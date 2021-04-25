https://uz.sputniknews.ru/20210425/premer-armenii-nikol-pashinyan-podal-v-otstavku--chto-stoit-za-resheniem-18483732.html

Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?

Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?

До досрочных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня, Пашинян будет и.о. премьера. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-25T12:19+0500

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в мире

никол пашинян

отставка

премьер-министр

армения

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подать в отставку. Об этом он заявил заявил в воскресенье в телеобращении.Пашинян станет кандидатом в премьеры от правящей партии "Гражданский договор".В Армении внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Процедура роспуска начнется после отставки Пашиняна, если в течение 2 недель депутаты дважды не изберут нового премьер-министра.

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никол пашинян, отставка, премьер-министр, армения