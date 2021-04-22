https://uz.sputniknews.ru/20210422/pandemiya-kak-voyna-volonteram-vruchili-nagrady-za-borbu-s-covid-19-18456190.html

Пандемия, как война: волонтерам вручили награды за борьбу с COVID-19

Пандемия, как война: волонтерам вручили награды за борьбу с COVID-19

В Ташкенте наградили добровольцев из группы "Вместе мы – сила", помогавших в самые тяжелые месяцы пандемии. Неравнодушные люди, рискуя здоровьем, оказывали... 22.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-22T18:54+0500

2021-04-22T18:54+0500

2021-04-22T18:54+0500

видео

сардобинское водохранилище

ситуация с коронавирусом в узбекистане

волонтер

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Волонтерская группа, организованная по инициативе Веры Рауповой, помогала малообеспеченным семьям. В минувшем 2020 году волонтеры оказывали помощь тем, кто столкнулся с проблемами из-за пандемии коронавируса. Кроме того, десятки людей прибыли в Сардобу, чтобы поддержать тех, кто лишился крова и имущества после прорыва дамбы. Только за май месяц на Сардобу было доставлено около 120 тонн гуманитарной помощи и такие поставки продолжались до начала июня.Кроме того, больным COVID-19 волонтеры доставляли перчатки, маски, костюмы, бахилы, пульсоксиметры. В церемонии награждения принимали участие представители движения воинов-интернационалистов VETERAN. По словам председателя организации, Талъата Мурадова, эти люди сражались с неизвестной ранее болезнью, как когда-то воины-интернационалисты воевали с террористами в Афганистане.За самоотверженный труд в экстремальных условиях медалями были награждены 12 волонтеров и один сотрудник Национальной гвардии, еще 47 добровольцев были отмечены почетными грамотами.Подробнее о церемонии смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

сардобинское водохранилище

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

сардобинское водохранилище, ситуация с коронавирусом в узбекистане, волонтер