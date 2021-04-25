https://uz.sputniknews.ru/20210425/ruslan-nurudinov-vzyal-zoloto-na-chempionate-azii-i-postavil-mirovoy-rekord-18482489.html

Руслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд

Руслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд

В соревнованиях также отметился другой узбекский спортсмен — Акбар Джураев. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-25T11:54+0500

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спорт

чемпионат азии

рекорд

тяжелая атлетика

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Золотой призер Олимпиады-2016 узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов вновь обеспечил стране победу. На этот раз — на Чемпионате Азии. Спортсмен участвовал в весовой категории -109 кг и показал отличные результаты, сообщает НОК. В упражнении рывка Нурудинов поднял 188 кг, а в упражнении толчка — 241 кг (в сумме — 429). Это принесло тяжелоатлету золотую медаль. Кроме того, последний результат стал мировым рекордом.Между тем в соревнованиях также отметился другой узбекский спортсмен — Акбар Джураев. Он взял на чемпионате "серебро", подняв 194 кг и 234 кг (в сумме — 428).Таким образом, два первых места заняли узбекистанцы. "Бронзу" завоевал китаец Янг Чже с результатами 200 кг и 215 кг (в сумме — 415).

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чемпионат азии, рекорд, тяжелая атлетика, спорт, узбекистан