https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-tashkente-obsujdayut-sudbu-prava-v-period-chetvertoy-promyshlennoy-revolyutsii-18447617.html

В Ташкенте обсуждают судьбу права в период четвертой промышленной революции

В Ташкенте обсуждают судьбу права в период четвертой промышленной революции

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

2021-04-22T12:33+0500

2021-04-22T12:33+0500

2021-04-22T13:06+0500

общество

министерство юстиции узбекистана

форум

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Форум будет проходить два дня — 22-23 апреля. В четверг ожидаются дискуссионные сессии, посвященные правовой политике государства, прозрачности госорганов, медиации и арбитражу в эпоху коронавирусных ограничений, защите интеллектуальной собственности и другому.Основная тема форума — право в период четвертой промышленной революции ("Право 4.0").В программе также заявлены круглые столы по госуслугам, распространению правовой информации в цифровой среде, развитию адвокатуры и нотариата. Планируется мастер-класс на тему "Управление данными и информацией".Международный юридический форум призван стать уникальной площадкой для обсуждения современных тенденций и выработки предложений по дальнейшему развитию права с участием международных и национальных экспертов, а также информирования международного сообщества о реализуемых в Узбекистане правовых реформах.Для этого форум проходит в онлайн- и офлайн-форматах. Ранее было заявлено об участие в нем министра юстиции Узбекистана, а также его коллег из Сингапура, России, Великобритании, Японии, Кореи, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и Шри-Ланки.Кроме того, регистрацию прошли около ста представителей судебных и других госорганов, международных организаций, ведущих мировых юридических и консалтинговых фирм, адвокатов, известных ученых, специалистов и экспертов в сферах юриспруденции, международного права и экономики.Первый Международный юридический форум Tashkent Law Spring прошел в апреле 2019 года. В нем приняло участие более 1,2 тысячи юристов и экспертов из разных сфер, из них 250 — представители более чем 40 стран мира. Всего на заседаниях выступили 134 человека, из которых 100 — зарубежные эксперты.

https://uz.sputniknews.ru/20210416/pandemiya-migratsiya-i-prava-cheloveka-uzbekistan-priglashaet-strany-sng-na-obsujdenie-18379503.html

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министерство юстиции узбекистана, форум