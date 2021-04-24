https://uz.sputniknews.ru/20210424/chtoby-pomnili-deti-i-vnuki-v-parke-pobedy-zazelenel-novyy-sad-18478881.html
Чтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад
Чтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад
В Ташкенте в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась международная акция "Сад памяти". 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T16:05+0500
2021-04-24T16:05+0500
2021-04-24T16:41+0500
видео
мемориальный комплекс "парк победы"
деревья
день победы
волонтер
9 мая — гордимся, помним, чтим
узбекистан
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Активисты, волонтеры, блокадницы Ленинграда и просто неравнодушные люди — всего около 200 человек, посадили в парке 76 деревьев, в том числе березы, сосны, а также сирийские розы и декоративные кустарники — форзиции и дейции. В акции также приняли участие руководство представительства Россотрудничества, митрополит Викентий и сотрудники посольства РФ.Местные активисты отмечают, что для них это честь и главная задача подобных парков — передать память будущим поколениям о своих предках-героях.Как проходила памятная акция, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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мемориальный комплекс "парк победы", деревья, день победы, волонтер, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан
Чтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад
16:05 24.04.2021 (обновлено: 16:41 24.04.2021)
В Ташкенте в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась международная акция "Сад памяти".
Активисты, волонтеры, блокадницы Ленинграда и просто неравнодушные люди — всего около 200 человек, посадили в парке 76 деревьев, в том числе березы, сосны, а также сирийские розы и декоративные кустарники — форзиции и дейции. В акции также приняли участие руководство представительства Россотрудничества, митрополит Викентий и сотрудники посольства РФ.
Местные активисты отмечают, что для них это честь и главная задача подобных парков — передать память будущим поколениям о своих предках-героях.
"У меня сражались на полях войны оба прадедушки, поэтому я считаю своим долгом принять участие в этой акции. Символично, что мы посадили 76 деревьев в честь 76-й годовщины окончания той страшной войны", —
Сергей Ежков
Координатор международной команды "75 лет Победы" в Узбекистане
Как проходила памятная акция, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
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