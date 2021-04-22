https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-uzbekistane-rektory-trex-vuzov-lishilis-svoix-doljnostey-18457653.html

В Узбекистане ректоры трех вузов лишились своих должностей

В Узбекистане ректоры трех вузов лишились своих должностей

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В соответствии с постановлением Кабинета Министров, в республике освобождены от занимаемых должностей ректоры трех региональных

2021-04-22T21:28+0500

2021-04-22T21:28+0500

2021-04-22T21:28+0500

общество

увольнение

кабинет министров узбекистана

ректор

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В соответствии с постановлением Кабинета Министров, в республике освобождены от занимаемых должностей ректоры трех региональных вузов. В частности, своего места лишился глава Ферганского государственного университета Равшан Максудов, а также руководители Самаркандского государственного архитектурно-строительного института Султан Ахмедов и Кокандского государственного педагогического института Мамиржон Атаджанов.Напомним: в начале года в республике за день сменились ректоры трех высших учебных заведений: Национального университета Узбекистана, Ферганского политехнического института и Термезского государственного университета.

https://uz.sputniknews.ru/20201009/V-dvukh-vuzakh-Uzbekistana-smenilis-rektory-15152511.html

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увольнение, кабинет министров узбекистана, ректор