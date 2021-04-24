https://uz.sputniknews.ru/20210424/roskomnadzor-obvinil-videoxosting-youtube-v-tsenzure-rossiyskix-smi-18478388.html

Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в цензуре российских СМИ

Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в цензуре российских СМИ

В качестве основного предлога администрация сервиса выдвинула аргумент о якобы несоответствии контента возрастной категории. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-24T14:45+0500

2021-04-24T14:45+0500

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россия

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Роскомнадзоре обвинили руководство сервиса YouTube в регулярной цензуре в отношении контента российских СМИ. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на данные ведомства. В качестве основного предлога администрация видеохостинга выдвинула аргумент о якобы несоответствии контента возрастной категории. Она считает, что показанные на российских телеканалах фильмы могут быть доступны к просмотру только совершеннолетним. Согласно официальной информации Роскомнадзора, за четыре месяца 2021 года YouTube заблокировал три аккаунта и пять материалов российских СМИ, среди которых значатся НТВ, "России 24", ТВЦ, RT и Sputnik.Ранее РКН потребовал у Facebook снять ограничения с трансляции о Гагарине. Выяснилось, что администрация социальной сети заблокировала стрим об освоении космического пространства еще до начала его трансляции.

https://uz.sputniknews.ru/20200803/Kak-polnostyu-i-navsegda-zaschititsya-ot-bana-na-YouTube-14691761.html

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