https://uz.sputniknews.ru/20210421/v-uzbekistane-oshtrafovali-matiz-za-prevyshenie-skorosti-na-evakuatore-18433346.html
В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе
В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Водитель Matiz получил штраф за превышение скорости в одном из городов Узбекистана. Снимок с камеры дорожного видеонаблюдения
2021-04-21T15:04+0500
2021-04-21T15:04+0500
2021-04-21T15:06+0500
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сырдарья
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Водитель Matiz получил штраф за превышение скорости в одном из городов Узбекистана. Снимок с камеры дорожного видеонаблюдения распространился в социальных сетях.Все бы ничего, только вот легковушка в этот момент находилась на эвакуаторе и технически просто не могла нарушить ни одного правила дорожного движения. Однако у искусственного интеллекта свои взгляды на происходящее.В МВД Sputnik пояснили, что данный конфуз случился в Сырдарье из-за банальной ошибки техники. Там подчеркнули, что подобные ошибки случаются во всем мире и, как правило, разрешаются в пользу водителя.
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сырдарья, правонарушение, пдд, мвд, узбекистан
В Узбекистане оштрафовали Matiz за превышение скорости на эвакуаторе
15:04 21.04.2021 (обновлено: 15:06 21.04.2021)
Водитель автомобиля Matiz получил штраф за превышение скорости, в то время как машину перевозил эвакуатор. В МВД назвали случившееся ошибкой и объяснили причину произошедшего.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Водитель Matiz получил штраф за превышение скорости в одном из городов Узбекистана. Снимок с камеры дорожного видеонаблюдения распространился в социальных сетях.
Все бы ничего, только вот легковушка в этот момент находилась на эвакуаторе и технически просто не могла нарушить ни одного правила дорожного движения. Однако у искусственного интеллекта свои взгляды на происходящее.
В МВД Sputnik пояснили, что данный конфуз случился в Сырдарье из-за банальной ошибки техники.
"Участие человека в этом процессе минимально. Система автоматически зафиксировала номера автомобиля Matiz, поскольку номера эвакуатора не были видны. Это нормальное явление. Тут нет никакой проблемы", — прокомментировали в ведомстве.
Там подчеркнули, что подобные ошибки случаются во всем мире и, как правило, разрешаются в пользу водителя.