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В Узбекистане ректоры трех вузов лишились своих должностей
В Узбекистане ректоры трех вузов лишились своих должностей
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В соответствии с постановлением Кабинета Министров, в республике освобождены от занимаемых должностей ректоры трех региональных
2021-04-22T21:28+0500
2021-04-22T21:28+0500
общество
увольнение
кабинет министров узбекистана
ректор
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В соответствии с постановлением Кабинета Министров, в республике освобождены от занимаемых должностей ректоры трех региональных вузов. В частности, своего места лишился глава Ферганского государственного университета Равшан Максудов, а также руководители Самаркандского государственного архитектурно-строительного института Султан Ахмедов и Кокандского государственного педагогического института Мамиржон Атаджанов.Напомним: в начале года в республике за день сменились ректоры трех высших учебных заведений: Национального университета Узбекистана, Ферганского политехнического института и Термезского государственного университета.
https://uz.sputniknews.ru/20201009/V-dvukh-vuzakh-Uzbekistana-smenilis-rektory-15152511.html
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увольнение, кабинет министров узбекистана, ректор

В Узбекистане ректоры трех вузов лишились своих должностей

21:28 22.04.2021
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© Sputnik / Михаил ВоскресенскийПустое кресло
Пустое кресло - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
В связи с постановлением Кабинета министров, от работы были отстранены главы вузов, расположенных в Фергане, Самарканде и Коканде.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В соответствии с постановлением Кабинета Министров, в республике освобождены от занимаемых должностей ректоры трех региональных вузов.
В частности, своего места лишился глава Ферганского государственного университета Равшан Максудов, а также руководители Самаркандского государственного архитектурно-строительного института Султан Ахмедов и Кокандского государственного педагогического института Мамиржон Атаджанов.
Здание Ташкентского университета информационных технологий - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2020
Общество
В двух вузах Узбекистана сменились ректоры
9 октября 2020, 15:24
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Напомним: в начале года в республике за день сменились ректоры трех высших учебных заведений: Национального университета Узбекистана, Ферганского политехнического института и Термезского государственного университета.
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