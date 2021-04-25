https://uz.sputniknews.ru/20210425/kamery-ustanovil--bonus-poluchil-gai-otdadut-predprinimatelyam-50-ot-summy-shtrafov-18484882.html

Камеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов

Камеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов

Через 1 год после ввода системы в эксплуатацию цифра сократится до 25%. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-25T14:33+0500

2021-04-25T14:33+0500

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общество

камера

предприниматели

машина

штраф

пдд

дороги

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Узбекистане предприниматели, установившие камеры фиксаций нарушений на дорогах, начнут получать 50% от суммы штрафов.Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, передает УзА. Стартовая цена монтажных площадок установлена в пределах от 735 тысячи до 8,575 миллиона сумов.Первые 10 дней система будет функционировать в тестовом режиме. Штрафы за нарушения, зафиксированные в течение этого периода, не будут взиматься. Далее 50% от суммы штрафы за нарушение, зафиксированное в течение 1 года со дня ввода системы в эксплуатацию, будет перечисляться предпринимателям.Спустя год цифра сократится до 25%.

https://uz.sputniknews.ru/20201210/Stala-izvestna-prichina-poyavleniya-portativnykh-kamer-na-dorogakh-stolitsy-15572253.html

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камера, предприниматели, машина, штраф, пдд, дороги