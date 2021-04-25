Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210425/geroi-sssr-sovershili-poezdku-po-buxare-chem-udivila-jemchujina-vostoka-18487506.html
Герои СССР совершили поездку по Бухаре: чем удивила жемчужина Востока?
Герои СССР совершили поездку по Бухаре: чем удивила жемчужина Востока?
Поездка была наполнена множеством впечатлений, воспоминаний и знакомств. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T18:44+0500
2021-04-25T18:47+0500
общество
ссср
герои
делегация
бухара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/19/18487222_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_d27fd85a2ac96568e972057ef26ebca5.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Члены Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетили Бухару.В составе делегации были выдающиеся космонавты, родившиеся и выросшие в Узбекистане, а также обладатели высокого мастерства в управлении грузовыми скоростными самолетами: дважды Герой СССР, генерал-майор авиации Владимир Жанибеков и первый узбекский космонавт, Народный Герой РФ, Узбекистана и Кыргызстана, полковник авиации Солижон Шарипов.Возглавлял делегацию глава Комитета по обороне Госдумы РФ, президент Ассоциации Героев России Владимир Шаманов. Гостей встретили в Бухаре официальные лица во главе с хокимом области Ботиром Зариповым. Члены "Объединения Героев России" познакомились с памятниками древнего города — посетили крепость Арк, комплекс Пойи Калон и мавзолей Сомонийлар. Кроме того, гости побывали в торговых рядах как "Токи саррофон", "Токи телпакфурушон", "Токи заргарон", а также в комплексах "Лаби ховуз" и "Ситораи Мохи-хосса".Поездка также была наполнена множеством знакомств: члены делегации душевно пообщались с соотечественниками и получили представление об образе жизни узбекского народа.Своими историями и воспоминаниями поделились и сами гости. К примеру, космонавт Владимир Жонибеков вырос в Узбекистане. Кроме основного призвания, Жонибекова всегда привлекало изобразительное искусство: десятки произведений искусства о его покорения космоса экспонировались на художественных выставках, что удивило многих мастеров, поклонников и знатоков.Космонавт, Герой России Солиджон Шарипов тоже родился в Узбекистане — в селе Искандар Ташкентской области и Владимир Жонибеков. Как отметили в Департаменте по развитию туризма Бухарской области, не только профессиональные навыки делегатов, но и их образ жизни и интересы "должны служить примером для подрастающего поколения".В конце поездки по достопримечательностям Бухары хоким области Ботир Зарипов лично вручил гостям подарки и проводил их до аэропорта.
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/19/18487222_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_7ed96b291fe9179d513bd719894dcd3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ссср, герои, делегация, бухара

Герои СССР совершили поездку по Бухаре: чем удивила жемчужина Востока?

18:44 25.04.2021 (обновлено: 18:47 25.04.2021)
1375
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской областиДелегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
Делегация Общероссийской общественной организации Объединение Героев России посетила Бухару - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Поездка была наполнена множеством впечатлений, воспоминаний и знакомств.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Члены Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетили Бухару.
В составе делегации были выдающиеся космонавты, родившиеся и выросшие в Узбекистане, а также обладатели высокого мастерства в управлении грузовыми скоростными самолетами: дважды Герой СССР, генерал-майор авиации Владимир Жанибеков и первый узбекский космонавт, Народный Герой РФ, Узбекистана и Кыргызстана, полковник авиации Солижон Шарипов.
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской областиДелегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
Делегация Общероссийской общественной организации Объединение Героев России посетила Бухару - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
Делегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Возглавлял делегацию глава Комитета по обороне Госдумы РФ, президент Ассоциации Героев России Владимир Шаманов.
Гостей встретили в Бухаре официальные лица во главе с хокимом области Ботиром Зариповым.
Члены "Объединения Героев России" познакомились с памятниками древнего города — посетили крепость Арк, комплекс Пойи Калон и мавзолей Сомонийлар.
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской областиДелегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
Делегация Общероссийской общественной организации Объединение Героев России посетила Бухару - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
Делегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Кроме того, гости побывали в торговых рядах как "Токи саррофон", "Токи телпакфурушон", "Токи заргарон", а также в комплексах "Лаби ховуз" и "Ситораи Мохи-хосса".
Поездка также была наполнена множеством знакомств: члены делегации душевно пообщались с соотечественниками и получили представление об образе жизни узбекского народа.
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской областиДелегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
Делегация Общероссийской общественной организации Объединение Героев России посетила Бухару - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
Делегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Своими историями и воспоминаниями поделились и сами гости. К примеру, космонавт Владимир Жонибеков вырос в Узбекистане.
Кроме основного призвания, Жонибекова всегда привлекало изобразительное искусство: десятки произведений искусства о его покорения космоса экспонировались на художественных выставках, что удивило многих мастеров, поклонников и знатоков.
Космонавт, Герой России Солиджон Шарипов тоже родился в Узбекистане — в селе Искандар Ташкентской области и Владимир Жонибеков.
Как отметили в Департаменте по развитию туризма Бухарской области, не только профессиональные навыки делегатов, но и их образ жизни и интересы "должны служить примером для подрастающего поколения".
"В ходе встречи глава российской делегации Владимир Шаманов заявил, что стороны удовлетворены состоянием диалога и готовы к дальнейшему плодотворному и конструктивному сотрудничеству", — отметили в ведомстве.
В конце поездки по достопримечательностям Бухары хоким области Ботир Зарипов лично вручил гостям подарки и проводил их до аэропорта.
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской областиДелегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
Делегация Общероссийской общественной организации Объединение Героев России посетила Бухару - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
Делегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:44Герои СССР совершили поездку по Бухаре: чем удивила жемчужина Востока?
17:54В школах России начнут масштабную проверку учебников после слов Путина
17:21Поезд, удар и перевернутый Lacetti: в ДТП под Ташкентом есть пострадавшие
15:42Сердце разрывается: женщина спасла 700 собак, приютив их в своем дворе — видео
15:18Ученые назвали 10 продуктов, продлевающих молодость
14:33Камеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов
13:56В Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID
13:22В Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков
12:44Запад строит здравоохранительный тоталитаризм
12:19Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?
11:54Руслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд
11:23"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
10:55Подсчитано, сколько узбекистанцев нуждаются в работе
10:23Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?
ВчераЭлдор Шомуродов прервал сухую серию из 9 матчей эффектным голом в "девятку" — видео
ВчераЛюди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели
ВчераВ Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС
ВчераВ Узбекистане создан Университет общественной безопасности
ВчераУзбекистанцы смогут летать в Сеул в два раза чаще
ВчераЧтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад