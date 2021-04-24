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https://uz.sputniknews.ru/20210424/eldor-shomurodov-prerval-bezgolevuyu-seriyu-iz-9-matchey-effektnym-golom-v-devyatku--video-18480442.html
Элдор Шомуродов прервал сухую серию из 9 матчей эффектным голом в "девятку" — видео
Элдор Шомуродов прервал сухую серию из 9 матчей эффектным голом в "девятку" — видео
Форвард "Дженоа" Элдор Шомуродов забил свой четвертый мяч в серии А в матче против команды "Специя". 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T21:52+0500
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спорт
элдор шомуродов
футбол
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Узбекский легионер ФК "Дженоа" Элдор Шомуродов прервал безголевую серию из девяти матчей. В поединке 33-го тура итальянской Серии А он отличился эффектным голом в конце встречи.В этом матче Шомуродов играл не со стартовых минут, а вышел на поле лишь в середине второго тайма. Его команда уже вела с минимальным счетом, поэтому эффектный мяч игрока национальной сборной Узбекистана оказался кстати и снял все вопросы о победителе.Шомуродов получил пас с левого фланга, на скорости прорвался между двумя защитниками и, не сближаясь с голкипером "Специи", с линии штрафной площади точно пробил в дальнюю "девятку". Это четвертый гол узбекского легионера в Италии, а всего он сыграл в европейском чемпионате уже 27 матчей.
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элдор шомуродов, футбол

Элдор Шомуродов прервал сухую серию из 9 матчей эффектным голом в "девятку" — видео

21:52 24.04.2021 (обновлено: 22:08 24.04.2021)
2920
© ФК "Дженоа"Форвард ФК "Дженоа" Элдор Шомуродов
Форвард ФК Дженоа Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2021
© ФК "Дженоа"
Форвард "Дженоа" Элдор Шомуродов забил свой четвертый мяч в серии А в матче против команды "Специя".
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Узбекский легионер ФК "Дженоа" Элдор Шомуродов прервал безголевую серию из девяти матчей. В поединке 33-го тура итальянской Серии А он отличился эффектным голом в конце встречи.
В этом матче Шомуродов играл не со стартовых минут, а вышел на поле лишь в середине второго тайма. Его команда уже вела с минимальным счетом, поэтому эффектный мяч игрока национальной сборной Узбекистана оказался кстати и снял все вопросы о победителе.
Шомуродов получил пас с левого фланга, на скорости прорвался между двумя защитниками и, не сближаясь с голкипером "Специи", с линии штрафной площади точно пробил в дальнюю "девятку".
© ФК "Дженоа"Партнеры по команде поздравляют Элдора Шомуродова с очередным забитым голом за "Дженоа"
Партнеры по команде поздравляют Элдора Шомуродова с очередным забитым голом за Дженоа - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2021
Партнеры по команде поздравляют Элдора Шомуродова с очередным забитым голом за "Дженоа"
© ФК "Дженоа"
Это четвертый гол узбекского легионера в Италии, а всего он сыграл в европейском чемпионате уже 27 матчей.
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