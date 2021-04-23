https://uz.sputniknews.ru/20210423/soratnik-gorbacheva-rasskazal-kakuyu-rol-sygrala-ukraina-v-raspade-sssr-18464430.html
Соратник Горбачева рассказал, какую роль сыграла Украина в распаде СССР
Соратник Горбачева рассказал, какую роль сыграла Украина в распаде СССР
Считается, что СССР официально распался 8 декабря 1991 года, когда в Беловежской пуще было подписано соглашение о создании СНГ. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T13:54+0500
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2021-04-23T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко объяснил, как Украина повлияла на развал Советского Союза.По мнению Мироненко, руку к этому приложил Леонид Кравчук (первый президент Украины в 1991-1994 годах. — Sputnik). Именно он ответственен за то, что не удалось заключить новый союзный договор, чтобы страна продолжила существовать, но уже в новом виде.Мироненко подкрепил свое утверждение аргументом: в августе 1991-го накануне ГКЧП Кравчук встретился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Там, в Крыму, будущий украинский лидер заявил, что ни за что не подпишет соглашение. Горбачев в этом случае уже мало что мог сделать, убежден Мироненко.Мироненко считает, что именно руководство Украинской ССР "забило последний гвоздь в крышку гроба" страны, не желая участвовать в договоре о Союзе Суверенных Государств.После этого, разумеется, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?А что если бы Кравчук занял не такую жесткую позицию?Тогда по-другому вел бы себя и Ельцин, и главы других республик, убежден Мироненко.Возможно, тогда СССР удалось бы спасти, хоть и потеряв некоторые из республик. Это была бы обновленная страна, но основы остались бы те же.Историки сходятся во мнении, что Советский Союз официально распался 8 декабря 1991 года, когда в Беловежской пуще было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
https://uz.sputniknews.ru/20191120/Prezident-Rossii-otsenil-rezultaty-raspada-SSSR-12837890.html
https://uz.sputniknews.ru/20191121/Gorbachev-otvetil-na-slova-Putina-o-prichinakh-raspada-SSSR-12841451.html
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михаил горбачев, ссср, распад ссср, украина
Соратник Горбачева рассказал, какую роль сыграла Украина в распаде СССР
13:54 23.04.2021 (обновлено: 14:10 23.04.2021)
Считается, что СССР официально распался 8 декабря 1991 года, когда в Беловежской пуще было подписано соглашение о создании СНГ.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко объяснил, как Украина повлияла на развал Советского Союза.
По мнению Мироненко, руку к этому приложил Леонид Кравчук (первый президент Украины в 1991-1994 годах. — Sputnik).
Именно он ответственен за то, что не удалось заключить новый союзный договор, чтобы страна продолжила существовать, но уже в новом виде.
Мироненко подкрепил свое утверждение аргументом: в августе 1991-го накануне ГКЧП Кравчук встретился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Там, в Крыму, будущий украинский лидер заявил, что ни за что не подпишет соглашение. Горбачев в этом случае уже мало что мог сделать, убежден Мироненко.
"То есть к тому моменту сговор между (Борисом. — Sputnik.) Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически данный поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года", — добавил соратник Горбачева.
Мироненко считает, что именно руководство Украинской ССР "забило последний гвоздь в крышку гроба" страны, не желая участвовать в договоре о Союзе Суверенных Государств.
После этого, разумеется, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?
А что если бы Кравчук занял не такую жесткую позицию?
Тогда по-другому вел бы себя и Ельцин, и главы других республик, убежден Мироненко.
Возможно, тогда СССР удалось бы спасти, хоть и потеряв некоторые из республик. Это была бы обновленная страна, но основы остались бы те же.
Историки сходятся во мнении, что Советский Союз официально распался 8 декабря 1991 года, когда в Беловежской пуще было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).