Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-namangane-mat-privyazala-k-sebe-4-letnego-rebenka-i-brosilas-s-mosta-18446093.html
В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста
В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Наманганской области чуть было не произошла трагедия: мать пыталась покончить с собой, потянув за собой четырехлетнего ребенка,
2021-04-22T11:05+0500
2021-04-22T11:10+0500
происшествия
национальная гвардия узбекистана
мост
мать
наманганская область
ребенок
самоубийство
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/16/18446151_0:859:2048:2011_1920x0_80_0_0_6b42fceaeaa3475e7949214ef7e4dec7.jpg
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Наманганской области чуть было не произошла трагедия: мать пыталась покончить с собой, потянув за собой четырехлетнего ребенка, сообщили в Нацгвардии.Тридцативосьмилетняя женщина бросилась с моста, привязав малыша к себе. Инцидент произошел ночью в четверг в Учкурганском районе.Спасти обоих удалось, благодаря быстрой реакции двух неравнодушных граждан. После этого мать с ребенком доставили в районную больницу. Чем руководствовалась женщина, пока не ясно.Проводится дознание.
наманганская область
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/16/18446151_0:667:2048:2203_1920x0_80_0_0_e374431009ff4ebaabaa38e1cd9c91c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
национальная гвардия узбекистана, мост, мать, наманганская область, ребенок, самоубийство, узбекистан

В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста

11:05 22.04.2021 (обновлено: 11:10 22.04.2021)
1916
© СС0 / Unsplash / Jenna NormanМать и ребенок, иллюстративное фото
Мать и ребенок, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© СС0 / Unsplash / Jenna Norman
Инцидент произошел на мосту через реку Нарын в Учкурганском районе.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Наманганской области чуть было не произошла трагедия: мать пыталась покончить с собой, потянув за собой четырехлетнего ребенка, сообщили в Нацгвардии.
Тридцативосьмилетняя женщина бросилась с моста, привязав малыша к себе. Инцидент произошел ночью в четверг в Учкурганском районе.
© Пресс-служба Национальной гвардииМост в Учкурганском районе, с которого спрыгнула женщина с ребенком
Мост в Учкурганском районе, с которого спрыгнула женщина с ребенком - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Мост в Учкурганском районе, с которого спрыгнула женщина с ребенком
© Пресс-служба Национальной гвардии
Спасти обоих удалось, благодаря быстрой реакции двух неравнодушных граждан.

А. А. и сотрудник Нацгвардии, который нес службу на данной территории, увидели произошедшее и оказали первую медицинскую помощь.

После этого мать с ребенком доставили в районную больницу. Чем руководствовалась женщина, пока не ясно.
Проводится дознание.
300020
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:18Кыргызстан сегодня получит первую партию "Спутника V"
12:52Основная процентная ставка остается неизменной — Центробанк
12:33В Ташкенте обсуждают судьбу права в период четвертой промышленной революции
12:21В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция
11:46На Марсе впервые добыли кислород — пора ли землянам собирать чемоданы?
11:05В Намангане мать привязала к себе 4-летнего малыша и бросилась с моста
10:46Мир завис в неопределенности, но Азия ему поможет
10:37Экскаватор, бессонница и Ever Given: что стало с работником, "спасшим Суэцкий канал"?
09:56Мы сами будем определять национальные интересы и красную черту
09:46В столичном канале нашли тело 42-летнего мужчины — причины смерти неизвестны
09:29Будущее близко: казахстанец превращает отходы в роботов-трансформеров — видео
ВчераТрудоустройство и жилищный вопрос: как государство решит проблемы молодежи
ВчераОгонь, вода и учебное землетрясение: как технологии помогут выжить во время стихии
ВчераКоролева Елизавета - икона английского стиля
ВчераПрава владельцев земельных участков защитят законом
ВчераПодъем экономики России выгоден Узбекистану — эксперт о послании Путина
ВчераУзбекистанцы могут беспрепятственно въезжать в Россию из третьих стран
ВчераСуд вынес приговор женщинам, избившим 20-летнюю девушку в прошлом году
ВчераУченый: Земля возвращается к тому развитию, которое было 35 млн лет назад
ВчераМетро Москвы станет таким тихим, что в вагонах можно будет перешептываться