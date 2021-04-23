https://uz.sputniknews.ru/20210423/v-tashkente-pytalis-sbyt-radioaktivnyy-material-18469519.html

В Ташкенте пытались сбыть радиоактивный материал

В Ташкенте пытались сбыть радиоактивный материал

Правоохранители задержали группу лиц при попытке сбыта радиоактивного материала. Сейчас следствие пытается выяснить его происхождение и то, каким образом он... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T16:52+0500

2021-04-23T16:52+0500

2021-04-23T17:11+0500

происшествия

криминал

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Столичные правоохранители пресекли попытку сбыта 30 граммов радиоактивного материала, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Операцией по задержанию преступной группировки занимались сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УУР ГУВД столицы. Информация о готовящейся сделки поступила оперативникам 17 апреля. В тот же день при участие мобильного отряда оперативного назначения злоумышленников задержали.Одним из задержанных оказался ранее судимый 33-летний уроженец Андижанской области. Его подельники 27 и 30 лет до этого случая не были замечены в противоправных деяниях. Несмотря на это, согласно оперативной информации, именно они занимались поиском потенциальных покупателей.По данному факту Следственным управлением ГУВД города Ташкента возбуждено уголовное дело по части второй статьи 252 ("Незаконное завладение радиоактивными материалами") Уголовного кодекса Узбекистана. Следствию предстоит разрешить целый ряд вопросов, среди которых — происхождение материала и то, как он оказался у задержанных.

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криминал, гувд ташкента, задержание, ташкент, узбекистан