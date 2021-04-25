https://uz.sputniknews.ru/20210425/v-moskve-razdadut-podarochnye-dengi-pensioneram-privivshimsya-ot-covid-18484538.html
В Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID
В Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID
Инициативу назвали "Миллион призов". Программа призвана подтолкнуть пожилых граждан к вакцинации. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T13:56+0500
2021-04-25T13:56+0500
2021-04-25T13:56+0500
россия
пенсионеры
пандемия
коронавирус
сергей собянин
прививки
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/19/18484477_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_73a66d32d9eee8d659c89e35b510c5b1.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Жители Москвы старше 60 лет получат за прививку от COVID-19 подарочные карты номиналом 1000 рублей или промокоды на такую же сумму.Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Откуда возьмут деньги? На днях Собянин обратился к бизнесменам с предложением собрать пожертвования, из которых как раз и будут выплачивать денежные стимулы пенсионерам. Где можно получить подарочные карты? Выдавать их будут прямо в поликлиниках или других пунктах, где делают прививки. Однако прежде необходимо пройти регистрацию на сайте ag-vmeste.ru. Затем можно получить промокод. На что можно тратить деньги? Выбор — широкий: подарочными картами можно расплатиться в аптеках, магазинах и кафе, которые являются участниками программы.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/professor-alshteyn-rasskazal-vsyu-pravdu-o-covid-i-vaktsinatsii--video-18469298.html
россия
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/19/18484477_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7d7c5182474bd14cb777ea0153debbf5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пенсионеры, пандемия, коронавирус, сергей собянин, прививки, москва
В Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID
Инициативу назвали "Миллион призов". Программа призвана подтолкнуть пожилых граждан к вакцинации.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Жители Москвы старше 60 лет получат за прививку от COVID-19 подарочные карты номиналом 1000 рублей или промокоды на такую же сумму.
Об этом сообщил
мэр столицы Сергей Собянин.
Откуда возьмут деньги? На днях Собянин обратился к бизнесменам с предложением собрать пожертвования, из которых как раз и будут выплачивать денежные стимулы пенсионерам.
Где можно получить подарочные карты? Выдавать их будут прямо в поликлиниках или других пунктах, где делают прививки.
Однако прежде необходимо пройти регистрацию на сайте ag-vmeste.ru. Затем можно получить промокод.
Акция также относится к пожилым гражданам, которые частично или полностью прошли вакцинацию до 27 апреля.
На что можно тратить деньги? Выбор — широкий: подарочными картами можно расплатиться в аптеках, магазинах и кафе, которые являются участниками программы.