https://uz.sputniknews.ru/20210424/v-uzbekistane-sozdan-universitet-obschestvennoy-bezopasnosti-18479440.html
В Узбекистане создан Университет общественной безопасности
В Узбекистане создан Университет общественной безопасности
По ежегодной квоте в бакалавриат вуза на очную форму примут до 300 курсантов, на заочную — до 100 слушателей. 24.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-24T17:36+0500
2021-04-24T17:36+0500
2021-04-24T17:36+0500
общество
вузы
постановление
университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/18/18479413_0:129:3103:1874_1920x0_80_0_0_f48e34b6986bd8f2564e145ff4e57553.jpg
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В соответствии с постановлением президента Военно-технический институт Национальной гвардии Узбекистана преобразован в Университет общественной безопасности.Новый университет станет базовым вузом и научным учреждением по подготовке квалифицированных кадров в сфере обеспечения общественной безопасности, в том числе дорожного движения для структур внутренних дел – МВД и Нацгвардии.В вузе также займутся подготовкой кадров в области военной дипломатии, юриспруденции, экономики, инженерно-технической, воспитательно-психологической и командно-тактической деятельности для системы вооруженных сил и правоохранительных органов страны.Кроме того, в университете планируется проводить обучение по охранной деятельности для всех госорганов и органов хозяйственного управления.Занятия в высшем образовательном учреждении начнутся в 2021/2022 учебном году. Обучение будет проходить по двухступенчатой системе, включающей бакалавриат и магистратуру. В бакалавриате предусмотрены очная и заочная формы учебного процесса. Заочно смогут обучаться военнослужащие Нацгвардии, имеющие стаж военной службы не менее трех лет. Срок учебы по данной форме составит четыре года для лиц без высшего образования, три года – для граждан с высшим образованием.Согласно ежегодной квоте, в бакалавриат университета на очную форму примут до 300 курсантов, на заочную — до 100 слушателей.К тому же в вузе намечено создать Попечительский совет, который будет заниматься вопросами организации стажировок для учащихся и трудоустройства выпускников.Напомним: в мае вступит в силу закон "О национальной гвардии", в соответствии с которым, госорганы, организации, должностные лица и граждане обязаны будут выполнять законные требования военнослужащих и сотрудников Нацгвардии, предъявленные в пределах их компетенции.
https://uz.sputniknews.ru/20210224/V-Tashkente-sozdadut-novyy-universitet-16063241.html
https://uz.sputniknews.ru/20190720/V-Tashkente-sozdan-filial-Astrakhanskogo-tekhnicheskogo-universiteta-12048939.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/18/18479413_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_e64eaec3171f4d078d212c9ba6c11b99.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вузы, постановление, университет
В Узбекистане создан Университет общественной безопасности
По ежегодной квоте в бакалавриат вуза на очную форму примут до 300 курсантов, на заочную — до 100 слушателей.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В соответствии с постановлением президента Военно-технический институт Национальной гвардии Узбекистана преобразован в Университет общественной безопасности.
Новый университет станет базовым вузом и научным учреждением по подготовке квалифицированных кадров в сфере обеспечения общественной безопасности, в том числе дорожного движения для структур внутренних дел – МВД и Нацгвардии.
В вузе также займутся подготовкой кадров в области военной дипломатии, юриспруденции, экономики, инженерно-технической, воспитательно-психологической и командно-тактической деятельности для системы вооруженных сил и правоохранительных органов страны.
Кроме того, в университете планируется проводить обучение по охранной деятельности для всех госорганов и органов хозяйственного управления.
Занятия в высшем образовательном учреждении начнутся в 2021/2022 учебном году. Обучение будет проходить по двухступенчатой системе, включающей бакалавриат и магистратуру.
В бакалавриате предусмотрены очная и заочная формы учебного процесса. Заочно смогут обучаться военнослужащие Нацгвардии, имеющие стаж военной службы не менее трех лет. Срок учебы по данной форме составит четыре года для лиц без высшего образования, три года – для граждан с высшим образованием.
Согласно ежегодной квоте, в бакалавриат университета на очную форму примут до 300 курсантов, на заочную — до 100 слушателей.
К тому же в вузе намечено создать Попечительский совет, который будет заниматься вопросами организации стажировок для учащихся и трудоустройства выпускников.
Напомним: в мае вступит в силу закон "О национальной гвардии", в соответствии с которым, госорганы, организации, должностные лица и граждане обязаны будут выполнять законные требования военнослужащих и сотрудников Нацгвардии, предъявленные в пределах их компетенции.