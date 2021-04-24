https://uz.sputniknews.ru/20210424/uzbekistanskiy-student-spas-v-yaponii-tonuschego-v-more-yunoshu---video-18478590.html

Узбекистанский студент спас в Японии тонущего в море юношу — видео

Узбекистанский студент спас в Японии тонущего в море юношу — видео

Инцидент произошел в городе Гинован. Подросток плавал с друзьями в запрещенном для купания месте. Когда он стал тонуть, к нему подплыл Эльдор Уринбоев и вытащи... 24.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-24T15:36+0500

2021-04-24T15:36+0500

2021-04-24T15:36+0500

общество

спасение

узбекистанец

студент

япония

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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Японии в городе Гинован 21-летний узбекистанец спас тонувшего в море подростка. Об этом стало известно из репортажа телеканала Nippon NewsNetwork.По информации СМИ, юноша плавал с друзьями в месте, запрещенном для купания. Он начал тонуть, когда поднялись сильные волны. Находившийся в тот момент поблизости студент из Узбекистана Эльдор Уринбоев увидел тонущего мальчика и бросился к нему на помощь. Он подплыл к утопающему подростку и схватил его за руки, направившись вместе с ним к берегу.Уринбоеву выразил свою признательность посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма. Он поблагодарил узбекистанца за мужество и сознательность при спасении человека.

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спасение, узбекистанец, студент, япония