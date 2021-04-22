https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-namangane-mat-privyazala-k-sebe-4-letnego-rebenka-i-brosilas-s-mosta-18446093.html

В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста

В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Наманганской области чуть было не произошла трагедия: мать пыталась покончить с собой, потянув за собой четырехлетнего ребенка,

2021-04-22T11:05+0500

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происшествия

национальная гвардия узбекистана

мост

мать

наманганская область

ребенок

самоубийство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Наманганской области чуть было не произошла трагедия: мать пыталась покончить с собой, потянув за собой четырехлетнего ребенка, сообщили в Нацгвардии.Тридцативосьмилетняя женщина бросилась с моста, привязав малыша к себе. Инцидент произошел ночью в четверг в Учкурганском районе.Спасти обоих удалось, благодаря быстрой реакции двух неравнодушных граждан. После этого мать с ребенком доставили в районную больницу. Чем руководствовалась женщина, пока не ясно.Проводится дознание.

наманганская область

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национальная гвардия узбекистана, мост, мать, наманганская область, ребенок, самоубийство, узбекистан