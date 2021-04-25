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https://uz.sputniknews.ru/20210425/kamery-ustanovil--bonus-poluchil-gai-otdadut-predprinimatelyam-50-ot-summy-shtrafov-18484882.html
Камеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов
Камеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов
Через 1 год после ввода системы в эксплуатацию цифра сократится до 25%. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T14:33+0500
2021-04-25T14:34+0500
общество
камера
предприниматели
машина
штраф
пдд
дороги
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Узбекистане предприниматели, установившие камеры фиксаций нарушений на дорогах, начнут получать 50% от суммы штрафов.Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, передает УзА. Стартовая цена монтажных площадок установлена в пределах от 735 тысячи до 8,575 миллиона сумов.Первые 10 дней система будет функционировать в тестовом режиме. Штрафы за нарушения, зафиксированные в течение этого периода, не будут взиматься. Далее 50% от суммы штрафы за нарушение, зафиксированное в течение 1 года со дня ввода системы в эксплуатацию, будет перечисляться предпринимателям.Спустя год цифра сократится до 25%.
https://uz.sputniknews.ru/20201210/Stala-izvestna-prichina-poyavleniya-portativnykh-kamer-na-dorogakh-stolitsy-15572253.html
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камера, предприниматели, машина, штраф, пдд, дороги

Камеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов

14:33 25.04.2021 (обновлено: 14:34 25.04.2021)
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© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Через 1 год после ввода системы в эксплуатацию цифра сократится до 25%.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Узбекистане предприниматели, установившие камеры фиксаций нарушений на дорогах, начнут получать 50% от суммы штрафов.
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, передает УзА.
"Дислокация мест, где могут быть установлены специальные автоматизированные программно-технические средства фото- и видеофиксации, будет выставлена на онлайн-аукцион через платформу E-IJRO AUCSION", — следует из сообщения.
Стартовая цена монтажных площадок установлена в пределах от 735 тысячи до 8,575 миллиона сумов.
Первые 10 дней система будет функционировать в тестовом режиме. Штрафы за нарушения, зафиксированные в течение этого периода, не будут взиматься.
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Далее 50% от суммы штрафы за нарушение, зафиксированное в течение 1 года со дня ввода системы в эксплуатацию, будет перечисляться предпринимателям.
Спустя год цифра сократится до 25%.
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