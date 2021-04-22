https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-nukusskom-tsentre-ekstrennoy-medpomoschi-zarabotala-kislorodnaya-stantsiya-18446983.html

В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция

В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19 организаторы акции "Солидарность с Узбекистаном" через благотворительный фонд Ezgu

2021-04-22T12:21+0500

2021-04-22T12:21+0500

2021-04-22T12:29+0500

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В рамках гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19 организаторы акции "Солидарность с Узбекистаном" через благотворительный фонд Ezgu Amal приобрели и доставили в республику две кислородные станции.Оборудование приобретено за счет благотворительных средств и гранта ЕБРР.В марте 2021 года такая станция была установлена в Самаркандском областном детском многопрофильном медицинском центре.Вторая теперь запущена в Нукусском центре экстренной медицинской помощи. Станции мощностью 10 кубометров в час смогут бесперебойно обеспечить кислородом больным, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Данные устройства будут полезны как в условиях пандемии, так и для долгосрочных целей.В период пандемии в рамках проекта "СТОП КОВИД" Европейского банка реконструкции и развития 300 семей из Каракалпакстана получили от фонда "Эзгу Амаль" продуктовые наборы.В партнерстве с благотворительной группой "Сахий Куллар" жителям отдаленных районов региона раздали 5 тонн угля. К этой акции присоединилась и компания Inter Сoal Тrade, которая приобрела еще 3 тонны угля для жителей Шуманая, Чимбая и окраин Нукуса.

https://uz.sputniknews.ru/20210102/15719607.html

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помощь, больница, врачи, нукус, медицина, лечение, узбекистан