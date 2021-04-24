https://uz.sputniknews.ru/20210424/uzbekistantsy-potratili-basnoslovnye-dengi-na-pokupku-krasivyx-avtonomerov-18477179.html
Узбекистанцы потратили баснословные деньги на покупку "красивых" автономеров
Узбекистанцы потратили баснословные деньги на покупку "красивых" автономеров
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа обнародовала данные, согласно которым жители республики приобрели особые номерные знаки для автомобилей на... 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T11:51+0500
2021-04-24T11:51+0500
2021-04-24T11:51+0500
общество
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
статистика
красивые автономера
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. За первый квартал 2021 года узбекистанцы приобрели "красивые" автономера на рекордную сумму. Об этом свидетельствуют данные Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ). Отмечается, что соотечественники потратили 62,2 млрд сумов (около $5,9 млн) на покупку номеров для автомобилей, что на 54,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Напомним: в соответствии с постановлением Кабинета министров в Узбекистане был изменен порядок выдачи "красивых" номеров для транспортных средств. Теперь автовладельцам разрешено покупать номерные знаки с востребованной комбинацией букв и цифр.Во время пандемии коронавируса в республике было зафиксировано увеличение продажи "красивых" автономеров. Согласно информации УзРТСБ, за 10 месяцев 2020 года посредством онлайн-аукциона реализовано свыше 80,5 тысяч подобных номерных знаков на 218,8 млрд сумов. Рост их продаж увеличился в 2,6 раза (71,2%).
https://uz.sputniknews.ru/20210104/Rekordnaya-tsena-v-Samarkande-na-auktsione-prodali-avtonomer-za-57-tysyach-15728047.html
https://uz.sputniknews.ru/20201230/Skolko-deneg-vyruchili-s-prodazhi-krasivykh-nomerov-s-nachala-goda---itogi-15710498.html
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узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, статистика, красивые автономера, узбекистанцы
Узбекистанцы потратили баснословные деньги на покупку "красивых" автономеров
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа обнародовала данные, согласно которым жители республики приобрели особые номерные знаки для автомобилей на рекордную сумму.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik.
За первый квартал 2021 года узбекистанцы приобрели "красивые" автономера на рекордную сумму. Об этом свидетельствуют данные
Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).
Отмечается, что соотечественники потратили 62,2 млрд сумов (около $5,9 млн) на покупку номеров для автомобилей, что на 54,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним: в соответствии с постановлением Кабинета министров в Узбекистане был изменен
порядок выдачи "красивых" номеров для транспортных средств. Теперь автовладельцам разрешено покупать номерные знаки с востребованной комбинацией букв и цифр.
Во время пандемии коронавируса в республике было зафиксировано
увеличение продажи "красивых" автономеров. Согласно информации УзРТСБ, за 10 месяцев 2020 года посредством онлайн-аукциона реализовано свыше 80,5 тысяч подобных номерных знаков на 218,8 млрд сумов. Рост их продаж увеличился в 2,6 раза (71,2%).