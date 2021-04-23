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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-tashkente-pytalis-sbyt-radioaktivnyy-material-18469519.html
В Ташкенте пытались сбыть радиоактивный материал
В Ташкенте пытались сбыть радиоактивный материал
Правоохранители задержали группу лиц при попытке сбыта радиоактивного материала. Сейчас следствие пытается выяснить его происхождение и то, каким образом он... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T16:52+0500
2021-04-23T17:11+0500
происшествия
криминал
гувд ташкента
задержание
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Столичные правоохранители пресекли попытку сбыта 30 граммов радиоактивного материала, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Операцией по задержанию преступной группировки занимались сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УУР ГУВД столицы. Информация о готовящейся сделки поступила оперативникам 17 апреля. В тот же день при участие мобильного отряда оперативного назначения злоумышленников задержали.Одним из задержанных оказался ранее судимый 33-летний уроженец Андижанской области. Его подельники 27 и 30 лет до этого случая не были замечены в противоправных деяниях. Несмотря на это, согласно оперативной информации, именно они занимались поиском потенциальных покупателей.По данному факту Следственным управлением ГУВД города Ташкента возбуждено уголовное дело по части второй статьи 252 ("Незаконное завладение радиоактивными материалами") Уголовного кодекса Узбекистана. Следствию предстоит разрешить целый ряд вопросов, среди которых — происхождение материала и то, как он оказался у задержанных.
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криминал, гувд ташкента, задержание, ташкент, узбекистан

В Ташкенте пытались сбыть радиоактивный материал

16:52 23.04.2021 (обновлено: 17:11 23.04.2021)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкРадиоактивность
Радиоактивность - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Стрингер
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Правоохранители задержали группу лиц при попытке сбыта радиоактивного материала. Сейчас следствие пытается выяснить его происхождение и то, каким образом он оказался у черных продавцов.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Столичные правоохранители пресекли попытку сбыта 30 граммов радиоактивного материала, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Операцией по задержанию преступной группировки занимались сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УУР ГУВД столицы. Информация о готовящейся сделки поступила оперативникам 17 апреля. В тот же день при участие мобильного отряда оперативного назначения злоумышленников задержали.

"В результате все трое были задержаны с поличным в момент получения девяти тысяч долларов США за 30 граммов радиоактивного материала", — говорится в сообщении.

Одним из задержанных оказался ранее судимый 33-летний уроженец Андижанской области. Его подельники 27 и 30 лет до этого случая не были замечены в противоправных деяниях. Несмотря на это, согласно оперативной информации, именно они занимались поиском потенциальных покупателей.
По данному факту Следственным управлением ГУВД города Ташкента возбуждено уголовное дело по части второй статьи 252 ("Незаконное завладение радиоактивными материалами") Уголовного кодекса Узбекистана.
Следствию предстоит разрешить целый ряд вопросов, среди которых — происхождение материала и то, как он оказался у задержанных.
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