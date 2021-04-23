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Госсекретарь США поблагодарил Узбекистан за поддержку Афганистана — и не только
Госсекретарь США поблагодарил Узбекистан за поддержку Афганистана — и не только
США ранее объявили, что начнут вывод войск из Афганистана к 1 мая и завершат его до 11 сентября. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T10:03+0500
2021-04-23T10:27+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в четверг провели переговоры.Блинкен подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета, территориальной целостности и независимости республики.Также госсекретарь затронул афганский вопрос. Блинкен напомнил, что США и Узбекистан приближаются к памятной дате — 30-летию установления дипломатических отношений.Стороны отметили рост двусторонних связей и выразили надежду на проведение первого диалога о стратегическом партнерстве в конце 2021 года. Блинкен также подчеркнул важность содействия защите основных свобод, включая необходимость проведения свободных и конкурентных выборов в республике.
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внешняя политика, мид узбекистана, абдулазиз камилов, афганистан, узбекистан, сша

Госсекретарь США поблагодарил Узбекистан за поддержку Афганистана — и не только

10:03 23.04.2021 (обновлено: 10:27 23.04.2021)
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© AFP 2018 / OLIVIER HOSLETЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© AFP 2018 / OLIVIER HOSLET
США ранее объявили, что начнут вывод войск из Афганистана к 1 мая и завершат его до 11 сентября.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в четверг провели переговоры.
Блинкен подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета, территориальной целостности и независимости республики.
Также госсекретарь затронул афганский вопрос.

"Госсекретарь поблагодарил министра за поддержку, которую оказывает Узбекистан мирным переговорам в Афганистане и интеграции Афганистана в центральноазиатское экономическое пространство", — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Блинкен напомнил, что США и Узбекистан приближаются к памятной дате — 30-летию установления дипломатических отношений.
Стороны отметили рост двусторонних связей и выразили надежду на проведение первого диалога о стратегическом партнерстве в конце 2021 года.
"Госсекретарь приветствовал прогресс Узбекистана в проведении реформ, в том числе в том, что касается борьбы с торговлей людьми, защиты свободы вероисповедания и расширения пространства для гражданского общества", — следует из заявления Госдепартамента.
Блинкен также подчеркнул важность содействия защите основных свобод, включая необходимость проведения свободных и конкурентных выборов в республике.
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