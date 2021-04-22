https://uz.sputniknews.ru/20210422/sotne-migrantov-zapretili-vezd-v-rf-na-40-let-za-uchastie-v-nezakonnyx-aktsiyax--mvd-18455026.html
Сотне мигрантов запретили въезд в РФ на 40 лет за участие в незаконных акциях — МВД
Сотне мигрантов запретили въезд в РФ на 40 лет за участие в незаконных акциях — МВД
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. МВД запретило 122 иностранцам въезжать на территорию Россию в ближайшие 40 лет.
2021-04-22T18:46+0500
2021-04-22T18:46+0500
2021-04-22T18:46+0500
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иностранные граждане
иностранцы
митинг
протесты
мвд
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. МВД запретило 122 иностранцам въезжать на территорию Россию в ближайшие 40 лет.Такие меры были приняты в отношении мигрантов, принявших участие в протестах и несанкционированных акциях в Москве.Какие-либо детали, связанные с участием мигрантов в несогласованных акциях, не сообщаются.По словам Сергиенко, с начала этого года МВД направило 10 запросов о нежелательном пребывании на территории РФ иностранцев, которые, как утверждается, причастны к экстремистской или террористической деятельности.Ранее Агентство по внешней трудовой миграции призвало узбекистанцев, находящихся в России, не участвовать в протестах, соблюдать законы страны и избегать мест массового скопления людей.
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иностранные граждане, иностранцы, митинг, протесты, мвд
Сотне мигрантов запретили въезд в РФ на 40 лет за участие в незаконных акциях — МВД
Ранее Агентство по внешней трудовой миграции призвало узбекистанцев, находящихся в России, не участвовать в протестах, соблюдать законы страны и избегать мест массового скопления людей.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. МВД запретило 122 иностранцам въезжать на территорию Россию в ближайшие 40 лет.
Такие меры были приняты в отношении мигрантов, принявших участие в протестах и несанкционированных акциях в Москве.
"В отношении 122 иностранных граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и протестов на территории Москвы, в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 "О порядке въезда, выезда" территориальными подразделениями по вопросам миграции принято решение о неразрешении въезда на 40 лет", — заявил глава управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.
Какие-либо детали, связанные с участием мигрантов в несогласованных акциях, не сообщаются.
По словам Сергиенко, с начала этого года МВД направило 10 запросов о нежелательном пребывании на территории РФ иностранцев, которые, как утверждается, причастны к экстремистской или террористической деятельности.
Ранее Агентство по внешней трудовой миграции призвало
узбекистанцев, находящихся в России, не участвовать в протестах, соблюдать законы страны и избегать мест массового скопления людей.