https://uz.sputniknews.ru/20210425/poezd-mashina-i-strashnyy-udar-pod-tashkentom-proizoshlo-dtp--est-postradavshie-18486490.html

Поезд, удар и перевернутый Lacetti: в ДТП под Ташкентом есть пострадавшие

Поезд, удар и перевернутый Lacetti: в ДТП под Ташкентом есть пострадавшие

Водитель автомобиля и один пассажир, получившие травмы при столкновении, были срочно доставлены в больницу. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-25T17:21+0500

2021-04-25T17:21+0500

2021-04-25T18:01+0500

происшествия

авария

автомобиль

дтп

поезд

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкентской области произошло ДТП с участием легковушки и товарного поезда.Инцидент произошел в воскресенье в 05.55 на перегоне "Далагузар – Назарбек". Этот участок пути считается не охраняемым, но относительно безопасным: здесь установлен светофор и специальные знаки, на которые водители авто должны обращать внимание. Однако водитель Lacetti проигнорировал не только мигающий красный сигнал светофора, но и стоп-сигнал. На предупреждающие знаки он тоже не обратил внимания. В итоге, машина вылетела на рельсы, столкнулась с составом и от удара перевернулась.Водитель автомобиля и один пассажир, получившие травмы при столкновении, были экстренно госпитализированы.

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авария, автомобиль, дтп, поезд