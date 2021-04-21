https://uz.sputniknews.ru/20210421/v-uzbekistane-oshtrafovali-matiz-za-prevyshenie-skorosti-na-evakuatore-18433346.html

В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе

В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Водитель Matiz получил штраф за превышение скорости в одном из городов Узбекистана. Снимок с камеры дорожного видеонаблюдения

2021-04-21T15:04+0500

2021-04-21T15:04+0500

2021-04-21T15:06+0500

происшествия

сырдарья

правонарушение

пдд

мвд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Водитель Matiz получил штраф за превышение скорости в одном из городов Узбекистана. Снимок с камеры дорожного видеонаблюдения распространился в социальных сетях.Все бы ничего, только вот легковушка в этот момент находилась на эвакуаторе и технически просто не могла нарушить ни одного правила дорожного движения. Однако у искусственного интеллекта свои взгляды на происходящее.В МВД Sputnik пояснили, что данный конфуз случился в Сырдарье из-за банальной ошибки техники. Там подчеркнули, что подобные ошибки случаются во всем мире и, как правило, разрешаются в пользу водителя.

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сырдарья, правонарушение, пдд, мвд, узбекистан