помогут выжить во время стихии

При МЧС действует Центр симуляции чрезвычайных ситуаций, где не только спасатели, но и рядовые граждане могут почувствовать себя в экстремальных условиях и... 21.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-21T22:47+0500

2021-04-21T22:47+0500

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общество

спасатели

стихийное бедствие

мчс узбекистана

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Центр симуляции чрезвычайных ситуаций при Институте гражданской защиты – это уникальный комплекс, состоящий из Музея землетрясений и тренажера-симулятора этого природного катаклизма. Кроме того, здесь оборудованы обучающие комнаты, где при помощи очков виртуальной реальности с контроллерами можно моделировать различные ЧС. Для чего это нужно и как работает, выясняла корреспондент Sputnik.Институт гражданской защиты оборудован по последнему слову техники. Несколько лет назад здесь запустили Центр симуляции землетрясений, в частности, тренажер, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Комплекс несет не только познавательные функции, но и чисто прикладные – обучает действиям во время удара стихии.Самый эффектный тренажер — симулятор землетрясений (точная симуляция эпицентра подземных толчков). Подобные имитаторы есть в более чем 25 странах, но именно этот образец по своим характеристикам превосходит большинство мировых аналогов. Управляется симулятор при помощи программы "Посейдон", которая способна воспроизводить каждое землетрясение, представленное в фотогалерее комплекса. В частности, здесь представлены разрушительные природные катаклизмы, произошедшие в Ташкенте в 1966 году (амплитуда 7,5), Сан-Фернандо в 1971-м (амплитуда 6,7), Измите в 1999-м (амплитуда 7,4), Чамоли в 1999-м (амплитуда 7,7) и других городах мира.Работа спасателей зачастую сопряжена с высоким уровнем стресса, поэтому в центре предусмотрена комната релаксации, оборудованная массажными креслами и расслабляющими светильниками с аэрацией воды. В особо тяжелых ситуациях на помощь придет психолог, проведет беседу, а также при помощи небольшого прибора кардиоинтервалометра оценит состояние вегетативной нервной системы и уровня стресса. Эта процедура — один из методов экстремальной психологии. В Центре несколько экспозиционных залов. В одном из них рассказывается о порядке оповещения нужной экстренной службы о случившейся ЧС. На стендах изображены несколько эпизодов, среди которых пожар, ДТП, сердечный приступ. Сотрудники комплекса объясняют, что в подобных ситуациях нужно набрать номер соответствующей службы и сообщить максимально точную информацию: что и где произошло, как добраться до места ЧП. Это позволит специалистам своевременно приехать и оказать помощь пострадавшим. Еще одна из комнат представляет собой дымовую камеру, имитирующую пожар в закрытом помещении. Там наглядно объясняется, как себя вести в подобной ситуации.Недавно экспозиция комплекса пополнилась четырьмя комплектами очков виртуальной реальности. Первый из них симулирует процесс пожаротушения. Вторая система перенесет зрителя на Аральское море, чтобы увидеть, какой акватория была несколько десятков лет назад, и что с ней стало сейчас. Третий 3D-симулятор имитирует техногенное ЧС на примере взрыва на химобъекте и учит правильной эвакуации. Правила поведения при атомном взрыве и радиационном излучении, а также в случае ЧП на АЭС разъяснит четвертый 3D-тренажер.Чтобы попасть на экскурсию в Центр симуляции чрезвычайных ситуаций, нужно подать заявку на имя его руководителя. После прохождения всех учебных комнат, каждый желающий может проверить полученные знания в специально оборудованном зале. Вопросы разделены по категориям: для учащихся школ и лицеев, студентов и других посетителей комплекса. Итоговая оценка покажет, насколько вы готовы действовать в любой чрезвычайной ситуации.

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спасатели, стихийное бедствие, мчс узбекистана, землетрясение