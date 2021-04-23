https://uz.sputniknews.ru/20210423/minzdrav-obnarodoval-statistiku-lojnyx-vyzovov-slujby-skoroy-medpomoschi-v-uzbekistane-18471687.html

Минздрав обнародовал статистику ложных вызовов службы скорой медпомощи в Узбекистане

Минздрав обнародовал статистику ложных вызовов службы скорой медпомощи в Узбекистане

Наибольшее количество ложных звонков зафиксировано в Сурхандарьинской области – 497 случаев. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T18:36+0500

2021-04-23T18:36+0500

2021-04-23T18:36+0500

общество

ложный вызов

статистика

минздрав узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В службу скорой медицинской помощи за первый квартал текущего года поступило свыше 2,7 млн вызовов, из них 1 874 оказались ложными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Частые причины ложных вызововОтмечается, что наибольшее количество ложных звонков зафиксировано в Сурхандарьинской области – 497 случаев, затем идут Ферганская (387), Ташкентская (249) и Кашкадарьинская (204) областей). В аналогичном периоде 2020 года было зарегистрировано около трех тысяч ложных звонков, уточнили в госструктуре.

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ложный вызов, статистика, минздрав узбекистана, узбекистан