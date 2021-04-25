Общество
Герои СССР совершили поездку по Бухаре: чем удивила жемчужина Востока?
18:44 25.04.2021 (обновлено: 18:47 25.04.2021)
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© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской областиДелегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Поездка была наполнена множеством впечатлений, воспоминаний и знакомств.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Члены Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетили Бухару.
В составе делегации были выдающиеся космонавты, родившиеся и выросшие в Узбекистане, а также обладатели высокого мастерства в управлении грузовыми скоростными самолетами: дважды Герой СССР, генерал-майор авиации Владимир Жанибеков и первый узбекский космонавт, Народный Герой РФ, Узбекистана и Кыргызстана, полковник авиации Солижон Шарипов.
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской областиДелегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
Делегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Возглавлял делегацию глава Комитета по обороне Госдумы РФ, президент Ассоциации Героев России Владимир Шаманов.
Гостей встретили в Бухаре официальные лица во главе с хокимом области Ботиром Зариповым.
Члены "Объединения Героев России" познакомились с памятниками древнего города — посетили крепость Арк, комплекс Пойи Калон и мавзолей Сомонийлар.
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской областиДелегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
Делегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Кроме того, гости побывали в торговых рядах как "Токи саррофон", "Токи телпакфурушон", "Токи заргарон", а также в комплексах "Лаби ховуз" и "Ситораи Мохи-хосса".
Поездка также была наполнена множеством знакомств: члены делегации душевно пообщались с соотечественниками и получили представление об образе жизни узбекского народа.
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской областиДелегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
Делегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Своими историями и воспоминаниями поделились и сами гости. К примеру, космонавт Владимир Жонибеков вырос в Узбекистане.
Кроме основного призвания, Жонибекова всегда привлекало изобразительное искусство: десятки произведений искусства о его покорения космоса экспонировались на художественных выставках, что удивило многих мастеров, поклонников и знатоков.
Космонавт, Герой России Солиджон Шарипов тоже родился в Узбекистане — в селе Искандар Ташкентской области и Владимир Жонибеков.
Как отметили в Департаменте по развитию туризма Бухарской области, не только профессиональные навыки делегатов, но и их образ жизни и интересы "должны служить примером для подрастающего поколения".
"В ходе встречи глава российской делегации Владимир Шаманов заявил, что стороны удовлетворены состоянием диалога и готовы к дальнейшему плодотворному и конструктивному сотрудничеству", — отметили в ведомстве.
В конце поездки по достопримечательностям Бухары хоким области Ботир Зарипов лично вручил гостям подарки и проводил их до аэропорта.
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской областиДелегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
Делегация Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетила Бухару
© Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области