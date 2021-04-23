Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210423/dengi-kvartiry-mashiny-arestovano-imuschestvo-eks-zamxokima-djizakskoy-oblasti-18469389.html
Деньги, квартиры, машины: арестовано имущество экс-замхокима Джизакской области
Деньги, квартиры, машины: арестовано имущество экс-замхокима Джизакской области
У Акрама Рахмонкулова конфискованы 12 млрд сумов, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов прочей недвижимости. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T16:44+0500
2021-04-23T16:44+0500
общество
джизакская область
хокимият
арест
генпрокуратура узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/793/32/7933274_0:310:3459:2256_1920x0_80_0_0_fbfa609ff51b92e43ca083f2bf0cc27e.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ходе 14-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Генпрокурор Нигматилла Юлдашев рассказал о расследовании дела бывшего замхокима Джизакской области Акрама Рахмонкулова. По словам спикера, Рахмонкулов был назначен на пост заместителя хокима в 2018 году и за это время успел расхитить бюджетные средства на миллиарды сумов. Он назначил своих знакомых на руководящие должности в строительной отрасли и тендерной комиссии региона, пояснил Юлдашев.Как сообщает генпрокурор, во время проведения следственного мероприятия были арестованы 12 млрд сумов на предприятиях, имеющих отношение к Рахмонкулову, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов прочей недвижимости. В настоящее время Акрам Рахмонкулов и 10 причастных к делу лиц находятся под стражей, заключил Юлдашев. Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20201118/Sistema-realizatsii-konfiskovannogo-imuschestva-budet-peresmotrena-15425593.html
джизакская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/793/32/7933274_20:0:3440:2565_1920x0_80_0_0_bb7d6720da609c300853ecb3117728c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
джизакская область, хокимият, арест, генпрокуратура узбекистана

Деньги, квартиры, машины: арестовано имущество экс-замхокима Джизакской области

16:44 23.04.2021
356
© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание Генеральной прокуратуры Узбекистана
Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
У Акрама Рахмонкулова конфискованы 12 млрд сумов, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов прочей недвижимости.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ходе 14-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Генпрокурор Нигматилла Юлдашев рассказал о расследовании дела бывшего замхокима Джизакской области Акрама Рахмонкулова.

По словам спикера, Рахмонкулов был назначен на пост заместителя хокима в 2018 году и за это время успел расхитить бюджетные средства на миллиарды сумов. Он назначил своих знакомых на руководящие должности в строительной отрасли и тендерной комиссии региона, пояснил Юлдашев.
Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет документы - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2020
Общество
Система реализации конфискованного имущества будет пересмотрена
18 ноября 2020, 11:13
85
Как сообщает генпрокурор, во время проведения следственного мероприятия были арестованы 12 млрд сумов на предприятиях, имеющих отношение к Рахмонкулову, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов прочей недвижимости.

В настоящее время Акрам Рахмонкулов и 10 причастных к делу лиц находятся под стражей, заключил Юлдашев.
Следствие продолжается.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:36Минздрав обнародовал статистику ложных вызовов службы скорой медпомощи в Узбекистане
18:11Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов официально приступил к исполнению своих полномочий
17:52ВЭБ намерен присутствовать в экономике Узбекистана с проектами на $8 млрд
17:50В Джизакской области прошла церемония открытия музея авиации и космонавтики
17:17Парадокс: почему военный бюджет США в $700 млрд не гарантирует американцам успеха в победе
17:04Синоптики рассказали, какими будут выходные в Узбекистане
16:52В Ташкенте пытались сбыть радиоактивный материал
16:44Деньги, квартиры, машины: арестовано имущество экс-замхокима Джизакской области
16:44Профессор Альштейн рассказал всю правду о COVID и вакцинации — видео
16:08В узбекских городах появятся круглосуточные торговые улицы
15:44Путин согласился объявить майские праздники непрерывными
15:15Власти Абу-Даби отменили 10-дневный карантин для узбекистанских туристов
14:47В Узбекистане предприниматели смогут воспользоваться рассрочкой при уплате налогов
14:33Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков
14:11Прочь, бумажки: новая среда виртуального общения государства и общества
14:02В Сергелийском районе Ташкента временно перекроют улицы
13:54Соратник Горбачева рассказал, какую роль сыграла Украина в распаде СССР
13:18Абдухакимов: Самарканд станет центром MICE-туризма
12:44На планете впервые пройдут кибер-Олимпийские игры
12:12В Ташобласти задержан мужчина при незаконной продаже антибиотиков на 300 млн сумов