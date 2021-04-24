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Люди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели
Люди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели
Смотрите самые яркие и запоминающиеся моменты уходящей недели, запечатленные фотокорреспондентами со всего мира. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T19:02+0500
2021-04-24T19:02+0500
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мультимедиа , фото
Люди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели
19:02 24.04.2021 (обновлено: 19:16 24.04.2021)
Смотрите самые яркие и запоминающиеся моменты уходящей недели, запечатленные фотокорреспондентами со всего мира.
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана
В Узбекистан доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V".
В Узбекистан доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V".
© AP Photo / Ng Han Guan
Посетитель делает фото концепт-кара.
Посетитель делает фото концепт-кара.
© AFP / MLADEN ANTONOV
Пингвин плавает в своем вольере в аквариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Бангкоке.
Пингвин плавает в своем вольере в аквариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Бангкоке.
© REUTERS / Caitlin OchsПразднование Дня независимости Израиля на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Празднование Дня независимости Израиля на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
© REUTERS / Taisiya Vorontsova Массовое обливание ледяной водой на ежегодной весенней акции "Пробуждение" в Томске.
Массовое обливание ледяной водой на ежегодной весенней акции "Пробуждение" в Томске.
© Sputnik / Павел БедняковМастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.
Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.
© Sputnik / Александр КряжевУчастницы массового спуска в купальниках на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.
Участницы массового спуска в купальниках на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш.
© AFP / CHANDAN KHANNA
Реакция сторонников движения BLM на оглашение приговора полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Реакция сторонников движения BLM на оглашение приговора полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
© AFP / SERGIO FLORES
Родео Сан-Анджело, Техас.
Родео Сан-Анджело, Техас.
© AFP / AYMAN AREFЛюди забираются на перевернутый вагон на месте железнодорожной аварии в египетском городе Тух.
Люди забираются на перевернутый вагон на месте железнодорожной аварии в египетском городе Тух.
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniСкульптура человека в защитной маске в Швейцарии.
Скульптура человека в защитной маске в Швейцарии.
© AFP / SAM YEHРозовые соляные поля в городе Тайнань на Тайване.
Розовые соляные поля в городе Тайнань на Тайване.
© AP Photo / Dpa / Thomas WarnackСемья выгуливает своих животных в Германии.
Семья выгуливает своих животных в Германии.
© AFP / MENAHEM KAHANA
В Тель-Авиве люди играют в футбол на пляже после отмены властями Израиля масочного режима во время прогулок.
В Тель-Авиве люди играют в футбол на пляже после отмены властями Израиля масочного режима во время прогулок.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Награждение узбекистанских волонтеров из группы "Вместе мы – сила", которые помогали людям в самые тяжелые месяцы пандемии.
Награждение узбекистанских волонтеров из группы "Вместе мы – сила", которые помогали людям в самые тяжелые месяцы пандемии.