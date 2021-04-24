https://uz.sputniknews.ru/20210424/kishlok-kurilish-bank-obnarujil-v-odnom-iz-svoix-filialov-81-tysyachu-falshivyx-evro-18478775.html

"Кишлок курилиш банк" обнаружил в одном из своих филиалов 81 тысячу фальшивых евро

"Кишлок курилиш банк" обнаружил в одном из своих филиалов 81 тысячу фальшивых евро

Материалы по делу переданы в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-24T15:59+0500

2021-04-24T15:59+0500

2021-04-24T16:00+0500

общество

кишлок курилиш банк

фальшивые деньги

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Сотрудники филиала Qishloq Qurilish Bank, расположенного в Сырдарьинской области, обнаружили поддельные 81 тысячу евро. Об этом сообщили в пресс-службе банка. По информации финансовой организации, все материалы по делу были переданы в УВД Сырдарьинской области для их последующего изучения и дачи правовой оценки. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

сырдарьинская область

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кишлок курилиш банк, фальшивые деньги, сырдарьинская область