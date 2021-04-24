https://uz.sputniknews.ru/20210424/kishlok-kurilish-bank-obnarujil-v-odnom-iz-svoix-filialov-81-tysyachu-falshivyx-evro-18478775.html
"Кишлок курилиш банк" обнаружил в одном из своих филиалов 81 тысячу фальшивых евро
"Кишлок курилиш банк" обнаружил в одном из своих филиалов 81 тысячу фальшивых евро
Материалы по делу переданы в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T15:59+0500
2021-04-24T15:59+0500
2021-04-24T16:00+0500
общество
кишлок курилиш банк
фальшивые деньги
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Сотрудники филиала Qishloq Qurilish Bank, расположенного в Сырдарьинской области, обнаружили поддельные 81 тысячу евро. Об этом сообщили в пресс-службе банка. По информации финансовой организации, все материалы по делу были переданы в УВД Сырдарьинской области для их последующего изучения и дачи правовой оценки. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
сырдарьинская область
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кишлок курилиш банк, фальшивые деньги, сырдарьинская область
"Кишлок курилиш банк" обнаружил в одном из своих филиалов 81 тысячу фальшивых евро
15:59 24.04.2021 (обновлено: 16:00 24.04.2021)
Материалы по делу переданы в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik.
Сотрудники филиала Qishloq Qurilish Bank, расположенного в Сырдарьинской области, обнаружили поддельные 81 тысячу евро. Об этом сообщили
в пресс-службе банка.
По информации финансовой организации, все материалы по делу были переданы в УВД Сырдарьинской области для их последующего изучения и дачи правовой оценки.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.