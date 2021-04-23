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Синоптики рассказали, какими будут выходные в Узбекистане
Синоптики рассказали, какими будут выходные в Узбекистане
В ближайшие дни на территорию страны вновь вернется теплый и сухой воздух с районов Ирана. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T17:04+0500
2021-04-23T17:04+0500
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Предстоящие выходные сулят ясную и солнечную погоду, сообщили в Узгидромете.В субботу по большей части республики будет облачно и не дождливо. Воздух днем прогреется до 23-25 градусов, а в некоторых регионах и вовсе до 28-30 градусов.В воскресенье погода будет еще лучше: облачность почти уйдет, столбики термометров поднимутся до 27 градусов в дневное время. В южных и пустынных районах температура достигнет 30 градусов.В горных районах Ташкентской и Наманганской областях между тем сохранится лавинная опасность на высоте более 2,2 тысячи метров.
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан

Синоптики рассказали, какими будут выходные в Узбекистане

17:04 23.04.2021
360
© Sputnik / Рамиз БахтияровЛюди гуляют в парке Ташкента
Люди гуляют в парке Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В ближайшие дни на территорию страны вновь вернется теплый и сухой воздух с районов Ирана.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Предстоящие выходные сулят ясную и солнечную погоду, сообщили в Узгидромете.
В субботу по большей части республики будет облачно и не дождливо. Воздух днем прогреется до 23-25 градусов, а в некоторых регионах и вовсе до 28-30 градусов.
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В воскресенье погода будет еще лучше: облачность почти уйдет, столбики термометров поднимутся до 27 градусов в дневное время.
В южных и пустынных районах температура достигнет 30 градусов.
В горных районах Ташкентской и Наманганской областях между тем сохранится лавинная опасность на высоте более 2,2 тысячи метров.
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