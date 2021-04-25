https://uz.sputniknews.ru/20210425/v-moskve-razdadut-podarochnye-dengi-pensioneram-privivshimsya-ot-covid-18484538.html

В Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID

В Москве раздадут подарочные деньги пенсионерам, привившимся от COVID

Инициативу назвали "Миллион призов". Программа призвана подтолкнуть пожилых граждан к вакцинации. 25.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-25T13:56+0500

2021-04-25T13:56+0500

2021-04-25T13:56+0500

россия

пенсионеры

пандемия

коронавирус

сергей собянин

прививки

москва

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Жители Москвы старше 60 лет получат за прививку от COVID-19 подарочные карты номиналом 1000 рублей или промокоды на такую же сумму.Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Откуда возьмут деньги? На днях Собянин обратился к бизнесменам с предложением собрать пожертвования, из которых как раз и будут выплачивать денежные стимулы пенсионерам. Где можно получить подарочные карты? Выдавать их будут прямо в поликлиниках или других пунктах, где делают прививки. Однако прежде необходимо пройти регистрацию на сайте ag-vmeste.ru. Затем можно получить промокод. На что можно тратить деньги? Выбор — широкий: подарочными картами можно расплатиться в аптеках, магазинах и кафе, которые являются участниками программы.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/professor-alshteyn-rasskazal-vsyu-pravdu-o-covid-i-vaktsinatsii--video-18469298.html

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пенсионеры, пандемия, коронавирус, сергей собянин, прививки, москва