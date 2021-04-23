https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-sergeliyskom-rayone-tashkenta-vremenno-perekroyut-ulitsy-18466106.html

В Сергелийском районе Ташкента временно перекроют улицы

В Сергелийском районе Ташкента временно перекроют улицы

Данная инициатива предпринята хокимиятом в связи с празднованием фестиваля "Сергели любит молодежь". 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T14:02+0500

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общество

перекрытие движения

хокимият

сергелийский район

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Сергелийском районе столицы в связи с проведением фестиваля "Сергели любит молодежь" временно перекроют некоторые улицы. Автомобилисты не смогут проехать по ним 24 апреля с 12.00 до 20.00, сообщает пресс-служба местной администрации.Движение для транспортных средств будет ограничено на участке улицы Мехригиё: от перекрестка Жахонаро до Мирзо Турсунзода. Во избежание пробок водителям рекомендовано пользоваться объездными путями.

сергелийский район

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перекрытие движения, хокимият, сергелийский район