https://uz.sputniknews.ru/20210425/v-shkolax-rossii-nachnut-masshtabnuyu-proverku-uchebnikov-posle-slov-putina-18486833.html
В школах России начнут масштабную проверку учебников после слов Путина
В школах России начнут масштабную проверку учебников после слов Путина
Эксперты и историки между тем отмечают, что ситуация с учебниками в стране сложилась катастрофическая. В 90-е годы все пособия по истории издавались под эгидой... 25.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-25T17:54+0500
2021-04-25T17:54+0500
2021-04-25T17:54+0500
россия
школа
учебник
история
школьники
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В российских школах пройдут масштабные проверки — в частности, Министерство просвещения изучит все учебники, по которым занимаются учащиеся.Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Поводом послужило недавнее послание президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что был в шоке, увидев некоторые школьные учебники, в которых не было сказано ни слова о Сталинградской битве.После этого Министерство просвещения пообещало провести "полный анализ всех учебников". Эксперты и историки между тем отмечают, что ситуация с учебниками в стране сложилась катастрофическая. В 90-е годы все пособия по истории издавались под эгидой фонда Сороса.Конечно, сейчас уже многое улучшилось, однако отголоски того периода все еще доносятся.
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школа, учебник, история, школьники, владимир путин
В школах России начнут масштабную проверку учебников после слов Путина
Эксперты и историки между тем отмечают, что ситуация с учебниками в стране сложилась катастрофическая. В 90-е годы все пособия по истории издавались под эгидой фонда Сороса. Сейчас это "наследие" уже ушло, но отголоски все еще доносятся.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В российских школах пройдут масштабные проверки — в частности, Министерство просвещения изучит все учебники, по которым занимаются учащиеся.
Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Поводом послужило недавнее послание президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что был в шоке, увидев некоторые школьные учебники, в которых не было сказано ни слова о Сталинградской битве.
"Открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Кто пропускает то, что там написано? Там про Сталинградскую битву может быть не сказано", — удивился Путин.
После этого Министерство просвещения пообещало провести "полный анализ всех учебников".
Эксперты и историки между тем отмечают, что ситуация с учебниками в стране сложилась катастрофическая. В 90-е годы все пособия по истории издавались под эгидой фонда Сороса.
Конечно, сейчас уже многое улучшилось, однако отголоски того периода все еще доносятся.