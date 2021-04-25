https://uz.sputniknews.ru/20210425/v-shkolax-rossii-nachnut-masshtabnuyu-proverku-uchebnikov-posle-slov-putina-18486833.html

В школах России начнут масштабную проверку учебников после слов Путина

В школах России начнут масштабную проверку учебников после слов Путина

Эксперты и историки между тем отмечают, что ситуация с учебниками в стране сложилась катастрофическая. В 90-е годы все пособия по истории издавались под эгидой... 25.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-25T17:54+0500

2021-04-25T17:54+0500

2021-04-25T17:54+0500

россия

школа

учебник

история

школьники

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В российских школах пройдут масштабные проверки — в частности, Министерство просвещения изучит все учебники, по которым занимаются учащиеся.Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Поводом послужило недавнее послание президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что был в шоке, увидев некоторые школьные учебники, в которых не было сказано ни слова о Сталинградской битве.После этого Министерство просвещения пообещало провести "полный анализ всех учебников". Эксперты и историки между тем отмечают, что ситуация с учебниками в стране сложилась катастрофическая. В 90-е годы все пособия по истории издавались под эгидой фонда Сороса.Конечно, сейчас уже многое улучшилось, однако отголоски того периода все еще доносятся.

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школа, учебник, история, школьники, владимир путин