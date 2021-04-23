https://uz.sputniknews.ru/20210423/odin-iz-rayonov-tashkenta-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-18462821.html

Один из районов Ташкента на сутки останется без воды

Один из районов Ташкента на сутки останется без воды

Будет временно отключено как горячее, так и холодное водоснабжение. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

водоснабжение

отключение воды

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Сергелийском районе столицы временно приостановят подачу горячей и холодной воды.Отключение связано с дорожно-строительными работами, которые будут проводиться в начале следующей недели в сети крупного водопровода "Сергели-2".Таким образом, воды не будет с 10 часов 26 апреля до 10 часов 27 апреля.Локации, по которым будет временно прекращено водоснабжение:По вопросам доставки воды спецтранспортом можно обратиться по телефонам: 1054; 71 258-96-32; 71 258-36-42.Администрация ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" принесла извинения за доставленные неудобства.

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водоснабжение, отключение воды, ташкент, узбекистан