https://uz.sputniknews.ru/20210423/yunaya-samarkandka-vymogala-dengi-u-mujchiny-za-nerazglashenie-intimnoy-perepiski-18471909.html
Юная самаркандка вымогала деньги у мужчины за неразглашение интимной переписки
Юная самаркандка вымогала деньги у мужчины за неразглашение интимной переписки
Правонарушительница была задержана с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Следствие продолжается. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T19:05+0500
2021-04-23T19:05+0500
2021-04-23T19:05+0500
общество
шантаж
вымогательство
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В УВД Самаркандской области обратился с заявлением 40-летний мужчина. Он просил принять меры в отношении 16-летней девушки, шантажирующей его интимной перепиской, передает пресс-служба Следственного департамента при МВД.В ходе расследования выяснилось, что злоумышленница угрожала рассказать семье потерпевшего о том, что он общается с ней. За неразглашение информации она требовала у него $1500.Правонарушительница была задержана во время передачи денег заявителю.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Следствие продолжается.
самаркандская область
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шантаж, вымогательство, самаркандская область
Юная самаркандка вымогала деньги у мужчины за неразглашение интимной переписки
Правонарушительница была задержана с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik.
В УВД Самаркандской области обратился с заявлением 40-летний мужчина. Он просил принять меры в отношении 16-летней девушки, шантажирующей его интимной перепиской, передает
пресс-служба Следственного департамента при МВД.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленница угрожала рассказать семье потерпевшего о том, что он общается с ней. За неразглашение информации она требовала у него $1500.
Правонарушительница была задержана во время передачи денег заявителю.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Следствие продолжается.