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https://uz.sputniknews.ru/20210423/minzdrav-obnarodoval-statistiku-lojnyx-vyzovov-slujby-skoroy-medpomoschi-v-uzbekistane-18471687.html
Минздрав обнародовал статистику ложных вызовов службы скорой медпомощи в Узбекистане
Минздрав обнародовал статистику ложных вызовов службы скорой медпомощи в Узбекистане
Наибольшее количество ложных звонков зафиксировано в Сурхандарьинской области – 497 случаев. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T18:36+0500
2021-04-23T18:36+0500
общество
ложный вызов
статистика
минздрав узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В службу скорой медицинской помощи за первый квартал текущего года поступило свыше 2,7 млн вызовов, из них 1 874 оказались ложными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Частые причины ложных вызововОтмечается, что наибольшее количество ложных звонков зафиксировано в Сурхандарьинской области – 497 случаев, затем идут Ферганская (387), Ташкентская (249) и Кашкадарьинская (204) областей). В аналогичном периоде 2020 года было зарегистрировано около трех тысяч ложных звонков, уточнили в госструктуре.
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ложный вызов, статистика, минздрав узбекистана, узбекистан

Минздрав обнародовал статистику ложных вызовов службы скорой медпомощи в Узбекистане

18:36 23.04.2021
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© Пресс-служба Горьковского автозаводаМашины скорой помощи "Соболь 4×4", переданные Россией Узбекистану в рамках "Иннопрома"
Машины скорой помощи Соболь 4×4, переданные Россией Узбекистану в рамках Иннопрома - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Пресс-служба Горьковского автозавода
Наибольшее количество ложных звонков зафиксировано в Сурхандарьинской области – 497 случаев.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В службу скорой медицинской помощи за первый квартал текущего года поступило свыше 2,7 млн вызовов, из них 1 874 оказались ложными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.

Частые причины ложных вызовов

Люди называет неверный адрес;
Жильцы не открывают двери бригаде "103";
Пациенты покидают место вызова;
Граждане отрицают вызов скорой помощи.
Отмечается, что наибольшее количество ложных звонков зафиксировано в Сурхандарьинской области – 497 случаев, затем идут Ферганская (387), Ташкентская (249) и Кашкадарьинская (204) областей).
В аналогичном периоде 2020 года было зарегистрировано около трех тысяч ложных звонков, уточнили в госструктуре.
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