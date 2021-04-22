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Власти Узбекистана выделят $500 млн на ускоренное развитие сферы услуг в стране
Власти Узбекистана выделят $500 млн на ускоренное развитие сферы услуг в стране
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию сферы услуг в регионах. Об этом сообщает
2021-04-22T22:36+0500
2021-04-22T22:41+0500
общество
сфера услуг
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию сферы услуг в регионах. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В ходе мероприятия лидер страны поручил создать в республике проектно-аналитический центр развития услуг при Нацбанке Узбекистана с отделениями во всех региональных филиалах банка. Деятельность организации будет направлена на предоставление населению готовых бизнес-проектов, комплексных услуг от профессионального обучения до открытия бизнеса.Также Национальный банк дополнительно привлечет $200 млн на открытие туристических, транспортных, медицинских, образовательных услуг и крупных торговых центров в регионах страны.Кроме того, в текущем году банки выделят на проекты в сфере услуг не менее 18 трлн сумов кредитов. К тому же государство через коммерческие банки дополнительно предоставят еще $300 млн, 150 из которых дойдут до регионов к 1 июля.Помимо этого, в республике планируется закрепить перечень проектов по принципу "махалля - район - банк". Отмечается, что в каждой махалле будет предоставлено не менее 20 видов услуг, а в районах и городах - не меньше 70-ти.По информации пресс-службы, на развитие сферы услуг из госбюджета и банками будет направлено $500 млн (5,5 трлн сумов).Также за счет расширения участия частного сектора в информационной сфере намечено увеличить объем услуг связи и доступа в интернет минимум в 2 раза, программирования - в 3 раза.Ко всему прочему, в 28 городах и районных центрах Узбекистана с населением более 150 тысяч человек планируется создать специальные улицы торговли и услуг, на которых будут размещены 100 тысяч субъектов предпринимательства. Для этого Министерству строительства поручено совместно с хокимами областей разработать их проекты, разделить на лоты и выставить на продажу на конкурсной основе.В заключительной части совещания также были даны поручения по созданию в стране на основе частного партнерства многопрофильных клиник и медицинских кластеров, а также центров по обучению иностранным языкам, подготовительных и профессиональных курсов на территории высших учебных заведений.
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сфера услуг, шавкат мирзиёев, узбекистан

Власти Узбекистана выделят $500 млн на ускоренное развитие сферы услуг в стране

22:36 22.04.2021 (обновлено: 22:41 22.04.2021)
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Кроме того, в текущем году банки предоставят на проекты в сфере услуг не менее 18 трлн сумов кредитов. К тому же государство через коммерческие банки дополнительно выдаст еще $300 млн.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию сферы услуг в регионах. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В ходе мероприятия лидер страны поручил создать в республике проектно-аналитический центр развития услуг при Нацбанке Узбекистана с отделениями во всех региональных филиалах банка. Деятельность организации будет направлена на предоставление населению готовых бизнес-проектов, комплексных услуг от профессионального обучения до открытия бизнеса.
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Также Национальный банк дополнительно привлечет $200 млн на открытие туристических, транспортных, медицинских, образовательных услуг и крупных торговых центров в регионах страны.
Кроме того, в текущем году банки выделят на проекты в сфере услуг не менее 18 трлн сумов кредитов. К тому же государство через коммерческие банки дополнительно предоставят еще $300 млн, 150 из которых дойдут до регионов к 1 июля.
Помимо этого, в республике планируется закрепить перечень проектов по принципу "махалля - район - банк". Отмечается, что в каждой махалле будет предоставлено не менее 20 видов услуг, а в районах и городах - не меньше 70-ти.
По информации пресс-службы, на развитие сферы услуг из госбюджета и банками будет направлено $500 млн (5,5 трлн сумов).
Также за счет расширения участия частного сектора в информационной сфере намечено увеличить объем услуг связи и доступа в интернет минимум в 2 раза, программирования - в 3 раза.
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Ко всему прочему, в 28 городах и районных центрах Узбекистана с населением более 150 тысяч человек планируется создать специальные улицы торговли и услуг, на которых будут размещены 100 тысяч субъектов предпринимательства. Для этого Министерству строительства поручено совместно с хокимами областей разработать их проекты, разделить на лоты и выставить на продажу на конкурсной основе.
В заключительной части совещания также были даны поручения по созданию в стране на основе частного партнерства многопрофильных клиник и медицинских кластеров, а также центров по обучению иностранным языкам, подготовительных и профессиональных курсов на территории высших учебных заведений.
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