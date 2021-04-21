https://uz.sputniknews.ru/20210421/poslanie-prezidenta-rf-vladimira-putina-federalnomu-sobraniyu--translyatsiya-18428918.html

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция

На днях пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков упоминал, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным".

2021-04-21T13:58+0500

2021-04-21T13:58+0500

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видео

кремль

москва

владимир путин

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На днях пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков упоминал, что в 2021 году обращение к парламенту "так или иначе будет постковидным".В этом году было сокращено число гостей и журналистов, а тем, кого допустили, необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.По ее мнению, это будет обращение "нового времени", которое сформирует "новую систему координат".Сколько будет длиться мероприятие, неизвестно. Пока "рекордсменом" является 2018 год: тогда выступление Путина заняло около двух часов.

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видео, кремль, москва, владимир путин