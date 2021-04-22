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В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста
В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Наманганской области чуть было не произошла трагедия: мать пыталась покончить с собой, потянув за собой четырехлетнего ребенка,
2021-04-22T11:05+0500
2021-04-22T11:05+0500
2021-04-22T11:10+0500
происшествия
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мост
мать
наманганская область
ребенок
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Наманганской области чуть было не произошла трагедия: мать пыталась покончить с собой, потянув за собой четырехлетнего ребенка, сообщили в Нацгвардии.Тридцативосьмилетняя женщина бросилась с моста, привязав малыша к себе. Инцидент произошел ночью в четверг в Учкурганском районе.Спасти обоих удалось, благодаря быстрой реакции двух неравнодушных граждан. После этого мать с ребенком доставили в районную больницу. Чем руководствовалась женщина, пока не ясно.Проводится дознание.
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национальная гвардия узбекистана, мост, мать, наманганская область, ребенок, самоубийство, узбекистан
В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста
11:05 22.04.2021 (обновлено: 11:10 22.04.2021)
Инцидент произошел на мосту через реку Нарын в Учкурганском районе.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
В Наманганской области чуть было не произошла трагедия: мать пыталась покончить с собой, потянув за собой четырехлетнего ребенка, сообщили
в Нацгвардии.
Тридцативосьмилетняя женщина бросилась с моста, привязав малыша к себе. Инцидент произошел ночью в четверг в Учкурганском районе.
Спасти обоих удалось, благодаря быстрой реакции двух неравнодушных граждан.
А. А. и сотрудник Нацгвардии, который нес службу на данной территории, увидели произошедшее и оказали первую медицинскую помощь.
После этого мать с ребенком доставили в районную больницу. Чем руководствовалась женщина, пока не ясно.