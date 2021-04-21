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Узбекистанца-убийцу жены и членов ее семьи приговорили к пожизненному — видео
Узбекистанца-убийцу жены и членов ее семьи приговорили к пожизненному — видео
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за массовое убийство.
2021-04-21T13:19+0500
2021-04-21T13:22+0500
общество
тюрьма
дети
убийство
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за массовое убийство.Трагедия произошла в декабре: А. Х., проживавший в Камашинском районе, зарезал свою супругу, тещу и двух племянников.Следствие установило мотивы преступления. Отмечается, что мужчина узнал о беременности жены, с которой они расстались в марте 2020-го.Смириться с этим он не смог. В отношении А. Х. возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" УК РУз.Подсудимый был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.
кашкадарьинская область
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тюрьма, дети, убийство, кашкадарьинская область

Узбекистанца-убийцу жены и членов ее семьи приговорили к пожизненному — видео

13:19 21.04.2021 (обновлено: 13:22 21.04.2021)
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© Sputnik / Стас ЭтвешНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
Мужчина не смог смириться с беременность бывшей супруги, с которой они разошлись в марте 2020 года.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за массовое убийство.
Трагедия произошла в декабре: А. Х., проживавший в Камашинском районе, зарезал свою супругу, тещу и двух племянников.
Следствие установило мотивы преступления. Отмечается, что мужчина узнал о беременности жены, с которой они расстались в марте 2020-го.
Смириться с этим он не смог. В отношении А. Х. возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" УК РУз.
Подсудимый был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.
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