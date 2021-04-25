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Поезд, удар и перевернутый Lacetti: в ДТП под Ташкентом есть пострадавшие
Поезд, удар и перевернутый Lacetti: в ДТП под Ташкентом есть пострадавшие
Водитель автомобиля и один пассажир, получившие травмы при столкновении, были срочно доставлены в больницу. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T17:21+0500
2021-04-25T18:01+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкентской области произошло ДТП с участием легковушки и товарного поезда.Инцидент произошел в воскресенье в 05.55 на перегоне "Далагузар – Назарбек". Этот участок пути считается не охраняемым, но относительно безопасным: здесь установлен светофор и специальные знаки, на которые водители авто должны обращать внимание. Однако водитель Lacetti проигнорировал не только мигающий красный сигнал светофора, но и стоп-сигнал. На предупреждающие знаки он тоже не обратил внимания. В итоге, машина вылетела на рельсы, столкнулась с составом и от удара перевернулась.Водитель автомобиля и один пассажир, получившие травмы при столкновении, были экстренно госпитализированы.
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авария, автомобиль, дтп, поезд

Поезд, удар и перевернутый Lacetti: в ДТП под Ташкентом есть пострадавшие

17:21 25.04.2021 (обновлено: 18:01 25.04.2021)
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© Toshkent MTU25 апреля в 05.55 в Ташкентской области автомобиль столкнулся с товарным поездом
25 апреля в 05.55 в Ташкентской области автомобиль столкнулся с товарным поездом - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
© Toshkent MTU
Водитель автомобиля и один пассажир, получившие травмы при столкновении, были срочно доставлены в больницу.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкентской области произошло ДТП с участием легковушки и товарного поезда.
Инцидент произошел в воскресенье в 05.55 на перегоне "Далагузар – Назарбек".
Этот участок пути считается не охраняемым, но относительно безопасным: здесь установлен светофор и специальные знаки, на которые водители авто должны обращать внимание.
© Toshkent MTU25 апреля в 05.55 в Ташкентской области автомобиль столкнулся с товарным поездом
25 апреля в 05.55 в Ташкентской области автомобиль столкнулся с товарным поездом - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
25 апреля в 05.55 в Ташкентской области автомобиль столкнулся с товарным поездом
© Toshkent MTU
Однако водитель Lacetti проигнорировал не только мигающий красный сигнал светофора, но и стоп-сигнал. На предупреждающие знаки он тоже не обратил внимания.
В итоге, машина вылетела на рельсы, столкнулась с составом и от удара перевернулась.
Водитель автомобиля и один пассажир, получившие травмы при столкновении, были экстренно госпитализированы.
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