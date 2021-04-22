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Пандемия, как война: волонтерам вручили награды за борьбу с COVID-19
Пандемия, как война: волонтерам вручили награды за борьбу с COVID-19
В Ташкенте наградили добровольцев из группы "Вместе мы – сила", помогавших в самые тяжелые месяцы пандемии. Неравнодушные люди, рискуя здоровьем, оказывали... 22.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-22T18:54+0500
2021-04-22T18:54+0500
видео
сардобинское водохранилище
ситуация с коронавирусом в узбекистане
волонтер
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Волонтерская группа, организованная по инициативе Веры Рауповой, помогала малообеспеченным семьям. В минувшем 2020 году волонтеры оказывали помощь тем, кто столкнулся с проблемами из-за пандемии коронавируса. Кроме того, десятки людей прибыли в Сардобу, чтобы поддержать тех, кто лишился крова и имущества после прорыва дамбы. Только за май месяц на Сардобу было доставлено около 120 тонн гуманитарной помощи и такие поставки продолжались до начала июня.Кроме того, больным COVID-19 волонтеры доставляли перчатки, маски, костюмы, бахилы, пульсоксиметры. В церемонии награждения принимали участие представители движения воинов-интернационалистов VETERAN. По словам председателя организации, Талъата Мурадова, эти люди сражались с неизвестной ранее болезнью, как когда-то воины-интернационалисты воевали с террористами в Афганистане.За самоотверженный труд в экстремальных условиях медалями были награждены 12 волонтеров и один сотрудник Национальной гвардии, еще 47 добровольцев были отмечены почетными грамотами.Подробнее о церемонии смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
сардобинское водохранилище
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сардобинское водохранилище, ситуация с коронавирусом в узбекистане, волонтер

Пандемия, как война: волонтерам вручили награды за борьбу с COVID-19

18:54 22.04.2021
1028
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В Ташкенте наградили добровольцев из группы "Вместе мы – сила", помогавших в самые тяжелые месяцы пандемии. Неравнодушные люди, рискуя здоровьем, оказывали поддержку больным коронавирусом, а также пострадавшим от потопа в Сардобе.
Волонтерская группа, организованная по инициативе Веры Рауповой, помогала малообеспеченным семьям. В минувшем 2020 году волонтеры оказывали помощь тем, кто столкнулся с проблемами из-за пандемии коронавируса. Кроме того, десятки людей прибыли в Сардобу, чтобы поддержать тех, кто лишился крова и имущества после прорыва дамбы. Только за май месяц на Сардобу было доставлено около 120 тонн гуманитарной помощи и такие поставки продолжались до начала июня.
© Sputnik / Рамиз БахтияровГалина Мельникова
Галина Мельникова - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Галина Мельникова
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кроме того, больным COVID-19 волонтеры доставляли перчатки, маски, костюмы, бахилы, пульсоксиметры.
В церемонии награждения принимали участие представители движения воинов-интернационалистов VETERAN. По словам председателя организации, Талъата Мурадова, эти люди сражались с неизвестной ранее болезнью, как когда-то воины-интернационалисты воевали с террористами в Афганистане.
© Sputnik / Рамиз БахтияровТалъат Мурадов
Талъат Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Талъат Мурадов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
За самоотверженный труд в экстремальных условиях медалями были награждены 12 волонтеров и один сотрудник Национальной гвардии, еще 47 добровольцев были отмечены почетными грамотами.
© Sputnik / Рамиз БахтияровНаграждение волонтеров
Награждение волонтеров - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Награждение волонтеров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подробнее о церемонии смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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