Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210425/premer-armenii-nikol-pashinyan-podal-v-otstavku--chto-stoit-za-resheniem-18483732.html
Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?
Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?
До досрочных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня, Пашинян будет и.о. премьера. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T12:19+0500
2021-04-25T12:23+0500
в мире
никол пашинян
отставка
премьер-министр
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0a/14944678_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_fa65b8162026f2a39c50355701c33e3a.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подать в отставку. Об этом он заявил заявил в воскресенье в телеобращении.Пашинян станет кандидатом в премьеры от правящей партии "Гражданский договор".В Армении внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Процедура роспуска начнется после отставки Пашиняна, если в течение 2 недель депутаты дважды не изберут нового премьер-министра.
армения
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0a/14944678_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_bbbf12637eebfd937e3dcf83994191aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
никол пашинян, отставка, премьер-министр, армения

Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?

12:19 25.04.2021 (обновлено: 12:23 25.04.2021)
393
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
До досрочных парламентских выборов, которые назначены на 20 июня, Пашинян будет и.о. премьера.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подать в отставку. Об этом он заявил заявил в воскресенье в телеобращении.
"Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", — сообщил он.
Пашинян станет кандидатом в премьеры от правящей партии "Гражданский договор".
В Армении внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента.
Процедура роспуска начнется после отставки Пашиняна, если в течение 2 недель депутаты дважды не изберут нового премьер-министра.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:56В Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID
13:22В Японии ловелас "играл в любовь" с 35 девушками одновременно ради подарков
12:44Общественное здоровье: о технологической и идейной революции
12:19Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку — что стоит за решением?
11:54Руслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд
11:23"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
10:55Подсчитано, сколько узбекистанцев нуждаются в работе
10:23Петров и Боширов снова "виноваты": чем обернется скандал между РФ и Чехией?
ВчераЭлдор Шомуродов прервал сухую серию из 9 матчей эффектным голом в "девятку" — видео
ВчераЛюди на перевернутом вагоне, необычная скульптура и розовые соляные поля — фото недели
ВчераВ Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС
ВчераВ Узбекистане создан Университет общественной безопасности
ВчераУзбекистанцы смогут летать в Сеул в два раза чаще
ВчераЧтобы помнили дети и внуки: в Парке Победы зазеленел новый сад
Вчера"Кишлок курилиш банк" обнаружил в одном из своих филиалов 81 тысячу фальшивых евро
ВчераУзбекистанский студент спас в Японии тонущего в море юношу — видео
ВчераРоскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в цензуре российских СМИ
ВчераВ Сырдарьинской области внедрят новую систему государственного медицинского страхования
ВчераНарушителям карантина начали оформлять электронные протоколы
ВчераУзбекистанцы потратили баснословные деньги на покупку "красивых" автономеров