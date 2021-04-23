https://uz.sputniknews.ru/20210423/vlasti-abu-dabi-otmenili-10-dnevnyy-karantin-dlya-uzbekistanskix-turistov-18467230.html

Власти Абу-Даби отменили 10-дневный карантин для узбекистанских туристов

Власти Абу-Даби отменили 10-дневный карантин для узбекистанских туристов

Однако все путешественники в обязательном порядке должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96 часов до визита в страну. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T15:15+0500

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2021-04-23T15:15+0500

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Департамент культуры и туризма Visit Abu Dhabi опубликовал обновленный список "зеленых стран", в который вошел и Узбекистан.В соответствии с документом, власти эмирата Абу-Даби с 25 апреля освобождают узбекистанских туристов от обязательного 10-дневного карантина по прилете в столицу ОАЭ. "Все туристы, прибывающие из стран, регионов и территорий, включенных в "зеленый" список, будут освобождены от карантина и смогут попасть в пункт назначения, выполнив ряд процедур, которые включают тесты на COVID-19", — уточняется в релизе.Однако все вновь пребывающие в Абу-Даби граждане в обязательном порядке должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 96 часов до визита в страну.

https://uz.sputniknews.ru/20210128/V-OAE-izmenili-pravila-vezda-dlya-uzbekistantsev--15887759.html

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