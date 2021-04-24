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Люди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели
Люди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели
Смотрите самые яркие и запоминающиеся моменты уходящей недели, запечатленные фотокорреспондентами со всего мира. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
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мультимедиа , фото

Люди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели

19:02 24.04.2021 (обновлено: 19:16 24.04.2021)
325
Смотрите самые яркие и запоминающиеся моменты уходящей недели, запечатленные фотокорреспондентами со всего мира.
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана

В Узбекистан доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V".

В Узбекистан доставлена первая партия российской вакцины &quot;Спутник V&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана

В Узбекистан доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V".

© AP Photo / Ng Han Guan

Посетитель делает фото концепт-кара.

Посетитель делает фото концепт-кара. - Sputnik Узбекистан
2/15
© AP Photo / Ng Han Guan

Посетитель делает фото концепт-кара.

© AFP / MLADEN ANTONOV

Пингвин плавает в своем вольере в аквариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Бангкоке.

Пингвин плавает в своем вольере в аквариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Бангкоке. - Sputnik Узбекистан
3/15
© AFP / MLADEN ANTONOV

Пингвин плавает в своем вольере в аквариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Бангкоке.

© REUTERS / Caitlin OchsПразднование Дня независимости Израиля на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Празднование Дня независимости Израиля на Таймс-сквер в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан
4/15
© REUTERS / Caitlin Ochs
Празднование Дня независимости Израиля на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
© REUTERS / Taisiya Vorontsova Массовое обливание ледяной водой на ежегодной весенней акции "Пробуждение" в Томске.
Массовое обливание ледяной водой на ежегодной весенней акции Пробуждение в Томске. - Sputnik Узбекистан
5/15
© REUTERS / Taisiya Vorontsova
Массовое обливание ледяной водой на ежегодной весенней акции "Пробуждение" в Томске.
© Sputnik / Павел БедняковМастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.
Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Павел Бедняков
Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.
© Sputnik / Александр КряжевУчастницы массового спуска в купальниках на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.
Участницы массового спуска в купальниках на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Александр Кряжев
Участницы массового спуска в купальниках на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.
© AFP / CHANDAN KHANNA

Реакция сторонников движения BLM на оглашение приговора полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Реакция сторонников движения BLM на оглашение приговора полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда. - Sputnik Узбекистан
8/15
© AFP / CHANDAN KHANNA

Реакция сторонников движения BLM на оглашение приговора полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

© AFP / SERGIO FLORES

Родео Сан-Анджело, Техас.

Родео Сан-Анджело, Техас. - Sputnik Узбекистан
9/15
© AFP / SERGIO FLORES

Родео Сан-Анджело, Техас.

© AFP / AYMAN AREFЛюди забираются на перевернутый вагон на месте железнодорожной аварии в египетском городе Тух.
Люди забираются на перевернутый вагон на месте железнодорожной аварии в египетском городе Тух. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AFP / AYMAN AREF
Люди забираются на перевернутый вагон на месте железнодорожной аварии в египетском городе Тух.
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniСкульптура человека в защитной маске в Швейцарии.
Скульптура человека в защитной маске в Швейцарии. - Sputnik Узбекистан
11/15
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
Скульптура человека в защитной маске в Швейцарии.
© AFP / SAM YEHРозовые соляные поля в городе Тайнань на Тайване.
Розовые соляные поля в городе Тайнань на Тайване. - Sputnik Узбекистан
12/15
© AFP / SAM YEH
Розовые соляные поля в городе Тайнань на Тайване.
© AP Photo / Dpa / Thomas WarnackСемья выгуливает своих животных в Германии.
Семья выгуливает своих животных в Германии. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AP Photo / Dpa / Thomas Warnack
Семья выгуливает своих животных в Германии.
© AFP / MENAHEM KAHANA

В Тель-Авиве люди играют в футбол на пляже после отмены властями Израиля масочного режима во время прогулок.

В Тель-Авиве люди играют в футбол на пляже после отмены властями Израиля масочного режима во время прогулок. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AFP / MENAHEM KAHANA

В Тель-Авиве люди играют в футбол на пляже после отмены властями Израиля масочного режима во время прогулок.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Награждение узбекистанских волонтеров из группы "Вместе мы – сила", которые помогали людям в самые тяжелые месяцы пандемии.

Награждение узбекистанских волонтеров из группы &quot;Вместе мы – сила&quot;, которые помогали людям в самые тяжелые месяцы пандемии. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Награждение узбекистанских волонтеров из группы "Вместе мы – сила", которые помогали людям в самые тяжелые месяцы пандемии.

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