https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-djizakskoy-oblasti-proshla-tseremoniya-otkrytiya-muzeya-aviatsii-i-kosmonavtiki-18470910.html

В Джизакской области прошла церемония открытия музея авиации и космонавтики

В Джизакской области прошла церемония открытия музея авиации и космонавтики

В торжестве приняла участие космонавты Владимир Джанибеков и Салижан Шарипов — они прибыли в Узбекистан для участия в мероприятиях к 60-летию первого полета... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T17:50+0500

2021-04-23T17:50+0500

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общество

юрий гагарин

день космонавтики

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Джизакской области в городе Гагарин прошла торжественная церемония открытия Музея авиации и космонавтики. К тому же в рамках мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В торжестве приняла участие делегация Российской Ассоциации Героев во главе с председателем Комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым. В ее состав вошли космонавты Владимир Джанибеков и Салижан Шарипов — они прибыли в Узбекистан для участия в мероприятиях к 60-летию первого полета человека в космос. К тому же на мероприятии присутствовали: исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Скрипалев, руководитель представительства "Россотрудничества" в РУз, а также хоким Джизакской области Эргаш Салиев.Для справки: памятник летчику-космонавту Юрию Гагарину — первому человеку в мировой истории, совершившему полет в космическое пространство, является одной из главных достопримечательностей города Гагарин. Он расположен на Центральной улице и считается самым большим монументом из всех расположенных на территории постсоветских стран. Ежегодно 12 апреля, в Международный день полета человека в космос и Всемирный день авиации и космонавтики, жители и гости города с почестями возлагают цветы к памятнику, а школьники и студенты учебных заведений проводят у его подножия различные мероприятия.

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юрий гагарин, день космонавтики