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https://uz.sputniknews.ru/20210425/ruslan-nurudinov-vzyal-zoloto-na-chempionate-azii-i-postavil-mirovoy-rekord-18482489.html
Руслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд
Руслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд
В соревнованиях также отметился другой узбекский спортсмен — Акбар Джураев. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T11:54+0500
2021-04-25T11:56+0500
спорт
чемпионат азии
рекорд
тяжелая атлетика
спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Золотой призер Олимпиады-2016 узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов вновь обеспечил стране победу. На этот раз — на Чемпионате Азии. Спортсмен участвовал в весовой категории -109 кг и показал отличные результаты, сообщает НОК. В упражнении рывка Нурудинов поднял 188 кг, а в упражнении толчка — 241 кг (в сумме — 429). Это принесло тяжелоатлету золотую медаль. Кроме того, последний результат стал мировым рекордом.Между тем в соревнованиях также отметился другой узбекский спортсмен — Акбар Джураев. Он взял на чемпионате "серебро", подняв 194 кг и 234 кг (в сумме — 428).Таким образом, два первых места заняли узбекистанцы. "Бронзу" завоевал китаец Янг Чже с результатами 200 кг и 215 кг (в сумме — 415).
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чемпионат азии, рекорд, тяжелая атлетика, спорт, узбекистан

Руслан Нурудинов взял "золото" на чемпионате Азии и поставил мировой рекорд

11:54 25.04.2021 (обновлено: 11:56 25.04.2021)
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© НОК УзбекистанаВ спортивном комплексе "Юнусабад" завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг
В спортивном комплексе Юнусабад завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
© НОК Узбекистана
В соревнованиях также отметился другой узбекский спортсмен — Акбар Джураев.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Золотой призер Олимпиады-2016 узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов вновь обеспечил стране победу. На этот раз — на Чемпионате Азии.
© НОК УзбекистанаВ спортивном комплексе "Юнусабад" завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг
В спортивном комплексе Юнусабад завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
В спортивном комплексе "Юнусабад" завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг
© НОК Узбекистана
Спортсмен участвовал в весовой категории -109 кг и показал отличные результаты, сообщает НОК.
В упражнении рывка Нурудинов поднял 188 кг, а в упражнении толчка — 241 кг (в сумме — 429). Это принесло тяжелоатлету золотую медаль. Кроме того, последний результат стал мировым рекордом.
Между тем в соревнованиях также отметился другой узбекский спортсмен — Акбар Джураев. Он взял на чемпионате "серебро", подняв 194 кг и 234 кг (в сумме — 428).
© НОК УзбекистанаВ спортивном комплексе "Юнусабад" завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг
В спортивном комплексе Юнусабад завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2021
В спортивном комплексе "Юнусабад" завершились выступления тяжелоатлетов в весовой категории -109 кг
© НОК Узбекистана
Таким образом, два первых места заняли узбекистанцы. "Бронзу" завоевал китаец Янг Чже с результатами 200 кг и 215 кг (в сумме — 415).
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