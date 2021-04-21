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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция
На днях пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков упоминал, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным".
2021-04-21T13:58+0500
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На днях пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков упоминал, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным".В этом году было сокращено число гостей и журналистов, а тем, кого допустили, необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.По ее мнению, это будет обращение "нового времени", которое сформирует "новую систему координат".Сколько будет длиться мероприятие, неизвестно. Пока "рекордсменом" является 2018 год: тогда выступление Путина заняло около двух часов.
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция

13:58 21.04.2021 (обновлено: 14:26 21.04.2021)
2357
Сегодня, 21 апреля, российский лидер Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию.
На днях пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков упоминал, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным".
В этом году было сокращено число гостей и журналистов, а тем, кого допустили, необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.
Что касается самого послания, то председатель Совфеда Валентина Матвиенко ранее отметила высокую значимость выступления президента.
По ее мнению, это будет обращение "нового времени", которое сформирует "новую систему координат".
Сколько будет длиться мероприятие, неизвестно. Пока "рекордсменом" является 2018 год: тогда выступление Путина заняло около двух часов.
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