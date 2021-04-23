https://uz.sputniknews.ru/20210423/gossekretar-ssha-poblagodaril-uzbekistan-za-podderjku-afganistana--i-ne-tolko-18459462.html

Госсекретарь США поблагодарил Узбекистан за поддержку Афганистана — и не только

Госсекретарь США поблагодарил Узбекистан за поддержку Афганистана — и не только

США ранее объявили, что начнут вывод войск из Афганистана к 1 мая и завершат его до 11 сентября. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T10:03+0500

2021-04-23T10:03+0500

2021-04-23T10:27+0500

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в четверг провели переговоры.Блинкен подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета, территориальной целостности и независимости республики.Также госсекретарь затронул афганский вопрос. Блинкен напомнил, что США и Узбекистан приближаются к памятной дате — 30-летию установления дипломатических отношений.Стороны отметили рост двусторонних связей и выразили надежду на проведение первого диалога о стратегическом партнерстве в конце 2021 года. Блинкен также подчеркнул важность содействия защите основных свобод, включая необходимость проведения свободных и конкурентных выборов в республике.

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внешняя политика, мид узбекистана, абдулазиз камилов, афганистан, узбекистан, сша