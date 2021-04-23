https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-sergeliyskom-rayone-tashkenta-vremenno-perekroyut-ulitsy-18466106.html
В Сергелийском районе Ташкента временно перекроют улицы
В Сергелийском районе Ташкента временно перекроют улицы
Данная инициатива предпринята хокимиятом в связи с празднованием фестиваля "Сергели любит молодежь". 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T14:02+0500
2021-04-23T14:02+0500
2021-04-23T14:12+0500
общество
перекрытие движения
хокимият
сергелийский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/618/31/6183147_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_1bedc1c99f15ae8500d7a944da82a06e.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Сергелийском районе столицы в связи с проведением фестиваля "Сергели любит молодежь" временно перекроют некоторые улицы. Автомобилисты не смогут проехать по ним 24 апреля с 12.00 до 20.00, сообщает пресс-служба местной администрации.Движение для транспортных средств будет ограничено на участке улицы Мехригиё: от перекрестка Жахонаро до Мирзо Турсунзода. Во избежание пробок водителям рекомендовано пользоваться объездными путями.
сергелийский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/618/31/6183147_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_7187556cae4d6dc9dc2a95add5d7fe56.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
перекрытие движения, хокимият, сергелийский район
В Сергелийском районе Ташкента временно перекроют улицы
14:02 23.04.2021 (обновлено: 14:12 23.04.2021)
Данная инициатива предпринята хокимиятом в связи с празднованием фестиваля "Сергели любит молодежь".
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
В Сергелийском районе столицы в связи с проведением фестиваля "Сергели любит молодежь" временно перекроют некоторые улицы. Автомобилисты не смогут проехать по ним 24 апреля с 12.00 до 20.00, сообщает
пресс-служба местной администрации.
Движение для транспортных средств будет ограничено на участке улицы Мехригиё: от перекрестка Жахонаро до Мирзо Турсунзода.
Во избежание пробок водителям рекомендовано пользоваться объездными путями.