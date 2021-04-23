https://uz.sputniknews.ru/20210423/dengi-kvartiry-mashiny-arestovano-imuschestvo-eks-zamxokima-djizakskoy-oblasti-18469389.html

Деньги, квартиры, машины: арестовано имущество экс-замхокима Джизакской области

Деньги, квартиры, машины: арестовано имущество экс-замхокима Джизакской области

У Акрама Рахмонкулова конфискованы 12 млрд сумов, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов прочей недвижимости. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T16:44+0500

2021-04-23T16:44+0500

2021-04-23T16:44+0500

общество

джизакская область

хокимият

арест

генпрокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ходе 14-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Генпрокурор Нигматилла Юлдашев рассказал о расследовании дела бывшего замхокима Джизакской области Акрама Рахмонкулова. По словам спикера, Рахмонкулов был назначен на пост заместителя хокима в 2018 году и за это время успел расхитить бюджетные средства на миллиарды сумов. Он назначил своих знакомых на руководящие должности в строительной отрасли и тендерной комиссии региона, пояснил Юлдашев.Как сообщает генпрокурор, во время проведения следственного мероприятия были арестованы 12 млрд сумов на предприятиях, имеющих отношение к Рахмонкулову, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов прочей недвижимости. В настоящее время Акрам Рахмонкулов и 10 причастных к делу лиц находятся под стражей, заключил Юлдашев. Следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20201118/Sistema-realizatsii-konfiskovannogo-imuschestva-budet-peresmotrena-15425593.html

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джизакская область, хокимият, арест, генпрокуратура узбекистана