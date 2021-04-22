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В Бухаре на месте центрального фермерского рынка откроется современный комплекс
В Бухаре на месте центрального фермерского рынка откроется современный комплекс
ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. Фермерский рынок, расположенный в Караулбазарском районе Бухарской области, в скором времени откроется в современном обновленном
2021-04-22T16:42+0500
2021-04-22T17:01+0500
общество
базар
реконструкция
бухара
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ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. Фермерский рынок, расположенный в Караулбазарском районе Бухарской области, в скором времени откроется в современном обновленном виде. Об этом сообщает местный хокимият.Данная инициатива осуществляется в соответствии с указом президента Узбекистана, согласно которому на месте старых дехканских базаров будут построены современные торговые центры. На реализацию проекта было выделено свыше двух млрд сумов. В настоящее время на территории будущего комплекса ведется строительство 32 магазинов. На сегодняшний день 16 из них уже отремонтированы, покрыты крышами, а 9 — частично проданы предпринимателям. Отмечается, что владельцам снесенных на старом рынке магазинов выплатили компенсацию в размере свыше 450 миллионов сумов. По информации хокимията Бухарской области, строительно-ремонтные работы планируется завершить к 1 июня текущего года.
https://uz.sputniknews.ru/20160606/2958520.html
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базар, реконструкция, бухара

В Бухаре на месте центрального фермерского рынка откроется современный комплекс

16:42 22.04.2021 (обновлено: 17:01 22.04.2021)
357
© Хокимият Бухарской областиРеконструкция центрального рынка в Бухаре
Реконструкция центрального рынка в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© Хокимият Бухарской области
Инициатива осуществляется в соответствии с указом президента Узбекистана, согласно которому на месте старых дехканских базаров будут построены современные торговые центры.
ТАШКЕНТ, 22 апреля — Sputnik. Фермерский рынок, расположенный в Караулбазарском районе Бухарской области, в скором времени откроется в современном обновленном виде. Об этом сообщает местный хокимият.
Данная инициатива осуществляется в соответствии с указом президента Узбекистана, согласно которому на месте старых дехканских базаров будут построены современные торговые центры. На реализацию проекта было выделено свыше двух млрд сумов.
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В настоящее время на территории будущего комплекса ведется строительство 32 магазинов. На сегодняшний день 16 из них уже отремонтированы, покрыты крышами, а 9 — частично проданы предпринимателям.
Отмечается, что владельцам снесенных на старом рынке магазинов выплатили компенсацию в размере свыше 450 миллионов сумов.
По информации хокимията Бухарской области, строительно-ремонтные работы планируется завершить к 1 июня текущего года.
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