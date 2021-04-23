https://uz.sputniknews.ru/20210423/sputnik-v-dobralsya-do-uzbekistana-pervaya-partiya-uje-pribyla-v-respubliku-18458905.html

Дождались: первая партия российского "Спутника V" прибыла в Узбекистан

Дождались: первая партия российского "Спутника V" прибыла в Узбекистан

Половину стоимости всего закупаемого объема препарата профинансировал бизнесмен Алишер Усманов. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T09:34+0500

2021-04-23T09:34+0500

2021-04-23T11:25+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник v"

вакцинация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистан доставлена первая партия вакцины "Спутник V". Разговоры вокруг поставок российского препарата велись давно: узбекская сторона одобрила препарат для массового применения еще в феврале, но требовалось время, чтобы определить и согласовать с властями РФ сроки и объемы поставки вакцины.И вот, наконец, в пятницу прибыл первый борт. Между тем в Узбекистане продолжается массовая вакцинация населения. Пока гражданам дают на выбор один из двух препаратов: европейская AstraZeneca или китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Власти намерены закупить дополнительные дозы данных вакцин.В апреле-июне планируется сделать прививки от коронавируса 4 миллионам гражданам.Ожидается, что до конца года вакцинацию пройдут 7 миллионов узбекистанцев — это 20% населения страны.

https://uz.sputniknews.ru/20210221/Russkiy-pistolet-pulemet-Zapad-sravnil-Sputnik-V-c-avtomatom-Kalashnikova-16056001.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцинация, узбекистан