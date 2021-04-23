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В Сергелийском районе Ташкента временно перекроют улицы
В Сергелийском районе Ташкента временно перекроют улицы
Данная инициатива предпринята хокимиятом в связи с празднованием фестиваля "Сергели любит молодежь". 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T14:02+0500
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общество
перекрытие движения
хокимият
сергелийский район
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Сергелийском районе столицы в связи с проведением фестиваля "Сергели любит молодежь" временно перекроют некоторые улицы. Автомобилисты не смогут проехать по ним 24 апреля с 12.00 до 20.00, сообщает пресс-служба местной администрации.Движение для транспортных средств будет ограничено на участке улицы Мехригиё: от перекрестка Жахонаро до Мирзо Турсунзода. Во избежание пробок водителям рекомендовано пользоваться объездными путями.
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перекрытие движения, хокимият, сергелийский район

В Сергелийском районе Ташкента временно перекроют улицы

14:02 23.04.2021 (обновлено: 14:12 23.04.2021)
283
© SputnikПост патрульной службы
Пост патрульной службы - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Sputnik
Данная инициатива предпринята хокимиятом в связи с празднованием фестиваля "Сергели любит молодежь".
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Сергелийском районе столицы в связи с проведением фестиваля "Сергели любит молодежь" временно перекроют некоторые улицы. Автомобилисты не смогут проехать по ним 24 апреля с 12.00 до 20.00, сообщает пресс-служба местной администрации.
© Хокимият Сергелийского районаКарта перекрытия улиц в Сергелийском районе
Карта перекрытия улиц в Сергелийском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
Карта перекрытия улиц в Сергелийском районе
© Хокимият Сергелийского района
Движение для транспортных средств будет ограничено на участке улицы Мехригиё: от перекрестка Жахонаро до Мирзо Турсунзода.
Во избежание пробок водителям рекомендовано пользоваться объездными путями.
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