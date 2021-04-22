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Солист Rammstein спел довоенную песню СССР на русском языке — видео
Солист Rammstein спел довоенную песню СССР на русском языке — видео
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн удивил поклонников, спев знаменитую советскую песню. Причем сделал он это на русском
2021-04-22T17:49+0500
2021-04-22T17:49+0500
2021-04-22T17:49+0500
в мире
ссср
певец
песня
фильм
музыка
германия
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн удивил поклонников, спев знаменитую советскую песню. Причем сделал он это на русском языке.Чуть больше 80 лет назад эту композицию исполнил популярный в то время киноактер и артист Марк Бернес. Песню можно было услышать в советской картине "Истребители" — фильм вышел в 1939 году за пару лет до начала Великой Отечественной войны.Новый кавер некогда известной песни также станет саундтреком к фильму: композиция "Любимый город" в исполнении Линдеманна появится в новой военной картине Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев".Главным героем сюжета является советский летчик-истребитель Михаил Девятаев, сбежавший из концлагеря на угнанном бомбардировщике.Бекмамбетов предположил, что это может быть связано с детством немецкого артиста, ведь он вырос в городе Росток (ГДР) и фактически был окружен всем советским.Линдеманн, как и все, был пионером, знал популярные песни, включая "Любимый город" (ему ее напевала мама).Поклонники были приятно удивлены такому неожиданному жесту со стороны лидера метал-группы.
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ссср, певец, песня, фильм, музыка, германия
Солист Rammstein спел довоенную песню СССР на русском языке — видео
Когда-то давно композицию "Любимый город" исполнил знаменитый советский киноактер Марк Бернес. Песня прозвучала в фильме "Истребители" 1939 года.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн удивил поклонников, спев знаменитую советскую песню. Причем сделал он это на русском языке.
Чуть больше 80 лет назад эту композицию исполнил популярный в то время киноактер и артист Марк Бернес.
Песню можно было услышать в советской картине "Истребители" — фильм вышел в 1939 году за пару лет до начала Великой Отечественной войны.
Новый кавер некогда известной песни также станет саундтреком к фильму: композиция "Любимый город" в исполнении Линдеманна появится в новой военной картине Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев".
Главным героем сюжета является советский летчик-истребитель Михаил Девятаев, сбежавший из концлагеря на угнанном бомбардировщике.
Интересно, что лидер Rammstein сам выступил с предложением спеть на русском и окунуться в культуру СССР.
Бекмамбетов предположил, что это может быть связано с детством немецкого артиста, ведь он вырос в городе Росток (ГДР) и фактически был окружен всем советским.
Линдеманн, как и все, был пионером, знал популярные песни, включая "Любимый город" (ему ее напевала мама).
Поклонники были приятно удивлены такому неожиданному жесту со стороны лидера метал-группы.