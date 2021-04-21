Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210421/v-uzbekistane-oshtrafovali-matiz-za-prevyshenie-skorosti-na-evakuatore-18433346.html
В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе
В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Водитель Matiz получил штраф за превышение скорости в одном из городов Узбекистана. Снимок с камеры дорожного видеонаблюдения
2021-04-21T15:04+0500
2021-04-21T15:06+0500
происшествия
сырдарья
правонарушение
пдд
мвд
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/20/97/209785_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ec3287f4b2c3b83ad22551e00ada9b07.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Водитель Matiz получил штраф за превышение скорости в одном из городов Узбекистана. Снимок с камеры дорожного видеонаблюдения распространился в социальных сетях.Все бы ничего, только вот легковушка в этот момент находилась на эвакуаторе и технически просто не могла нарушить ни одного правила дорожного движения. Однако у искусственного интеллекта свои взгляды на происходящее.В МВД Sputnik пояснили, что данный конфуз случился в Сырдарье из-за банальной ошибки техники. Там подчеркнули, что подобные ошибки случаются во всем мире и, как правило, разрешаются в пользу водителя.
сырдарья
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/20/97/209785_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_aca44e5f8ec6a4d938239a3aa97f771c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сырдарья, правонарушение, пдд, мвд, узбекистан

В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе

15:04 21.04.2021 (обновлено: 15:06 21.04.2021)
704
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Водитель автомобиля Matiz получил штраф за превышение скорости, в то время как машину перевозил эвакуатор. В МВД назвали случившееся ошибкой и объяснили причину произошедшего.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Водитель Matiz получил штраф за превышение скорости в одном из городов Узбекистана. Снимок с камеры дорожного видеонаблюдения распространился в социальных сетях.
Все бы ничего, только вот легковушка в этот момент находилась на эвакуаторе и технически просто не могла нарушить ни одного правила дорожного движения. Однако у искусственного интеллекта свои взгляды на происходящее.
© Сообщество "Водители Ташкента" в FacebookВ Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе
В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе
© Сообщество "Водители Ташкента" в Facebook
В МВД Sputnik пояснили, что данный конфуз случился в Сырдарье из-за банальной ошибки техники.

"Участие человека в этом процессе минимально. Система автоматически зафиксировала номера автомобиля Matiz, поскольку номера эвакуатора не были видны. Это нормальное явление. Тут нет никакой проблемы", — прокомментировали в ведомстве.

Там подчеркнули, что подобные ошибки случаются во всем мире и, как правило, разрешаются в пользу водителя.
001003
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:22Путин заявил, что рынок труда в России может восстановиться уже к концу года
15:04В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе
14:45Доктор Мясников связал дату рождения с развитием заболеваний
14:11Спасатели вызволили из искореженного авто 130 животных
13:58Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — трансляция
13:49Сборная Узбекистана пробилась на Кубок мира по футзалу
13:19Узбекистанца-убийцу жены и членов ее семьи приговорили к пожизненному — видео
12:51"Косяки за прививки": в Нью-Йорке привившимся от COVID раздали марихуану
12:20Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
12:16Депортация или амнистия: что ждет мигрантов из Узбекистана после 15 июня
11:38Украина считает, что Россия может начать войну уже через пару недель
11:00В Узбекистане заработает система соцконтрактов: какие выплаты получат граждане
10:43Предупреждение футбольной Суперлиги: за русофобию придется платить
10:26Россия воинственно и агрессивно мешает Украине привлекать новые кредиты
10:01Ветеранам Второй мировой войны выплатят по 12 млн сумов
09:38Стало известно, во сколько прогремит салют в честь 9 Мая в Ташкенте
ВчераМинтруд поручил "заплатить" участникам совещания с вице-премьером
ВчераВ Хиве во время ремонта наткнулись на древний колодец — фото
ВчераРоссийско-таджикское предупреждение джихадистам в Афганистане
ВчераУзбекистан представит уникальный проект на Международной архитектурной биеннале в Венеции