https://uz.sputniknews.ru/20210424/chtoby-pomnili-deti-i-vnuki-v-parke-pobedy-zazelenel-novyy-sad-18478881.html

Чтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад

Чтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад

В Ташкенте в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась международная акция "Сад памяти". 24.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-24T16:05+0500

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2021-04-24T16:41+0500

видео

мемориальный комплекс "парк победы"

деревья

день победы

волонтер

9 мая — гордимся, помним, чтим

узбекистан

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Активисты, волонтеры, блокадницы Ленинграда и просто неравнодушные люди — всего около 200 человек, посадили в парке 76 деревьев, в том числе березы, сосны, а также сирийские розы и декоративные кустарники — форзиции и дейции. В акции также приняли участие руководство представительства Россотрудничества, митрополит Викентий и сотрудники посольства РФ.Местные активисты отмечают, что для них это честь и главная задача подобных парков — передать память будущим поколениям о своих предках-героях.Как проходила памятная акция, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

мемориальный комплекс "парк победы", деревья, день победы, волонтер, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан