https://uz.sputniknews.ru/20210425/geroi-sssr-sovershili-poezdku-po-buxare-chem-udivila-jemchujina-vostoka-18487506.html

Герои СССР совершили поездку по Бухаре: чем удивила жемчужина Востока?

Герои СССР совершили поездку по Бухаре: чем удивила жемчужина Востока?

Поездка была наполнена множеством впечатлений, воспоминаний и знакомств. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-25T18:44+0500

2021-04-25T18:44+0500

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общество

ссср

герои

делегация

бухара

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Члены Общероссийской общественной организации "Объединение Героев России" посетили Бухару.В составе делегации были выдающиеся космонавты, родившиеся и выросшие в Узбекистане, а также обладатели высокого мастерства в управлении грузовыми скоростными самолетами: дважды Герой СССР, генерал-майор авиации Владимир Жанибеков и первый узбекский космонавт, Народный Герой РФ, Узбекистана и Кыргызстана, полковник авиации Солижон Шарипов.Возглавлял делегацию глава Комитета по обороне Госдумы РФ, президент Ассоциации Героев России Владимир Шаманов. Гостей встретили в Бухаре официальные лица во главе с хокимом области Ботиром Зариповым. Члены "Объединения Героев России" познакомились с памятниками древнего города — посетили крепость Арк, комплекс Пойи Калон и мавзолей Сомонийлар. Кроме того, гости побывали в торговых рядах как "Токи саррофон", "Токи телпакфурушон", "Токи заргарон", а также в комплексах "Лаби ховуз" и "Ситораи Мохи-хосса".Поездка также была наполнена множеством знакомств: члены делегации душевно пообщались с соотечественниками и получили представление об образе жизни узбекского народа.Своими историями и воспоминаниями поделились и сами гости. К примеру, космонавт Владимир Жонибеков вырос в Узбекистане. Кроме основного призвания, Жонибекова всегда привлекало изобразительное искусство: десятки произведений искусства о его покорения космоса экспонировались на художественных выставках, что удивило многих мастеров, поклонников и знатоков.Космонавт, Герой России Солиджон Шарипов тоже родился в Узбекистане — в селе Искандар Ташкентской области и Владимир Жонибеков. Как отметили в Департаменте по развитию туризма Бухарской области, не только профессиональные навыки делегатов, но и их образ жизни и интересы "должны служить примером для подрастающего поколения".В конце поездки по достопримечательностям Бухары хоким области Ботир Зарипов лично вручил гостям подарки и проводил их до аэропорта.

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ссср, герои, делегация, бухара