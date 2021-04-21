https://uz.sputniknews.ru/20210421/uzbekistantsa-ubiytsu-jeny-i-chlenov-ee-semi-prigovorili-k-pojiznennomu--video-18430515.html
Узбекистанца-убийцу жены и членов ее семьи приговорили к пожизненному — видео
Узбекистанца-убийцу жены и членов ее семьи приговорили к пожизненному — видео
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за массовое убийство.
2021-04-21T13:19+0500
2021-04-21T13:19+0500
2021-04-21T13:22+0500
общество
тюрьма
дети
убийство
кашкадарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15975554_10:0:1164:649_1920x0_80_0_0_da469a2891c1c478eab8c7b6cdecab81.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за массовое убийство.Трагедия произошла в декабре: А. Х., проживавший в Камашинском районе, зарезал свою супругу, тещу и двух племянников.Следствие установило мотивы преступления. Отмечается, что мужчина узнал о беременности жены, с которой они расстались в марте 2020-го.Смириться с этим он не смог. В отношении А. Х. возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" УК РУз.Подсудимый был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.
кашкадарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15975554_154:0:1019:649_1920x0_80_0_0_f547c9fd1aba15c3f33139479de9ed08.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тюрьма, дети, убийство, кашкадарьинская область
Узбекистанца-убийцу жены и членов ее семьи приговорили к пожизненному — видео
13:19 21.04.2021 (обновлено: 13:22 21.04.2021)
Мужчина не смог смириться с беременность бывшей супруги, с которой они разошлись в марте 2020 года.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
В Кашкадарьинской области суд приговорил
местного жителя к пожизненному заключению за массовое убийство.
Трагедия произошла в декабре: А. Х., проживавший в Камашинском районе, зарезал свою супругу, тещу и двух племянников.
Следствие установило мотивы преступления. Отмечается, что мужчина узнал о беременности жены, с которой они расстались в марте 2020-го.
Смириться с этим он не смог. В отношении А. Х. возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" УК РУз.
Подсудимый был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.