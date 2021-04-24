https://uz.sputniknews.ru/20210424/tanzila-narbaeva-v-uzbekistane-rastet-kolichestvo-korrumpirovannyx-chinovnikov-18476608.html

Танзила Нарбаева: в Узбекистане растет количество коррумпированных чиновников

Танзила Нарбаева: в Узбекистане растет количество коррумпированных чиновников

По словам председателя Сената, в 2020-м из 2,5 тысяч госучреждений республики было расхищено свыше 301 млрд сумов бюджетных средств. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-24T11:01+0500

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2021-04-24T11:02+0500

общество

сенат олий мажлиса

танзила нарбаева

борьба с коррупцией

коррупция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Несмотря на активную борьбу со взятками, за последний год численность коррумпированных чиновников в республике только возросла. Об этом сообщает пресс-служба Сената.По словам председателя Сената Танзилы Нарбаевой, в 2020-м из 2,5 тысяч госучреждений было расхищено свыше 301 млрд сумов бюджетных средств. В ходе заседания Нарбаева заявила, что в 2019 году в Узбекистане чиновники расхитили 1,7 млрд сумов, предназначенные для ирригационных и мелиоративных мероприятий. Также она подчеркнула, что в прошлом году подобных хищений было совершено почти в десять раз больше – 16 млрд сумов. Если в 2019 году установлено 92 случая коррупционных преступлений, то в 2020-м их число увеличилось почти в четыре раза и достигло 359, заключила председатель Сената.

https://uz.sputniknews.ru/20201128/Korruptsiya-razrushaet-kto-vinovat-i-chto-delat--eksklyuzivnoe-intervyu-Tanzily-Narbaevoy-15493009.html

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сенат олий мажлиса, танзила нарбаева, борьба с коррупцией, коррупция, узбекистан