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Дождались: первая партия российского "Спутника V" прибыла в Узбекистан
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210423/sputnik-v-dobralsya-do-uzbekistana-pervaya-partiya-uje-pribyla-v-respubliku-18458905.html
Дождались: первая партия российского "Спутника V" прибыла в Узбекистан
Дождались: первая партия российского "Спутника V" прибыла в Узбекистан
Половину стоимости всего закупаемого объема препарата профинансировал бизнесмен Алишер Усманов. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T09:34+0500
2021-04-23T11:25+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
вакцинация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистан доставлена первая партия вакцины "Спутник V". Разговоры вокруг поставок российского препарата велись давно: узбекская сторона одобрила препарат для массового применения еще в феврале, но требовалось время, чтобы определить и согласовать с властями РФ сроки и объемы поставки вакцины.И вот, наконец, в пятницу прибыл первый борт. Между тем в Узбекистане продолжается массовая вакцинация населения. Пока гражданам дают на выбор один из двух препаратов: европейская AstraZeneca или китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Власти намерены закупить дополнительные дозы данных вакцин.В апреле-июне планируется сделать прививки от коронавируса 4 миллионам гражданам.Ожидается, что до конца года вакцинацию пройдут 7 миллионов узбекистанцев — это 20% населения страны.
https://uz.sputniknews.ru/20210221/Russkiy-pistolet-pulemet-Zapad-sravnil-Sputnik-V-c-avtomatom-Kalashnikova-16056001.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцинация, узбекистан

Дождались: первая партия российского "Спутника V" прибыла в Узбекистан

09:34 23.04.2021 (обновлено: 11:25 23.04.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина Sputnik V
Российская вакцина Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Sputnik
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Половину стоимости всего закупаемого объема препарата профинансировал бизнесмен Алишер Усманов.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистан доставлена первая партия вакцины "Спутник V".
"Поставка осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). <...> Половину стоимости всего закупаемого объема "Спутник V" профинансировал предприниматель Алишер Усманов", — говорится в сообщении Минздрава.
Разговоры вокруг поставок российского препарата велись давно: узбекская сторона одобрила препарат для массового применения еще в феврале, но требовалось время, чтобы определить и согласовать с властями РФ сроки и объемы поставки вакцины.
И вот, наконец, в пятницу прибыл первый борт.
© РФПИ
23 апреля в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины Спутник V - Sputnik Узбекистан
1/4
© РФПИ
© РФПИ
23 апреля в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины Спутник V - Sputnik Узбекистан
2/4
© РФПИ
© РФПИ
23 апреля в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины Спутник V - Sputnik Узбекистан
3/4
© РФПИ
© РФПИ
23 апреля в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины Спутник V - Sputnik Узбекистан
4/4
© РФПИ
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© РФПИ
2/4
© РФПИ
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© РФПИ
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© РФПИ
Что известно о "Спутнике V"?

Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.

Препарат разработали учеными Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

Вакцину уже зарегистрировали в нескольких десятках стран мира с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.

Доказанная эффективность "Спутника V" — 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

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Между тем в Узбекистане продолжается массовая вакцинация населения.
Пока гражданам дают на выбор один из двух препаратов: европейская AstraZeneca или китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001.
Власти намерены закупить дополнительные дозы данных вакцин.
Российская вакцина Spuntik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2021
Россия
"Русский пистолет-пулемет": Запад сравнил "Спутник V" c автоматом Калашникова
21 февраля, 18:57
735
В апреле-июне планируется сделать прививки от коронавируса 4 миллионам гражданам.
Ожидается, что до конца года вакцинацию пройдут 7 миллионов узбекистанцев — это 20% населения страны.
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