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Чтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад
Чтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад
В Ташкенте в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась международная акция "Сад памяти". 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T16:05+0500
2021-04-24T16:41+0500
видео
мемориальный комплекс "парк победы"
деревья
день победы
волонтер
9 мая — гордимся, помним, чтим
узбекистан
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Активисты, волонтеры, блокадницы Ленинграда и просто неравнодушные люди — всего около 200 человек, посадили в парке 76 деревьев, в том числе березы, сосны, а также сирийские розы и декоративные кустарники — форзиции и дейции. В акции также приняли участие руководство представительства Россотрудничества, митрополит Викентий и сотрудники посольства РФ.Местные активисты отмечают, что для них это честь и главная задача подобных парков — передать память будущим поколениям о своих предках-героях.Как проходила памятная акция, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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мемориальный комплекс "парк победы", деревья, день победы, волонтер, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан

Чтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад

16:05 24.04.2021 (обновлено: 16:41 24.04.2021)
554
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В Ташкенте в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась международная акция "Сад памяти".
Активисты, волонтеры, блокадницы Ленинграда и просто неравнодушные люди — всего около 200 человек, посадили в парке 76 деревьев, в том числе березы, сосны, а также сирийские розы и декоративные кустарники — форзиции и дейции. В акции также приняли участие руководство представительства Россотрудничества, митрополит Викентий и сотрудники посольства РФ.
© Sputnik / Рамиз БахтияровМеждународная акция "Сад памяти" в Парке Победы в Ташкенте
Международная акция Сад памяти в Парке Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2021
Международная акция "Сад памяти" в Парке Победы в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Местные активисты отмечают, что для них это честь и главная задача подобных парков — передать память будущим поколениям о своих предках-героях.

"У меня сражались на полях войны оба прадедушки, поэтому я считаю своим долгом принять участие в этой акции. Символично, что мы посадили 76 деревьев в честь 76-й годовщины окончания той страшной войны", —

Сергей Ежков
Координатор международной команды "75 лет Победы" в Узбекистане
Как проходила памятная акция, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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