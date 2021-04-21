https://uz.sputniknews.ru/20210421/uzbekistantsa-ubiytsu-jeny-i-chlenov-ee-semi-prigovorili-k-pojiznennomu--video-18430515.html

Узбекистанца-убийцу жены и членов ее семьи приговорили к пожизненному — видео

Узбекистанца-убийцу жены и членов ее семьи приговорили к пожизненному — видео

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за массовое убийство.

2021-04-21T13:19+0500

2021-04-21T13:19+0500

2021-04-21T13:22+0500

общество

тюрьма

дети

убийство

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области суд приговорил местного жителя к пожизненному заключению за массовое убийство.Трагедия произошла в декабре: А. Х., проживавший в Камашинском районе, зарезал свою супругу, тещу и двух племянников.Следствие установило мотивы преступления. Отмечается, что мужчина узнал о беременности жены, с которой они расстались в марте 2020-го.Смириться с этим он не смог. В отношении А. Х. возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" УК РУз.Подсудимый был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

кашкадарьинская область

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тюрьма, дети, убийство, кашкадарьинская область