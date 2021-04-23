Дождались: первая партия российского "Спутника V" прибыла в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистан доставлена первая партия вакцины "Спутник V". Разговоры вокруг поставок российского препарата велись давно: узбекская сторона одобрила препарат для массового применения еще в феврале, но требовалось время, чтобы определить и согласовать с властями РФ сроки и объемы поставки вакцины.И вот, наконец, в пятницу прибыл первый борт. Между тем в Узбекистане продолжается массовая вакцинация населения. Пока гражданам дают на выбор один из двух препаратов: европейская AstraZeneca или китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Власти намерены закупить дополнительные дозы данных вакцин.В апреле-июне планируется сделать прививки от коронавируса 4 миллионам гражданам.Ожидается, что до конца года вакцинацию пройдут 7 миллионов узбекистанцев — это 20% населения страны.
Половину стоимости всего закупаемого объема препарата профинансировал бизнесмен Алишер Усманов.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистан доставлена первая партия вакцины "Спутник V".
"Поставка осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). <...> Половину стоимости всего закупаемого объема "Спутник V" профинансировал предприниматель Алишер Усманов", — говорится в сообщении Минздрава.
Разговоры вокруг поставок российского препарата велись давно: узбекская сторона одобрила препарат для массового применения еще в феврале, но требовалось время, чтобы определить и согласовать с властями РФ сроки и объемы поставки вакцины.
Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.
Препарат разработали учеными Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Вакцину уже зарегистрировали в нескольких десятках стран мира с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.
Доказанная эффективность "Спутника V" — 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.