https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-trex-rayonnyx-sudax-tashkenta-proizoshli-kadrovye-izmeneniya-18457061.html

В трех районных судах Ташкента произошли кадровые изменения

В трех районных судах Ташкента произошли кадровые изменения

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Во время первого заседания обновленного состава Высшего судейского совета Узбекистана были назначены должностные лица районных судов

2021-04-22T20:11+0500

2021-04-22T20:11+0500

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общество

назначение

судья

суд

судебная система

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Во время первого заседания обновленного состава Высшего судейского совета Узбекистана были назначены должностные лица районных судов столицы. В частности, председателем Шайхантахурского районного суда по уголовным делам стал Шерзод Абдукадыров.Также пост председателя Мирабадского межрайонного суда по гражданским делам получил Бехзод Сагатов. Ранее он был судьей Яккасарайского межрайонного суда по гражданским делам.Исполняющая обязанности председателя Мирабадского межрайонного суда по гражданским делам Маликахон Закирова заняла должность судьи по гражданским делам Ташкентского городского суда.

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назначение, судья, суд, судебная система, ташкент