https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-nukusskom-tsentre-ekstrennoy-medpomoschi-zarabotala-kislorodnaya-stantsiya-18446983.html
В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция
В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19 организаторы акции "Солидарность с Узбекистаном" через благотворительный фонд Ezgu
2021-04-22T12:21+0500
2021-04-22T12:21+0500
2021-04-22T12:29+0500
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19 организаторы акции "Солидарность с Узбекистаном" через благотворительный фонд Ezgu Amal приобрели и доставили в республику две кислородные станции.Оборудование приобретено за счет благотворительных средств и гранта ЕБРР.В марте 2021 года такая станция была установлена в Самаркандском областном детском многопрофильном медицинском центре.Вторая теперь запущена в Нукусском центре экстренной медицинской помощи. Станции мощностью 10 кубометров в час смогут бесперебойно обеспечить кислородом больным, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Данные устройства будут полезны как в условиях пандемии, так и для долгосрочных целей.В период пандемии в рамках проекта "СТОП КОВИД" Европейского банка реконструкции и развития 300 семей из Каракалпакстана получили от фонда "Эзгу Амаль" продуктовые наборы.В партнерстве с благотворительной группой "Сахий Куллар" жителям отдаленных районов региона раздали 5 тонн угля. К этой акции присоединилась и компания Inter Сoal Тrade, которая приобрела еще 3 тонны угля для жителей Шуманая, Чимбая и окраин Нукуса.
https://uz.sputniknews.ru/20210102/15719607.html
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В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция
12:21 22.04.2021 (обновлено: 12:29 22.04.2021)
Она способна бесперебойно обеспечить кислородом больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19 организаторы акции "Солидарность с Узбекистаном" через благотворительный фонд Ezgu Amal приобрели и доставили в республику две кислородные станции.
Оборудование приобретено за счет благотворительных средств и гранта ЕБРР.
В марте 2021 года такая станция была установлена в Самаркандском областном детском многопрофильном медицинском центре.
Вторая теперь запущена в Нукусском центре экстренной медицинской помощи.
"Сегодня наступил долгожданный день. В сложный период карантина начала стучаться во все двери и просила помочь нашему региону. На мои просьбы отозвались сотрудники благотворительного фонда "Эзгу Амаль", и trickle down effect заработал", — рассказала региональный представитель фонда в Каракалпакстане Замира Клычева.
Станции мощностью 10 кубометров в час смогут бесперебойно обеспечить кислородом больным, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Данные устройства будут полезны как в условиях пандемии, так и для долгосрочных целей.
В период пандемии в рамках проекта "СТОП КОВИД" Европейского банка реконструкции и развития 300 семей из Каракалпакстана получили от фонда "Эзгу Амаль" продуктовые наборы.
Кроме того, в рамках акции "Дыши, Узбекистан!" населению раздали 30 кислородных концентраторов и 105 пульсоксиметров, а при содействии посольства Израиля семь детей получили слуховые аппараты.
В партнерстве с благотворительной группой "Сахий Куллар" жителям отдаленных районов региона раздали 5 тонн угля. К этой акции присоединилась и компания Inter Сoal Тrade, которая приобрела еще 3 тонны угля для жителей Шуманая, Чимбая и окраин Нукуса.