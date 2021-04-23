https://uz.sputniknews.ru/20210423/yunaya-samarkandka-vymogala-dengi-u-mujchiny-za-nerazglashenie-intimnoy-perepiski-18471909.html

Юная самаркандка вымогала деньги у мужчины за неразглашение интимной переписки

Юная самаркандка вымогала деньги у мужчины за неразглашение интимной переписки

Правонарушительница была задержана с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Следствие продолжается. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T19:05+0500

2021-04-23T19:05+0500

2021-04-23T19:05+0500

общество

шантаж

вымогательство

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В УВД Самаркандской области обратился с заявлением 40-летний мужчина. Он просил принять меры в отношении 16-летней девушки, шантажирующей его интимной перепиской, передает пресс-служба Следственного департамента при МВД.В ходе расследования выяснилось, что злоумышленница угрожала рассказать семье потерпевшего о том, что он общается с ней. За неразглашение информации она требовала у него $1500.Правонарушительница была задержана во время передачи денег заявителю.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Следствие продолжается.

самаркандская область

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шантаж, вымогательство, самаркандская область