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В Ташкенте обсуждают судьбу права в период четвертой промышленной революции
В Ташкенте обсуждают судьбу права в период четвертой промышленной революции
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
2021-04-22T12:33+0500
2021-04-22T13:06+0500
общество
министерство юстиции узбекистана
форум
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Форум будет проходить два дня — 22-23 апреля. В четверг ожидаются дискуссионные сессии, посвященные правовой политике государства, прозрачности госорганов, медиации и арбитражу в эпоху коронавирусных ограничений, защите интеллектуальной собственности и другому.Основная тема форума — право в период четвертой промышленной революции ("Право 4.0").В программе также заявлены круглые столы по госуслугам, распространению правовой информации в цифровой среде, развитию адвокатуры и нотариата. Планируется мастер-класс на тему "Управление данными и информацией".Международный юридический форум призван стать уникальной площадкой для обсуждения современных тенденций и выработки предложений по дальнейшему развитию права с участием международных и национальных экспертов, а также информирования международного сообщества о реализуемых в Узбекистане правовых реформах.Для этого форум проходит в онлайн- и офлайн-форматах. Ранее было заявлено об участие в нем министра юстиции Узбекистана, а также его коллег из Сингапура, России, Великобритании, Японии, Кореи, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и Шри-Ланки.Кроме того, регистрацию прошли около ста представителей судебных и других госорганов, международных организаций, ведущих мировых юридических и консалтинговых фирм, адвокатов, известных ученых, специалистов и экспертов в сферах юриспруденции, международного права и экономики.Первый Международный юридический форум Tashkent Law Spring прошел в апреле 2019 года. В нем приняло участие более 1,2 тысячи юристов и экспертов из разных сфер, из них 250 — представители более чем 40 стран мира. Всего на заседаниях выступили 134 человека, из которых 100 — зарубежные эксперты.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/pandemiya-migratsiya-i-prava-cheloveka-uzbekistan-priglashaet-strany-sng-na-obsujdenie-18379503.html
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министерство юстиции узбекистана, форум

В Ташкенте обсуждают судьбу права в период четвертой промышленной революции

12:33 22.04.2021 (обновлено: 13:06 22.04.2021)
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© SputnikВторой Международный юридический форум Tashkent Law Spring, 22 апреля 2021 год
Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring, 22 апреля 2021 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© Sputnik
Министры юстиции зарубежных стран и порядка ста экспертов попытаются в Ташкенте по-новому взглянуть на правовые институты, чтобы адаптировать механизмы к новым реалиям.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Ташкенте стартовал Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Форум будет проходить два дня — 22-23 апреля. В четверг ожидаются дискуссионные сессии, посвященные правовой политике государства, прозрачности госорганов, медиации и арбитражу в эпоху коронавирусных ограничений, защите интеллектуальной собственности и другому.
Основная тема форума — право в период четвертой промышленной революции ("Право 4.0").

"Отмечается, что в условиях четвертой промышленной революции необходимо по-новому взглянуть на правовые институты и последовательно адаптировать традиционные правовые механизмы к новым реалиям", — сообщает корреспондент Sputnik с мероприятия.

В программе также заявлены круглые столы по госуслугам, распространению правовой информации в цифровой среде, развитию адвокатуры и нотариата. Планируется мастер-класс на тему "Управление данными и информацией".
Международный юридический форум призван стать уникальной площадкой для обсуждения современных тенденций и выработки предложений по дальнейшему развитию права с участием международных и национальных экспертов, а также информирования международного сообщества о реализуемых в Узбекистане правовых реформах.
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Для этого форум проходит в онлайн- и офлайн-форматах. Ранее было заявлено об участие в нем министра юстиции Узбекистана, а также его коллег из Сингапура, России, Великобритании, Японии, Кореи, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и Шри-Ланки.
Кроме того, регистрацию прошли около ста представителей судебных и других госорганов, международных организаций, ведущих мировых юридических и консалтинговых фирм, адвокатов, известных ученых, специалистов и экспертов в сферах юриспруденции, международного права и экономики.
Первый Международный юридический форум Tashkent Law Spring прошел в апреле 2019 года. В нем приняло участие более 1,2 тысячи юристов и экспертов из разных сфер, из них 250 — представители более чем 40 стран мира. Всего на заседаниях выступили 134 человека, из которых 100 — зарубежные эксперты.
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