https://uz.sputniknews.ru/20210425/kamery-ustanovil--bonus-poluchil-gai-otdadut-predprinimatelyam-50-ot-summy-shtrafov-18484882.html
Камеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов
Камеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов
Через 1 год после ввода системы в эксплуатацию цифра сократится до 25%. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T14:33+0500
2021-04-25T14:33+0500
2021-04-25T14:34+0500
общество
камера
предприниматели
машина
штраф
пдд
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/492/90/4929062_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d5069c313007e9952a23c28ef1dd2588.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Узбекистане предприниматели, установившие камеры фиксаций нарушений на дорогах, начнут получать 50% от суммы штрафов.Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, передает УзА. Стартовая цена монтажных площадок установлена в пределах от 735 тысячи до 8,575 миллиона сумов.Первые 10 дней система будет функционировать в тестовом режиме. Штрафы за нарушения, зафиксированные в течение этого периода, не будут взиматься. Далее 50% от суммы штрафы за нарушение, зафиксированное в течение 1 года со дня ввода системы в эксплуатацию, будет перечисляться предпринимателям.Спустя год цифра сократится до 25%.
https://uz.sputniknews.ru/20201210/Stala-izvestna-prichina-poyavleniya-portativnykh-kamer-na-dorogakh-stolitsy-15572253.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/492/90/4929062_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d179f044d982aecbe611227d14be2016.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
камера, предприниматели, машина, штраф, пдд, дороги
Камеры установил — бонус получил: ГАИ отдадут предпринимателям 50% от суммы штрафов
14:33 25.04.2021 (обновлено: 14:34 25.04.2021)
Через 1 год после ввода системы в эксплуатацию цифра сократится до 25%.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Узбекистане предприниматели, установившие камеры фиксаций нарушений на дорогах, начнут получать 50% от суммы штрафов.
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, передает
УзА.
"Дислокация мест, где могут быть установлены специальные автоматизированные программно-технические средства фото- и видеофиксации, будет выставлена на онлайн-аукцион через платформу E-IJRO AUCSION", — следует из сообщения.
Стартовая цена монтажных площадок установлена в пределах от 735 тысячи до 8,575 миллиона сумов.
Первые 10 дней система будет функционировать в тестовом режиме. Штрафы за нарушения, зафиксированные в течение этого периода, не будут взиматься.
Далее 50% от суммы штрафы за нарушение, зафиксированное в течение 1 года со дня ввода системы в эксплуатацию, будет перечисляться предпринимателям.
Спустя год цифра сократится до 25%.