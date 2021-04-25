Спорт
Руслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд
11:54 25.04.2021 (обновлено: 11:56 25.04.2021)
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© НОК УзбекистанаВ спортивном комплексе "Юнусабад" завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг
В соревнованиях также отметился другой узбекский спортсмен — Акбар Джураев.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Золотой призер Олимпиады-2016 узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов вновь обеспечил стране победу. На этот раз — на Чемпионате Азии.
© НОК УзбекистанаВ спортивном комплексе "Юнусабад" завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг
В спортивном комплексе "Юнусабад" завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг
Спортсмен участвовал в весовой категории -109 кг и показал отличные результаты, сообщает НОК.
В упражнении рывка Нурудинов поднял 188 кг, а в упражнении толчка — 241 кг (в сумме — 429). Это принесло тяжелоатлету золотую медаль. Кроме того, последний результат стал мировым рекордом.
Между тем в соревнованиях также отметился другой узбекский спортсмен — Акбар Джураев. Он взял на чемпионате "серебро", подняв 194 кг и 234 кг (в сумме — 428).
© НОК УзбекистанаВ спортивном комплексе "Юнусабад" завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг
В спортивном комплексе "Юнусабад" завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг
Таким образом, два первых места заняли узбекистанцы. "Бронзу" завоевал китаец Янг Чже с результатами 200 кг и 215 кг (в сумме — 415).