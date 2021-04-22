https://uz.sputniknews.ru/20210422/a-ty-poprobuy-doleti-v-krymu-startovali-gonki-na-ogromnyx-sharax--video-18453614.html
А ты попробуй, долети: в Крыму стартовали гонки "на огромных шарах" — видео
А ты попробуй, долети: в Крыму стартовали гонки "на огромных шарах" — видео
Участие принимают спортсмены со всех уголков страны. Как правило, полеты проводятся или на рассвете, или за пару часов до заката.
2021-04-22T17:22+0500
2021-04-22T17:22+0500
2021-04-22T17:22+0500
видео
воздушный шар
крым
соревнования
конкурс
мультимедиа
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Участие принимают спортсмены со всех уголков страны. Как правило, полеты проводятся или на рассвете, или за пару часов до заката.Кроме того, важно, чтобы погода была ясная: без дождей и сильного ветра (не более 4 метров в секунду).Наблюдать за невероятным зрелищем можно как с земли, так и с высоты птичьего полета!Как проходит слет самых необычных и красочных воздушных шаров, смотрите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20181119/Zavorazhivayuschee-zrelische-svyshe-150-vozdushnykh-sharov-podnyalis-v-nebo-9993142.html
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воздушный шар, крым, соревнования, конкурс, мультимедиа
А ты попробуй, долети: в Крыму стартовали гонки "на огромных шарах" — видео
Соревнования по воздушному биатлону развернулись в Белогорском районе полуострова.
Участие принимают спортсмены со всех уголков страны. Как правило, полеты проводятся или на рассвете, или за пару часов до заката.
Кроме того, важно, чтобы погода была ясная: без дождей и сильного ветра (не более 4 метров в секунду).
Наблюдать за невероятным зрелищем можно как с земли, так и с высоты птичьего полета!
Как проходит слет самых необычных и красочных воздушных шаров, смотрите в видео.