https://uz.sputniknews.ru/20210423/dengi-kvartiry-mashiny-arestovano-imuschestvo-eks-zamxokima-djizakskoy-oblasti-18469389.html
Деньги, квартиры, машины: арестовано имущество экс-замхокима Джизакской области
Деньги, квартиры, машины: арестовано имущество экс-замхокима Джизакской области
У Акрама Рахмонкулова конфискованы 12 млрд сумов, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов прочей недвижимости. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T16:44+0500
2021-04-23T16:44+0500
2021-04-23T16:44+0500
общество
джизакская область
хокимият
арест
генпрокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ходе 14-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Генпрокурор Нигматилла Юлдашев рассказал о расследовании дела бывшего замхокима Джизакской области Акрама Рахмонкулова. По словам спикера, Рахмонкулов был назначен на пост заместителя хокима в 2018 году и за это время успел расхитить бюджетные средства на миллиарды сумов. Он назначил своих знакомых на руководящие должности в строительной отрасли и тендерной комиссии региона, пояснил Юлдашев.Как сообщает генпрокурор, во время проведения следственного мероприятия были арестованы 12 млрд сумов на предприятиях, имеющих отношение к Рахмонкулову, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов прочей недвижимости. В настоящее время Акрам Рахмонкулов и 10 причастных к делу лиц находятся под стражей, заключил Юлдашев. Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20201118/Sistema-realizatsii-konfiskovannogo-imuschestva-budet-peresmotrena-15425593.html
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джизакская область, хокимият, арест, генпрокуратура узбекистана
Деньги, квартиры, машины: арестовано имущество экс-замхокима Джизакской области
У Акрама Рахмонкулова конфискованы 12 млрд сумов, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов прочей недвижимости.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
В ходе 14-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Генпрокурор Нигматилла Юлдашев рассказал
о расследовании дела бывшего замхокима Джизакской области Акрама Рахмонкулова.
По словам спикера, Рахмонкулов был назначен на пост заместителя хокима в 2018 году и за это время успел расхитить бюджетные средства на миллиарды сумов. Он назначил своих знакомых на руководящие должности в строительной отрасли и тендерной комиссии региона, пояснил Юлдашев.
Как сообщает генпрокурор, во время проведения следственного мероприятия были арестованы 12 млрд сумов на предприятиях, имеющих отношение к Рахмонкулову, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов прочей недвижимости.
В настоящее время Акрам Рахмонкулов и 10 причастных к делу лиц находятся под стражей, заключил Юлдашев.