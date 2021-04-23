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Один из районов Ташкента на сутки останется без воды
Один из районов Ташкента на сутки останется без воды
Будет временно отключено как горячее, так и холодное водоснабжение. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T12:07+0500
2021-04-23T12:17+0500
общество
водоснабжение
отключение воды
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Сергелийском районе столицы временно приостановят подачу горячей и холодной воды.Отключение связано с дорожно-строительными работами, которые будут проводиться в начале следующей недели в сети крупного водопровода "Сергели-2".Таким образом, воды не будет с 10 часов 26 апреля до 10 часов 27 апреля.Локации, по которым будет временно прекращено водоснабжение:По вопросам доставки воды спецтранспортом можно обратиться по телефонам: 1054; 71 258-96-32; 71 258-36-42.Администрация ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" принесла извинения за доставленные неудобства.
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водоснабжение, отключение воды, ташкент, узбекистан

Один из районов Ташкента на сутки останется без воды

12:07 23.04.2021 (обновлено: 12:17 23.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / ImaniВода, иллюстративное фото
Вода, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© СС0 / Unsplash / Imani
Будет временно отключено как горячее, так и холодное водоснабжение.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Сергелийском районе столицы временно приостановят подачу горячей и холодной воды.
Отключение связано с дорожно-строительными работами, которые будут проводиться в начале следующей недели в сети крупного водопровода "Сергели-2".
Таким образом, воды не будет с 10 часов 26 апреля до 10 часов 27 апреля.
Локации, по которым будет временно прекращено водоснабжение:
8-я тепловая котельная;
МСГ "Мустакиллик", "Дустлик", "Узгариш", "Хабибий", "Шукура Бурханова", "Тинчлик", "Гулистан", "Бабур", "Иттифок", "Нилуфар", "Навруз", "Хумо", "Ёркин хаёт", "Согдиана", "Кумарык", "Олчазор";
массивы "Дустлик" 1, 2;
массивы "Сергели" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 15, 16, 17, 18;
массивы "Сергели" А, 5А, 6А, 7А, 11А;
массив "Темирйулчи Г-40";
новый массив "Спутник-16А";
площадь строительства 8, 9, 10.
По вопросам доставки воды спецтранспортом можно обратиться по телефонам: 1054; 71 258-96-32; 71 258-36-42.
Администрация ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" принесла извинения за доставленные неудобства.
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